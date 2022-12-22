https://ria.ru/20221222/zapadnyy-1840407883.html

В столкновениях с израильскими военными на Западном берегу погиб палестинец

В столкновениях с израильскими военными на Западном берегу погиб палестинец - РИА Новости, 22.12.2022

В столкновениях с израильскими военными на Западном берегу погиб палестинец

Один палестинец погиб, более 20 пострадали в столкновениях с израильскими военными в городе Наблус на Западном берегу, передает палестинское агентство WAFA со... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T04:06

2022-12-22T04:06

2022-12-22T04:06

в мире

наблус (провинция)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Один палестинец погиб, более 20 пострадали в столкновениях с израильскими военными в городе Наблус на Западном берегу, передает палестинское агентство WAFA со ссылкой на источники. Отмечается, что столкновения произошли около Гробницы Иосифа на окраине Наблуса, погиб 23-летний Ахмед Атыф Мустафа. Также агентство сообщило, что пять человек получили огнестрельные ранения, еще 19 пострадали от удушья из-за применения израильскими войсками слезоточивого газа.

https://ria.ru/20221222/izrail-1840399379.html

наблус (провинция)

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в мире, наблус (провинция)