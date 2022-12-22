https://ria.ru/20221222/zapasy-1840657344.html

Путин заявил, что у Киева скоро не останется военных запасов

Путин заявил, что у Киева скоро не останется военных запасов - РИА Новости, 22.12.2022

Путин заявил, что у Киева скоро не останется военных запасов

Россия тратит военные запасы, это большие цифры, но разница с украинским ВПК огромная, запасов у Киева скоро не останется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T19:07

2022-12-22T19:07

2022-12-22T19:21

в мире

киев

россия

специальная военная операция на украине

украина

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790702979_0:0:3249:1828_1920x0_80_0_0_da4ebadacc321e9b54a5a4cda1a853e4.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия тратит военные запасы, это большие цифры, но разница с украинским ВПК огромная, запасов у Киева скоро не останется, заявил президент РФ Владимир Путин."Я сейчас не буду назвать цифры, сколько в день, скажем, снарядов тратим. Это большие цифры. Но разница между нами, скажем, и теми, кто нам противостоит, заключается в том, что, скажем украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Собственной базы скоро не останется", - сказал он журналистам.Он добавил, что у России эта база "только растет", причем ее будут наращивать не в ущерб другим отраслям экономики.Путин добавил, что, в отличие от Украины, Россия развивала за последние десятилетия оборонную промышленность, военную науку и технологии.

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840287753.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, россия, украина, владимир путин