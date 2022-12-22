https://ria.ru/20221222/zavod-1840514717.html

Липецкий завод по производству дрожжей расширит производство

Липецкий завод по производству дрожжей расширит производство - РИА Новости, 22.12.2022

Липецкий завод по производству дрожжей расширит производство

На заводе по производству дрожжей в Данкове Липецкой области запустят новые производственные линии, что позволит не только увеличить объемы продукции, но и... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:25

2022-12-22T13:25

2022-12-22T13:25

липецкая область

игорь артамонов

данков

данковский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840517855_0:88:936:614_1920x0_80_0_0_4aa38c23732f4b558d0d45b9595fcf78.jpg

ЛИПЕЦК, 22 дек – РИА Новости. На заводе по производству дрожжей в Данкове Липецкой области запустят новые производственные линии, что позволит не только увеличить объемы продукции, но и создаст дополнительные рабочие места, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, сейчас на заводе работают семь линий. Производство практически полностью автоматизировано, работает электронный контроль качества. На предприятии трудятся более 400 человек. Большинство работников – жители Данковского района."Запуск новых линий запланирован на конец 2023 года. Мы постараемся создать все условия для стабильного и планомерного развития предприятия", - сказал Артамонов.Губернатор отметил, что благодаря расширению производства почти сто человек из числа местных жителей смогут трудоустроиться на завод. Новых линий будет две – производственная и упаковочная. Руководство предприятия планирует увеличить объём производства на две тысячи тонны в пересчёте на сухие дрожжи. Сейчас суточный объем продукции составляет 50 тонн сухих дрожжей и более 20 тонн прессованных.По словам Артамонова, за последние несколько месяцев спрос на продукцию предприятия вырос в разы. Данковские дрожжи экспортируют в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, но основная часть продукции идёт на российский рынок.

https://ria.ru/20221221/lipetsk-1840170998.html

данков

данковский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, данков, данковский район