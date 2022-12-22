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Ефимов: в ОЭЗ Москвы построили здание Инновационного центра электроники - РИА Новости, 22.12.2022
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Ефимов: в ОЭЗ Москвы построили здание Инновационного центра электроники
Ефимов: в ОЭЗ Москвы построили здание Инновационного центра электроники - РИА Новости, 22.12.2022
Ефимов: в ОЭЗ Москвы построили здание Инновационного центра электроники
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Строительство первого корпуса Инновационного центра электроники завершилось на зеленоградской площадке особой экономической зоны... РИА Новости, 22.12.2022
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владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Строительство первого корпуса Инновационного центра электроники завершилось на зеленоградской площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В новом корпусе разместится современное высокотехнологичное производство полного цикла для серийного выпуска электронных модулей и радиоэлектронной аппаратуры. Предприятия смогут локализовать в нем свои производственные мощности уже в начале 2023 года", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По его словам, пятиэтажное здание центра площадью более пяти тысяч квадратных метров построено одним из первых резидентов столичной ОЭЗ – "Зеленоградским инновационно-технологическим центром" (ЗИТЦ). Опытно-экспериментальные цеха, оборудованные в новом здании, дадут возможность резидентам ЗИТЦ и разработчикам НИУ МИЭТ оперативно разрабатывать и внедрять новые технологические решения.На новых площадях, в частности, планируется разместить производства печатных плат пятого класса точности, автоматического поверхностного монтажа компонентов, автоматизированной локальной пайки выводных элементов. Также будет налажено серийное производство СВЧ-электроники с несущими частотами более 40 ГГц.Отмечается, что в рамках данного проекта также уже ведется строительство 11-этажного административного корпуса общей площадью 20,6 тысячи квадратных метров. Здесь дополнительно разместятся лаборатории для проектной деятельности и инжиниринговых работ. Предполагаемый срок окончания строительства – октябрь 2024 года.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
11:12 22.12.2022
 

Ефимов: в ОЭЗ Москвы построили здание Инновационного центра электроники

© Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото: пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Строительство первого корпуса Инновационного центра электроники завершилось на зеленоградской площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В новом корпусе разместится современное высокотехнологичное производство полного цикла для серийного выпуска электронных модулей и радиоэлектронной аппаратуры. Предприятия смогут локализовать в нем свои производственные мощности уже в начале 2023 года", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.

По его словам, пятиэтажное здание центра площадью более пяти тысяч квадратных метров построено одним из первых резидентов столичной ОЭЗ – "Зеленоградским инновационно-технологическим центром" (ЗИТЦ). Опытно-экспериментальные цеха, оборудованные в новом здании, дадут возможность резидентам ЗИТЦ и разработчикам НИУ МИЭТ оперативно разрабатывать и внедрять новые технологические решения.

На новых площадях, в частности, планируется разместить производства печатных плат пятого класса точности, автоматического поверхностного монтажа компонентов, автоматизированной локальной пайки выводных элементов. Также будет налажено серийное производство СВЧ-электроники с несущими частотами более 40 ГГц.

Отмечается, что в рамках данного проекта также уже ведется строительство 11-этажного административного корпуса общей площадью 20,6 тысячи квадратных метров. Здесь дополнительно разместятся лаборатории для проектной деятельности и инжиниринговых работ. Предполагаемый срок окончания строительства – октябрь 2024 года.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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