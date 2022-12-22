https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840407496.html
Зеленский намекнул США на возможность отправки танков и самолетов Украине
Зеленский намекнул США на возможность отправки танков и самолетов Украине - РИА Новости, 22.12.2022
Зеленский намекнул США на возможность отправки танков и самолетов Украине
Украина не просит США воевать с РФ на ее территории, но полагает, что идеально справится с управлением американскими танками и самолетами, заявил Владимир... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T04:03
2022-12-22T04:03
2022-12-22T11:44
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ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Украина не просит США воевать с РФ на ее территории, но полагает, что идеально справится с управлением американскими танками и самолетами, заявил Владимир Зеленский, выступая на совместной сессии обеих палат конгресса США в рамках визита в Вашингтон."Я считаю, что в нашем союзе (с США) не должно быть табу. Украина никогда не просила, чтобы американские солдаты воевали в нашей стране вместо нас. Я заверяю вас, что украинские солдаты способны идеально справиться с управлением американскими танками и самолетами самостоятельно", - сказал Зеленский, намекая на возможность отправки США танков и самолетов - вооружений, от поставок которых Вашингтон до сих пор воздерживался.Он также выступил с призывом к конгрессменам нарастить санкционное давление против России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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украина, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия
04:03 22.12.2022 (обновлено: 11:44 22.12.2022)
Зеленский намекнул США на возможность отправки танков и самолетов Украине
Зеленский заявил, что ВСУ смогут управлять американскими танками и самолетами
ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Украина не просит США воевать с РФ на ее территории, но полагает, что идеально справится с управлением американскими танками и самолетами, заявил Владимир Зеленский, выступая на совместной сессии обеих палат конгресса США в рамках визита в Вашингтон.
"Я считаю, что в нашем союзе (с США) не должно быть табу. Украина никогда не просила, чтобы американские солдаты воевали в нашей стране вместо нас. Я заверяю вас, что украинские солдаты способны идеально справиться с управлением американскими танками и самолетами самостоятельно", - сказал Зеленский, намекая на возможность отправки США танков и самолетов - вооружений, от поставок которых Вашингтон до сих пор воздерживался.
Он также выступил с призывом к конгрессменам нарастить санкционное давление против России.
"Вы способны ужесточить санкции…В вашей власти помочь нам добиться правосудия для всех, кто начал эту неспровоцированную и преступную войну. Давайте сделаем это", - призвал Зеленский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".