https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840414416.html

Гонорар самого дорогого комика в мире: два миллиарда и Patriot в придачу

Гонорар самого дорогого комика в мире: два миллиарда и Patriot в придачу - РИА Новости, 22.12.2022

Гонорар самого дорогого комика в мире: два миллиарда и Patriot в придачу

"Драматический визит", "исторический визит", "символический визит". Еще до приземления в США американского военного самолета с президентом Украины Владимиром... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T08:00

2022-12-22T08:00

2022-12-22T09:33

в мире

владимир зеленский

уинстон черчилль

джо байден

украина

сша

вашингтон (штат)

вооруженные силы украины

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"Драматический визит", "исторический визит", "символический визит". Еще до приземления в США американского военного самолета с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту западная пресса широко раскрутила его неожиданный рождественский вояж, не скупясь на эпитеты и гиперболы.Больше всего удивило, что практически во всех новостных сюжетах американских и британских СМИ подчеркивалась высокая степень риска, связанного с этой поездкой. Буквально накануне команда Зеленского отчитывалась о его поездке "на фронт" (якобы он побывал в Артемовске, где сейчас идут ожесточенные бои), но это таким риском, судя по всему, не сопровождалось. Так и не понятно, почему вояж в США для главы украинского режима опаснее, чем поездки по обстреливаемой территории Украины. Невольно задашься вопросом: не настал ли, по мнению американских тележурналистов, тот час, когда Вашингтон решил избавиться от надоедливого попрошайки? Иначе кто ему там еще может угрожать?В не меньшей степени озадачили исторические параллели, которые одновременно появились в различных телесюжетах западных каналов. Те, как под копирку, начали сравнивать вояж Зеленского в Вашингтон с визитом туда премьера Британии Уинстона Черчилля в декабре 1941 года.Подхватили эти параллели и американские политики. Глава демократического большинства в сенате Чак Шумер пафосно провозгласил: "Там, где несколько поколений назад стоял Уинстон Черчилль, теперь президент Зеленский стоит не просто как президент, но и как посол самой свободы! Сейчас не время <…> убирать ногу с педали газа, когда речь идет о помощи Украине".Честно говоря, параллели несколько странные и спорные. Совпадение лишь в датах: Зеленский приземлился в Штатах днем 21 декабря, а Черчилль — утром 22 декабря. В остальном ничего общего. Не надо забывать, что британский премьер прилетел через несколько дней после вступления США во Вторую мировую войну. Сейчас же украинский лидер приехал просить деньги у страны, не желающей вступать в прямую войну (во всяком случае, если верить официальному Вашингтону). Черчилль приехал поддержать Америку в борьбе с нацизмом. Зеленский же без зазрения совести использует нацистские подразделения, нацистскую идеологию и нацистскую символику в своей деятельности.Кроме того, Черчилль неожиданно для американской первой леди решил задержаться в Белом доме на три недели, праздновал там и Рождество, и Новый год. Что стало сюжетом многих анекдотов и карикатур того периода. Вряд ли Зеленскому позволят настолько злоупотребить гостеприимством четы Байденов. Украинский лидер, конечно, привык подрабатывать на корпоративах под Новый год, но задерживаться настолько, чтобы стать свидетелем не самой приятной Киеву смены состава нижней палаты конгресса США, ему не с руки. Зеленский потому и спешил появиться перед американским парламентом, пока его радушно принимает демократическое большинство во главе с Нэнси Пелоси. То есть, по сути дела, украинский лидер решил выступить в своем новогоднем амплуа под гром аплодисментов "хромых уток", завершающих свою парламентскую деятельность."Гонорар" Зеленского за его предновогоднюю гастроль был объявлен заранее: очередной жирный (до двух миллиардов долларов) пакет военной помощи и система ПВО Patriot, которую Киев давно уже унизительно выпрашивает у Вашингтона. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк всю суть визита в Белый дом и Капитолий выразил в нескольких коротких фразах: "Просто ЗРК Patriot. Официально… Чтобы "закрыть небо" и сосредоточиться на уничтожении остатков российской "армии". Дальше — Leopard, Marder и… ракеты определенной дальности". Как видите, запросы немалые. И уж однозначно отличающиеся от предложений военного союза равных партнеров, которые привез с собой Черчилль 81 год назад.Соответственно, и отношение к Зеленскому со стороны ряда американских политиков так же отличается от того, как относились к Черчиллю. Вряд ли кто-то в США мог в 1941-м назвать британского премьера "неблагодарной королевой международных пособий", как это сделал Дональд Трамп — младший, сын бывшего президента, в отношении Зеленского.Украинский президент не скрывал, что приехал в Вашингтон с целью обратиться к скептикам из Республиканской партии, как нынешним, так и уже избранным конгрессменам. А там все чаще звучат мнения, озвученные конгрессменом Томасом Мэсси: "Большинство моих избирателей не желают, чтобы их деньги направлялись на Украину, особенно без надзора и аудита". О том же говорит его коллега Мэри Миллер: "Я буду выступать против выделения новых денег Украине, пока наша собственная южная граница открыта для вторжения наркокартелей".Вот к ним непосредственно и обращался Зеленский, выступая с трибуны конгресса. Глава киевского режима убеждал скептиков в том, что они должны легко расставаться с деньгами ради благого дела. "Это не благотворительность, это инвестиция в глобальную безопасность", — заявил президент Украины.Правда, он не нашел необходимым пояснить собравшимся, куда же делись все те "инвестиции", которые были сделаны в него ранее. Байден озвучил колоссальные цифры, заявив, что США и их союзники уже поставили на Украину около двух тысяч танков и бронетехники. То есть с учетом тех танков, которые были в ВСУ на начало специальной военной операции, Украина должна была бы сейчас являться одним из мировых лидеров по количеству бронетехники. Но в своем недавнем нашумевшем интервью журналу The Economist главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный клянчил у Запада еще 500 танков, говоря, что ему нечем организовать наступление на Мелитополь.И сам Зеленский, в онлайн-режиме выступая в минувший понедельник перед лидерами североевропейских государств, потребовал от них дополнительную бронетехнику. Особенно умилила его "разнарядка" на получение танков из Нидерландов. Это забавно, учитывая, что сами Нидерланды давно уже избавились от своих танков и оперируют 18 "Леопардами", которые являются собственностью Германии.То есть вся логика просьб, требований и пожеланий Украины сводится к одному слову: "больше". Сколько бы Запад ни вбухал в эту бездонную бочку, сколько бы вооружений ни предоставил Киеву, представители украинского режима будут безостановочно требовать очередных подачек, называя их инвестициями невесть во что. На деле же многие из этих вливаний оборачиваются походами жены Зеленского по дорогим парижским бутикам, где она, по сведениям СМИ, оставляет до 40 тысяч долларов в одном только магазине.Пожалуй, самое главное из того, что произнес Зеленский, выступая перед сенаторами и конгрессменами США, сводится к следующей фразе: "Мы не будем просить американских военных сражаться вместо нас. Я хочу заверить вас, что украинские военные могут отлично управлять американскими танками и самолетами".На этой фразе раздался просто оглушительный гром оваций и радостных возгласов. Еще бы! Ведь это именно то, чего ждут от Киева многие западные заказчики, требующие отправлять и отправлять в мясорубку пушечное мясо для войны с Россией руками украинцев. С точки зрения американских конгрессменов, Зеленский этой фразой действительно попал в точку. Правда, с точки зрения украинского государственного деятеля эти слова звучат просто дико, ведь это прямая просьба давать новые миллиарды на убийство собственных граждан, на уничтожение собственной страны.Подобный подход киевского гостя понравился и президенту США Джо Байдену. Грубо указав пальцем на Зеленского, он сказал: "Этот парень — тот, за кого он себя выдает. Понятно, кто он. Он готов отдать свою жизнь за свою страну". Это точно не имеет ничего общего с тем, как вел себя президент США во время визита Черчилля в Белый дом в 1941 году. Зато очень напоминает, как относился тот же Байден к президенту Афганистана Ашрафу Гани — такой же американской марионетке, как и Зеленский. В прошлом году Байден так же рассказывал, как он верил этому деятелю, обещавшему "бороться до конца". Надо ли напоминать о том, что Гани бежал из Афганистана при первой возможности, прихватив с собой золотой запас страны и "инвестиции в безопасность", которые щедро вливали американцы. Так что у Зеленского есть достойный пример для подражания.На первый взгляд, предновогодний корпоратив с участием самого дорогого комика в мире удался. Сегодня он на первых полосах большинства западных газет с теми самыми заголовками об "историческом визите". Вроде бы все стороны выражают свое удовлетворение от вояжа. Но как отмечает Financial Times, "несмотря на теплые заявления, между двумя президентами ощущались некоторые признаки напряженности". В частности, это почувствовалось в момент, когда Зеленский начал рассуждать о невозможности достичь "справедливого мира" на Украине, вопреки тому, что буквально за минуту до этого сказал Байден. Видно было, что хозяин не очень доволен такими ремарками.Зеленский получил то, к чему он так стремился: славу, софиты, прессу и очень щедрый "гонорар", часть которого он конвертирует в новые смерти сограждан, новую кровь и новые слезы украинских матерей. Но не случайно мы сейчас вспомнили судьбу президента Гани, который занимался тем же в Афганистане вплоть до прошлого года. Он-то успел убежать. А вот многие другие — нет, оказавшись накрученными на шасси американских военных самолетов. Наподобие того, на котором прилетел в США президент Украины.И эта параллель более очевидна, чем в случае с визитом Черчилля.

https://ria.ru/20221222/vizit-1840411770.html

https://ria.ru/20221222/patriot-1840400759.html

https://ria.ru/20221221/vizit-1840390880.html

https://ria.ru/20221222/ssha-1840403614.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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в мире, владимир зеленский, уинстон черчилль, джо байден, украина, сша, вашингтон (штат), вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )