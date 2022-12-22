https://ria.ru/20221222/zarplaty-1840672399.html

Путин потребовал повышать уровень реальной заработной платы россиян

Путин потребовал повышать уровень реальной заработной платы россиян - РИА Новости, 22.12.2022

Путин потребовал повышать уровень реальной заработной платы россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо повышать уровень реальной заработной платы российских граждан, с учетом доходов бюджета Россия в... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T20:19

2022-12-22T20:19

2022-12-22T20:19

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо повышать уровень реальной заработной платы российских граждан, с учетом доходов бюджета Россия в состоянии сделать шаг в этом направлении. "Мы, конечно, должны решить главный вопрос, нам нужно повышать уровень реальной заработной платы граждан, это совершенно очевидно. И с учетом инфляционных процессов, с учетом доходов бюджета мы в состоянии сделать шаг и в этом направлении", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20221221/dokhody-1840145699.html

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владимир путин, россия