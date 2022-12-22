https://ria.ru/20221222/zakharova-1840272956.html
В Москве пройдет премьера балета "Калифорнийский мак" с Захаровой
В Москве пройдет премьера балета "Калифорнийский мак" с Захаровой - РИА Новости, 22.12.2022
В Москве пройдет премьера балета "Калифорнийский мак" с Захаровой
В Концертном зале имени Чайковского пройдет презентация обновленной программы "Па-де-де на пальцах и для пальцев", сообщает пресс-служба проекта. Специально для РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:26
2022-12-22T10:26
2022-12-22T11:04
культура
новости культуры
москва
балет
большой театр
светлана захарова
вадим репин
юрий посохов (хореограф)
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В Концертном зале имени Чайковского пройдет презентация обновленной программы "Па-де-де на пальцах и для пальцев", сообщает пресс-служба проекта. Специально для вечера прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и скрипач Вадим Репин подготовили мировую премьеру хореографической миниатюры "Калифорнийский мак" в постановке Юрия Посохова.Впервые совместный проект Репина и Захаровой "Па-де-де на пальцах и для пальцев" представили в 2014 году. Несколько скрипичных пьес в нем связаны драматургической линией. Музыкальная композиция строится на произведениях композиторов. Среди них Сен-Санс, Гендель, Массне, Паганини и другие."Мы подбираем, на наш взгляд, самые яркие и выразительные номера, в которых музыка и движение неразрывно связаны между собой", – говорит Захарова.
https://ria.ru/20221219/teatr-1839227405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, москва, балет, большой театр, светлана захарова, вадим репин, юрий посохов (хореограф)
Культура, Новости культуры, Москва, Балет, Большой театр, Светлана Захарова, Вадим Репин, Юрий Посохов (хореограф)
10:26 22.12.2022 (обновлено: 11:04 22.12.2022)
В Москве пройдет премьера балета "Калифорнийский мак" с Захаровой
В Москве пройдет мировая премьера миниатюры "Калифорнийский мак" со Светланой Захаровой
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В Концертном зале имени Чайковского пройдет презентация обновленной программы "Па-де-де на пальцах и для пальцев", сообщает пресс-служба проекта. Специально для вечера прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и скрипач Вадим Репин подготовили мировую премьеру хореографической миниатюры "Калифорнийский мак" в постановке Юрия Посохова.
"Это оммаж знаменитому номеру Анны Павловой на музыку Чайковского, премьера которого состоялась более ста лет назад", – говорится в пресс-релизе.
Впервые совместный проект Репина и Захаровой "Па-де-де на пальцах и для пальцев" представили в 2014 году. Несколько скрипичных пьес в нем связаны драматургической линией. Музыкальная композиция строится на произведениях композиторов. Среди них Сен-Санс, Гендель, Массне, Паганини и другие.
"Мы подбираем, на наш взгляд, самые яркие и выразительные номера, в которых музыка и движение неразрывно связаны между собой", – говорит Захарова.