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Юрист разъяснила, кому и за что могут снизить зарплату за месяц - РИА Новости, 22.12.2022
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Юрист разъяснила, кому и за что могут снизить зарплату за месяц
Юрист разъяснила, кому и за что могут снизить зарплату за месяц - РИА Новости, 22.12.2022
Юрист разъяснила, кому и за что могут снизить зарплату за месяц
Согласно статье 135 Трудового кодекса заработная плата работнику устанавливается трудовым договором по действующим у работодателя системам оплаты труда, но в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T01:11
2022-12-22T01:11
ассоциация юристов россии
общество
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Согласно статье 135 Трудового кодекса заработная плата работнику устанавливается трудовым договором по действующим у работодателя системам оплаты труда, но в некоторых случаях зарплату за месяц могут выплатить в меньшем размере, чем установлено в контракте, рассказала агентству "Прайм" адвокат и член Ассоциации юристов России Марина Астаева.Прежде всего, это оплата при невыполнении трудовых (должностных) обязательств или норм выработки. Если виновен работник, оплата производится в размере фактически выполненной работы. Если срыв случился по вине работодателя, работник должен получить не менее средней заработной платы, рассчитанной по фактически отработанному времени. Если нормы не выполнены по независящим от сторон причинам, работник имеет право сохранить не менее двух третей тарифной ставки или оклада, исходя из фактической отработки.Сокращение зарплаты возможно, если сотрудник выпустил бракованную продукцию. Полный брак вовсе не оплачивают, а частичный оплачивают по пониженной ставке в зависимости от степени пригодности товара.
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ассоциация юристов россии, общество
Ассоциация юристов России, Общество
01:11 22.12.2022
 
Юрист разъяснила, кому и за что могут снизить зарплату за месяц

Юрист Астаева заявила, что в некоторых случаях зарплату могут выплатить в меньшем размере

© Depositphotos.com / minervastockРасчет
Расчет - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Depositphotos.com / minervastock
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Согласно статье 135 Трудового кодекса заработная плата работнику устанавливается трудовым договором по действующим у работодателя системам оплаты труда, но в некоторых случаях зарплату за месяц могут выплатить в меньшем размере, чем установлено в контракте, рассказала агентству "Прайм" адвокат и член Ассоциации юристов России Марина Астаева.
Прежде всего, это оплата при невыполнении трудовых (должностных) обязательств или норм выработки. Если виновен работник, оплата производится в размере фактически выполненной работы. Если срыв случился по вине работодателя, работник должен получить не менее средней заработной платы, рассчитанной по фактически отработанному времени. Если нормы не выполнены по независящим от сторон причинам, работник имеет право сохранить не менее двух третей тарифной ставки или оклада, исходя из фактической отработки.
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Сокращение зарплаты возможно, если сотрудник выпустил бракованную продукцию. Полный брак вовсе не оплачивают, а частичный оплачивают по пониженной ставке в зависимости от степени пригодности товара.
 
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