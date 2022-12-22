https://ria.ru/20221222/zarplata-1840399871.html

Юрист разъяснила, кому и за что могут снизить зарплату за месяц

Юрист разъяснила, кому и за что могут снизить зарплату за месяц - РИА Новости, 22.12.2022

Юрист разъяснила, кому и за что могут снизить зарплату за месяц

Согласно статье 135 Трудового кодекса заработная плата работнику устанавливается трудовым договором по действующим у работодателя системам оплаты труда, но в... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T01:11

2022-12-22T01:11

2022-12-22T01:11

ассоциация юристов россии

общество

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Согласно статье 135 Трудового кодекса заработная плата работнику устанавливается трудовым договором по действующим у работодателя системам оплаты труда, но в некоторых случаях зарплату за месяц могут выплатить в меньшем размере, чем установлено в контракте, рассказала агентству "Прайм" адвокат и член Ассоциации юристов России Марина Астаева.Прежде всего, это оплата при невыполнении трудовых (должностных) обязательств или норм выработки. Если виновен работник, оплата производится в размере фактически выполненной работы. Если срыв случился по вине работодателя, работник должен получить не менее средней заработной платы, рассчитанной по фактически отработанному времени. Если нормы не выполнены по независящим от сторон причинам, работник имеет право сохранить не менее двух третей тарифной ставки или оклада, исходя из фактической отработки.Сокращение зарплаты возможно, если сотрудник выпустил бракованную продукцию. Полный брак вовсе не оплачивают, а частичный оплачивают по пониженной ставке в зависимости от степени пригодности товара.

https://radiosputnik.ria.ru/20221221/parol-1840065532.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

ассоциация юристов россии, общество