Ефимов: в ОЭЗ Москвы построили здание Инновационного центра электроники

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Строительство первого корпуса Инновационного центра электроники завершилось на зеленоградской площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



"В новом корпусе разместится современное высокотехнологичное производство полного цикла для серийного выпуска электронных модулей и радиоэлектронной аппаратуры. Предприятия смогут локализовать в нем свои производственные мощности уже в начале 2023 года", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.



По его словам, пятиэтажное здание центра площадью более пяти тысяч квадратных метров построено одним из первых резидентов столичной ОЭЗ – "Зеленоградским инновационно-технологическим центром" (ЗИТЦ). Опытно-экспериментальные цеха, оборудованные в новом здании, дадут возможность резидентам ЗИТЦ и разработчикам НИУ МИЭТ оперативно разрабатывать и внедрять новые технологические решения.



На новых площадях, в частности, планируется разместить производства печатных плат пятого класса точности, автоматического поверхностного монтажа компонентов, автоматизированной локальной пайки выводных элементов. Также будет налажено серийное производство СВЧ-электроники с несущими частотами более 40 ГГц.



Отмечается, что в рамках данного проекта также уже ведется строительство 11-этажного административного корпуса общей площадью 20,6 тысячи квадратных метров. Здесь дополнительно разместятся лаборатории для проектной деятельности и инжиниринговых работ. Предполагаемый срок окончания строительства – октябрь 2024 года.