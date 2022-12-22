https://ria.ru/20221222/youtube-1840573720.html

YouTube не удалил материалы, нарушающие законы России, сообщил Хинштейн

YouTube не удалил материалы, нарушающие законы России, сообщил Хинштейн - РИА Новости, 22.12.2022

YouTube не удалил материалы, нарушающие законы России, сообщил Хинштейн

Администрация YouTube не удалила более 35 тысяч материалов, нарушающих российское законодательство, в Роскомнадзор направлено свыше 13 тысяч требований по... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:36

2022-12-22T15:36

2022-12-22T15:36

общество

технологии

александр хинштейн

россия

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595171060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_caf42d0bb2c47f7bc82924c5c8ec9bf2.jpg

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Администрация YouTube не удалила более 35 тысяч материалов, нарушающих российское законодательство, в Роскомнадзор направлено свыше 13 тысяч требований по удалению противоправного контента, преимущественно речь идет о фейках по теме специальной военной операции, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. "Позволю себе просто привести цифры, которые перед нашей пресс-конференций запросил в Роскомнадзоре. В настоящее время администрацией YouTube не удалено 35 700 материалов, нарушающих российское законодательство. С 1 июля текущего года в Роскомнадзор на сегодняшний день направлено свыше 13 тысяч требований по удалению противоправного контента, преимущественно речь идет о фейках по теме специальной военной операции", - сказал депутат на пресс-конференции по итогам сессии в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По словам парламентария, часто российские пользователи и российские СМИ сталкиваются с автоцензурой исключительно по их политическим или идеологическим взглядам, а не из-за нарушения политики ресурса. "Таких случаев автоцензуры с июля 2022 года Роскомнадзором зафиксировано 15 и на системной основе, к сожалению, владелец площадки ограничивает доступ к контенту российских СМИ, органов власти, общественно-политических организаций, и целенаправленно моделируется антироссийский контент", – добавил депутат.

https://ria.ru/20221220/feyki-1840070842.html

https://ria.ru/20221219/genprokuratura-1839628566.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, александр хинштейн, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube