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YouTube не удалил материалы, нарушающие законы России, сообщил Хинштейн - РИА Новости, 22.12.2022
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YouTube не удалил материалы, нарушающие законы России, сообщил Хинштейн
YouTube не удалил материалы, нарушающие законы России, сообщил Хинштейн - РИА Новости, 22.12.2022
YouTube не удалил материалы, нарушающие законы России, сообщил Хинштейн
Администрация YouTube не удалила более 35 тысяч материалов, нарушающих российское законодательство, в Роскомнадзор направлено свыше 13 тысяч требований по... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:36
2022-12-22T15:36
общество
технологии
александр хинштейн
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Администрация YouTube не удалила более 35 тысяч материалов, нарушающих российское законодательство, в Роскомнадзор направлено свыше 13 тысяч требований по удалению противоправного контента, преимущественно речь идет о фейках по теме специальной военной операции, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. "Позволю себе просто привести цифры, которые перед нашей пресс-конференций запросил в Роскомнадзоре. В настоящее время администрацией YouTube не удалено 35 700 материалов, нарушающих российское законодательство. С 1 июля текущего года в Роскомнадзор на сегодняшний день направлено свыше 13 тысяч требований по удалению противоправного контента, преимущественно речь идет о фейках по теме специальной военной операции", - сказал депутат на пресс-конференции по итогам сессии в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По словам парламентария, часто российские пользователи и российские СМИ сталкиваются с автоцензурой исключительно по их политическим или идеологическим взглядам, а не из-за нарушения политики ресурса. "Таких случаев автоцензуры с июля 2022 года Роскомнадзором зафиксировано 15 и на системной основе, к сожалению, владелец площадки ограничивает доступ к контенту российских СМИ, органов власти, общественно-политических организаций, и целенаправленно моделируется антироссийский контент", – добавил депутат.
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общество, технологии, александр хинштейн, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube
Общество, Технологии, Александр Хинштейн, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), YouTube
15:36 22.12.2022
 
YouTube не удалил материалы, нарушающие законы России, сообщил Хинштейн

Хинштейн: YouTube не удалил более 35 тысяч материалов, нарушающих законы России

© Фото : Unsplash/NordWood ThemesВидеохостинг Youtube
Видеохостинг Youtube - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : Unsplash/NordWood Themes
Видеохостинг Youtube. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Администрация YouTube не удалила более 35 тысяч материалов, нарушающих российское законодательство, в Роскомнадзор направлено свыше 13 тысяч требований по удалению противоправного контента, преимущественно речь идет о фейках по теме специальной военной операции, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Позволю себе просто привести цифры, которые перед нашей пресс-конференций запросил в Роскомнадзоре. В настоящее время администрацией YouTube не удалено 35 700 материалов, нарушающих российское законодательство. С 1 июля текущего года в Роскомнадзор на сегодняшний день направлено свыше 13 тысяч требований по удалению противоправного контента, преимущественно речь идет о фейках по теме специальной военной операции", - сказал депутат на пресс-конференции по итогам сессии в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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Количество фейков в этом году возросло в 6 раз по сравнению с 2021 годом
По словам парламентария, часто российские пользователи и российские СМИ сталкиваются с автоцензурой исключительно по их политическим или идеологическим взглядам, а не из-за нарушения политики ресурса.
"Таких случаев автоцензуры с июля 2022 года Роскомнадзором зафиксировано 15 и на системной основе, к сожалению, владелец площадки ограничивает доступ к контенту российских СМИ, органов власти, общественно-политических организаций, и целенаправленно моделируется антироссийский контент", – добавил депутат.
Стенд генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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ОбществоТехнологииАлександр ХинштейнРоссияГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)YouTube
 
 
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