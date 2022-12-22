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Зеленский намекнул США на возможность отправки танков и самолетов Украине - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840407496.html
Зеленский намекнул США на возможность отправки танков и самолетов Украине
Зеленский намекнул США на возможность отправки танков и самолетов Украине - РИА Новости, 22.12.2022
Зеленский намекнул США на возможность отправки танков и самолетов Украине
Украина не просит США воевать с РФ на ее территории, но полагает, что идеально справится с управлением американскими танками и самолетами, заявил Владимир... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T04:03
2022-12-22T11:44
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Украина не просит США воевать с РФ на ее территории, но полагает, что идеально справится с управлением американскими танками и самолетами, заявил Владимир Зеленский, выступая на совместной сессии обеих палат конгресса США в рамках визита в Вашингтон."Я считаю, что в нашем союзе (с США) не должно быть табу. Украина никогда не просила, чтобы американские солдаты воевали в нашей стране вместо нас. Я заверяю вас, что украинские солдаты способны идеально справиться с управлением американскими танками и самолетами самостоятельно", - сказал Зеленский, намекая на возможность отправки США танков и самолетов - вооружений, от поставок которых Вашингтон до сих пор воздерживался.Он также выступил с призывом к конгрессменам нарастить санкционное давление против России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840399983.html
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украина, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия
04:03 22.12.2022 (обновлено: 11:44 22.12.2022)
 
Зеленский намекнул США на возможность отправки танков и самолетов Украине

Зеленский заявил, что ВСУ смогут управлять американскими танками и самолетами

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Украина не просит США воевать с РФ на ее территории, но полагает, что идеально справится с управлением американскими танками и самолетами, заявил Владимир Зеленский, выступая на совместной сессии обеих палат конгресса США в рамках визита в Вашингтон.
"Я считаю, что в нашем союзе (с США) не должно быть табу. Украина никогда не просила, чтобы американские солдаты воевали в нашей стране вместо нас. Я заверяю вас, что украинские солдаты способны идеально справиться с управлением американскими танками и самолетами самостоятельно", - сказал Зеленский, намекая на возможность отправки США танков и самолетов - вооружений, от поставок которых Вашингтон до сих пор воздерживался.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне. 22 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 01:11
Зеленский заявил, что рассчитывает на двухпартийную поддержку США
Он также выступил с призывом к конгрессменам нарастить санкционное давление против России.
"Вы способны ужесточить санкции…В вашей власти помочь нам добиться правосудия для всех, кто начал эту неспровоцированную и преступную войну. Давайте сделаем это", - призвал Зеленский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. 22 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 01:41Специальная военная операция на Украине
Байден заявил о единстве с Украиной против России
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссия
 
 
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