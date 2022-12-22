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Зеленский назвал условия "справедливого мира" - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840402072.html
Зеленский назвал условия "справедливого мира"
Зеленский назвал условия "справедливого мира" - РИА Новости, 22.12.2022
Зеленский назвал условия "справедливого мира"
Владимир Зеленский заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T01:54
2022-12-22T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета. Незадолго до этого Зеленский кивнул в ответ на реплику президента США Джо Байдена о своей открытости поискам "справедливого мира". "Справедливый мир? Я не знаю. Я не знаю, что такое справедливый мир. Это очень философское описание", - сказал он на совместной пресс-конференции. Байден дал понять, что основным препятствием для урегулирования остается неготовность к этому российского президента Владимира Путина, и выразил уверенность в том, что Украине с западной помощью по силам одержать верх на поле боя. "Я действительно хочу победить вместе. Нет, не хочу, а уверен в этом", - сказал в свою очередь Зеленский. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20221222/bayden-1840401551.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, россия, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс
01:54 22.12.2022 (обновлено: 10:50 22.12.2022)
 
Зеленский назвал условия "справедливого мира"

Зеленский заявил, что "справедливый мир" исключает компромиссы в вопросах территории

© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. 22 декабря 2022
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. 22 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. 22 декабря 2022
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
Незадолго до этого Зеленский кивнул в ответ на реплику президента США Джо Байдена о своей открытости поискам "справедливого мира".
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. 22 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 01:41Специальная военная операция на Украине
Байден заявил о единстве с Украиной против России
"Справедливый мир? Я не знаю. Я не знаю, что такое справедливый мир. Это очень философское описание", - сказал он на совместной пресс-конференции.
"Для каждого из нас справедливый мир выглядит по-разному. Для меня как президента справедливый мир означает недопустимость компромиссов в отношении суверенитета, свободы и территориальной целостности моей страны, возмещение всего ущерба, причиненного российской агрессией", - добавил он.
Байден дал понять, что основным препятствием для урегулирования остается неготовность к этому российского президента Владимира Путина, и выразил уверенность в том, что Украине с западной помощью по силам одержать верх на поле боя.
"Я действительно хочу победить вместе. Нет, не хочу, а уверен в этом", - сказал в свою очередь Зеленский.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 01:31Специальная военная операция на Украине
Передача Киеву ЗРК Patriot не является шагом к эскалации, заявил Байден
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне. 22 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 01:11
Зеленский заявил, что рассчитывает на двухпартийную поддержку США
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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