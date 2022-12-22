Рейтинг@Mail.ru
Байден сделал нелепую оговорку во время встречи с Зеленским - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840405237.html
Байден сделал нелепую оговорку во время встречи с Зеленским
Байден сделал нелепую оговорку во время встречи с Зеленским - РИА Новости, 22.12.2022
Байден сделал нелепую оговорку во время встречи с Зеленским
Президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским назвал украинцев иранцами, сообщает Telegram-канал RT на русском. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T03:08
2022-12-22T11:17
в мире
джо байден
владимир зеленский
барак обама
вашингтон (штат)
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840452362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d50cefa118d5d6d00e2ebe49b80d13f.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским назвал украинцев иранцами, сообщает Telegram-канал RT на русском.Так американский лидер говорил об украинском социальном секторе."Необходимо убедиться, что украинское правительство может продолжать предоставлять основные фундаментальные услуги иранскому народу, такие как здравоохранение, образование и чрезвычайные службы", — сказал он.Глава Белого дома уже допускал такую оговорку в начале марта в послании к конгрессу. Тогда он заявил, что "Путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души иранского народа".Байден стал самым пожилым президентом США в истории — недавно ему исполнилось 80 лет. Он регулярно попадает в неловкие ситуации: например, он не раз называл своего заместителя Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией и Иран с Ираком.
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840402072.html
вашингтон (штат)
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840452362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c5934c8738eccb39eabd5a1defb58d0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, владимир зеленский, барак обама, вашингтон (штат), украина, сша
В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, Барак Обама, Вашингтон (штат), Украина, США
03:08 22.12.2022 (обновлено: 11:17 22.12.2022)
 
Байден сделал нелепую оговорку во время встречи с Зеленским

Президент США Байден перепутал Украину с Ираном во время пресс-конференции с Зеленским

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. 22 декабря 2022
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. 22 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. 22 декабря 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским назвал украинцев иранцами, сообщает Telegram-канал RT на русском.
Так американский лидер говорил об украинском социальном секторе.
"Необходимо убедиться, что украинское правительство может продолжать предоставлять основные фундаментальные услуги иранскому народу, такие как здравоохранение, образование и чрезвычайные службы", — сказал он.
Глава Белого дома уже допускал такую оговорку в начале марта в послании к конгрессу. Тогда он заявил, что "Путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души иранского народа".
Байден стал самым пожилым президентом США в истории — недавно ему исполнилось 80 лет. Он регулярно попадает в неловкие ситуации: например, он не раз называл своего заместителя Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", Сирию с Ливией и Иран с Ираком.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. 22 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 01:54Специальная военная операция на Украине
Зеленский назвал условия "справедливого мира"
 
В миреДжо БайденВладимир ЗеленскийБарак ОбамаВашингтон (штат)УкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала