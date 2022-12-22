https://ria.ru/20221222/zavod-1840514717.html
Липецкий завод по производству дрожжей расширит производство
Липецкий завод по производству дрожжей расширит производство - РИА Новости, 22.12.2022
Липецкий завод по производству дрожжей расширит производство
На заводе по производству дрожжей в Данкове Липецкой области запустят новые производственные линии, что позволит не только увеличить объемы продукции, но и... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:25
2022-12-22T13:25
2022-12-22T13:25
липецкая область
игорь артамонов
данков
данковский район
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ЛИПЕЦК, 22 дек – РИА Новости. На заводе по производству дрожжей в Данкове Липецкой области запустят новые производственные линии, что позволит не только увеличить объемы продукции, но и создаст дополнительные рабочие места, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, сейчас на заводе работают семь линий. Производство практически полностью автоматизировано, работает электронный контроль качества. На предприятии трудятся более 400 человек. Большинство работников – жители Данковского района."Запуск новых линий запланирован на конец 2023 года. Мы постараемся создать все условия для стабильного и планомерного развития предприятия", - сказал Артамонов.Губернатор отметил, что благодаря расширению производства почти сто человек из числа местных жителей смогут трудоустроиться на завод. Новых линий будет две – производственная и упаковочная. Руководство предприятия планирует увеличить объём производства на две тысячи тонны в пересчёте на сухие дрожжи. Сейчас суточный объем продукции составляет 50 тонн сухих дрожжей и более 20 тонн прессованных.По словам Артамонова, за последние несколько месяцев спрос на продукцию предприятия вырос в разы. Данковские дрожжи экспортируют в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, но основная часть продукции идёт на российский рынок.
https://ria.ru/20221221/lipetsk-1840170998.html
данков
данковский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, данков, данковский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Данков, Данковский район
ЛИПЕЦК, 22 дек – РИА Новости. На заводе по производству дрожжей в Данкове Липецкой области запустят новые производственные линии, что позволит не только увеличить объемы продукции, но и создаст дополнительные рабочие места, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, сейчас на заводе работают семь линий. Производство практически полностью автоматизировано, работает электронный контроль качества. На предприятии трудятся более 400 человек. Большинство работников – жители Данковского района
.
"Запуск новых линий запланирован на конец 2023 года. Мы постараемся создать все условия для стабильного и планомерного развития предприятия", - сказал Артамонов.
Губернатор отметил, что благодаря расширению производства почти сто человек из числа местных жителей смогут трудоустроиться на завод. Новых линий будет две – производственная и упаковочная. Руководство предприятия планирует увеличить объём производства на две тысячи тонны в пересчёте на сухие дрожжи. Сейчас суточный объем продукции составляет 50 тонн сухих дрожжей и более 20 тонн прессованных.
По словам Артамонова, за последние несколько месяцев спрос на продукцию предприятия вырос в разы. Данковские дрожжи экспортируют в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, но основная часть продукции идёт на российский рынок.