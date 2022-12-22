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Байден сделал нелепую оговорку во время встречи с Зеленским

Байден сделал нелепую оговорку во время встречи с Зеленским - РИА Новости, 22.12.2022

Байден сделал нелепую оговорку во время встречи с Зеленским

Президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским назвал украинцев иранцами, сообщает Telegram-канал RT на русском. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T03:08

2022-12-22T03:08

2022-12-22T11:17

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джо байден

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским назвал украинцев иранцами, сообщает Telegram-канал RT на русском.Так американский лидер говорил об украинском социальном секторе."Необходимо убедиться, что украинское правительство может продолжать предоставлять основные фундаментальные услуги иранскому народу, такие как здравоохранение, образование и чрезвычайные службы", — сказал он.Глава Белого дома уже допускал такую оговорку в начале марта в послании к конгрессу. Тогда он заявил, что "Путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души иранского народа".Байден стал самым пожилым президентом США в истории — недавно ему исполнилось 80 лет. Он регулярно попадает в неловкие ситуации: например, он не раз называл своего заместителя Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией и Иран с Ираком.

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840402072.html

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в мире, джо байден, владимир зеленский, барак обама, вашингтон (штат), украина, сша