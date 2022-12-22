https://ria.ru/20221222/zapasy-1840657344.html
Путин заявил, что у Киева скоро не останется военных запасов
Путин заявил, что у Киева скоро не останется военных запасов - РИА Новости, 22.12.2022
Путин заявил, что у Киева скоро не останется военных запасов
Россия тратит военные запасы, это большие цифры, но разница с украинским ВПК огромная, запасов у Киева скоро не останется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:07
2022-12-22T19:07
2022-12-22T19:21
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специальная военная операция на украине
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владимир путин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия тратит военные запасы, это большие цифры, но разница с украинским ВПК огромная, запасов у Киева скоро не останется, заявил президент РФ Владимир Путин."Я сейчас не буду назвать цифры, сколько в день, скажем, снарядов тратим. Это большие цифры. Но разница между нами, скажем, и теми, кто нам противостоит, заключается в том, что, скажем украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Собственной базы скоро не останется", - сказал он журналистам.Он добавил, что у России эта база "только растет", причем ее будут наращивать не в ущерб другим отраслям экономики.Путин добавил, что, в отличие от Украины, Россия развивала за последние десятилетия оборонную промышленность, военную науку и технологии.
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840287753.html
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в мире, киев, россия, украина, владимир путин
В мире, Киев, Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин
19:07 22.12.2022 (обновлено: 19:21 22.12.2022)
Путин заявил, что у Киева скоро не останется военных запасов
Президент Путин: у Киева скоро не останется военных запасов
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия тратит военные запасы, это большие цифры, но разница с украинским ВПК огромная, запасов у Киева скоро не останется, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я сейчас не буду назвать цифры, сколько в день, скажем, снарядов тратим. Это большие цифры. Но разница между нами, скажем, и теми, кто нам противостоит, заключается в том, что, скажем украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Собственной базы скоро не останется", - сказал он журналистам.
Он добавил, что у России эта база "только растет", причем ее будут наращивать не в ущерб другим отраслям экономики.
Путин добавил, что, в отличие от Украины
, Россия развивала за последние десятилетия оборонную промышленность, военную науку и технологии.