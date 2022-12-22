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Путин потребовал повышать уровень реальной заработной платы россиян
Путин потребовал повышать уровень реальной заработной платы россиян - РИА Новости, 22.12.2022
Путин потребовал повышать уровень реальной заработной платы россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо повышать уровень реальной заработной платы российских граждан, с учетом доходов бюджета Россия в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T20:19
2022-12-22T20:19
2022-12-22T20:19
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо повышать уровень реальной заработной платы российских граждан, с учетом доходов бюджета Россия в состоянии сделать шаг в этом направлении. "Мы, конечно, должны решить главный вопрос, нам нужно повышать уровень реальной заработной платы граждан, это совершенно очевидно. И с учетом инфляционных процессов, с учетом доходов бюджета мы в состоянии сделать шаг и в этом направлении", - сказал Путин журналистам.
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владимир путин, россия
Путин потребовал повышать уровень реальной заработной платы россиян
Путин: нужно повышать уровень реальной заработной платы россиян, и это возможно сделать
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо повышать уровень реальной заработной платы российских граждан, с учетом доходов бюджета Россия в состоянии сделать шаг в этом направлении.
"Мы, конечно, должны решить главный вопрос, нам нужно повышать уровень реальной заработной платы граждан, это совершенно очевидно. И с учетом инфляционных процессов, с учетом доходов бюджета мы в состоянии сделать шаг и в этом направлении", - сказал Путин журналистам.