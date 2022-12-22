https://ria.ru/20221222/zakharova-1840272956.html

В Москве пройдет премьера балета "Калифорнийский мак" с Захаровой

В Москве пройдет премьера балета "Калифорнийский мак" с Захаровой - РИА Новости, 22.12.2022

В Москве пройдет премьера балета "Калифорнийский мак" с Захаровой

В Концертном зале имени Чайковского пройдет презентация обновленной программы "Па-де-де на пальцах и для пальцев", сообщает пресс-служба проекта. Специально для РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:26

2022-12-22T10:26

2022-12-22T11:04

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светлана захарова

вадим репин

юрий посохов (хореограф)

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В Концертном зале имени Чайковского пройдет презентация обновленной программы "Па-де-де на пальцах и для пальцев", сообщает пресс-служба проекта. Специально для вечера прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и скрипач Вадим Репин подготовили мировую премьеру хореографической миниатюры "Калифорнийский мак" в постановке Юрия Посохова.Впервые совместный проект Репина и Захаровой "Па-де-де на пальцах и для пальцев" представили в 2014 году. Несколько скрипичных пьес в нем связаны драматургической линией. Музыкальная композиция строится на произведениях композиторов. Среди них Сен-Санс, Гендель, Массне, Паганини и другие."Мы подбираем, на наш взгляд, самые яркие и выразительные номера, в которых музыка и движение неразрывно связаны между собой", – говорит Захарова.

https://ria.ru/20221219/teatr-1839227405.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, москва, балет, большой театр, светлана захарова, вадим репин, юрий посохов (хореограф)