https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840402072.html

Зеленский назвал условия "справедливого мира"

Зеленский назвал условия "справедливого мира" - РИА Новости, 22.12.2022

Зеленский назвал условия "справедливого мира"

Владимир Зеленский заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T01:54

2022-12-22T01:54

2022-12-22T10:50

специальная военная операция на украине

в мире

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донбасс

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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета. Незадолго до этого Зеленский кивнул в ответ на реплику президента США Джо Байдена о своей открытости поискам "справедливого мира". "Справедливый мир? Я не знаю. Я не знаю, что такое справедливый мир. Это очень философское описание", - сказал он на совместной пресс-конференции. Байден дал понять, что основным препятствием для урегулирования остается неготовность к этому российского президента Владимира Путина, и выразил уверенность в том, что Украине с западной помощью по силам одержать верх на поле боя. "Я действительно хочу победить вместе. Нет, не хочу, а уверен в этом", - сказал в свою очередь Зеленский. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20221222/bayden-1840401551.html

https://ria.ru/20221222/patriot-1840400759.html

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840399983.html

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