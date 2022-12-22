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В столкновениях с израильскими военными на Западном берегу погиб палестинец - РИА Новости, 22.12.2022
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В столкновениях с израильскими военными на Западном берегу погиб палестинец
В столкновениях с израильскими военными на Западном берегу погиб палестинец - РИА Новости, 22.12.2022
В столкновениях с израильскими военными на Западном берегу погиб палестинец
Один палестинец погиб, более 20 пострадали в столкновениях с израильскими военными в городе Наблус на Западном берегу, передает палестинское агентство WAFA со... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T04:06
2022-12-22T04:06
в мире
наблус (провинция)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Один палестинец погиб, более 20 пострадали в столкновениях с израильскими военными в городе Наблус на Западном берегу, передает палестинское агентство WAFA со ссылкой на источники. Отмечается, что столкновения произошли около Гробницы Иосифа на окраине Наблуса, погиб 23-летний Ахмед Атыф Мустафа. Также агентство сообщило, что пять человек получили огнестрельные ранения, еще 19 пострадали от удушья из-за применения израильскими войсками слезоточивого газа.
https://ria.ru/20221222/izrail-1840399379.html
наблус (провинция)
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в мире, наблус (провинция)
В мире, Наблус (провинция)
04:06 22.12.2022
 
В столкновениях с израильскими военными на Западном берегу погиб палестинец

Один палестинец погиб, более 20 пострадали в столкновениях с израильскими военными

© Фото : ZeroРазделительный барьер, который отделяет Израиль от Западного берега реки Иордан
Разделительный барьер, который отделяет Израиль от Западного берега реки Иордан - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : Zero
Разделительный барьер, который отделяет Израиль от Западного берега реки Иордан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Один палестинец погиб, более 20 пострадали в столкновениях с израильскими военными в городе Наблус на Западном берегу, передает палестинское агентство WAFA со ссылкой на источники.
Отмечается, что столкновения произошли около Гробницы Иосифа на окраине Наблуса, погиб 23-летний Ахмед Атыф Мустафа.
Также агентство сообщило, что пять человек получили огнестрельные ранения, еще 19 пострадали от удушья из-за применения израильскими войсками слезоточивого газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 01:04
Нетаньяху сообщил, что сумел сформировать правительство, пишут СМИ
 
В миреНаблус (провинция)
 
 
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