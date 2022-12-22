https://ria.ru/20221222/youtube-1840573720.html
YouTube не удалил материалы, нарушающие законы России, сообщил Хинштейн
YouTube не удалил материалы, нарушающие законы России, сообщил Хинштейн - РИА Новости, 22.12.2022
YouTube не удалил материалы, нарушающие законы России, сообщил Хинштейн
Администрация YouTube не удалила более 35 тысяч материалов, нарушающих российское законодательство, в Роскомнадзор направлено свыше 13 тысяч требований по... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:36
2022-12-22T15:36
2022-12-22T15:36
общество
технологии
александр хинштейн
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Администрация YouTube не удалила более 35 тысяч материалов, нарушающих российское законодательство, в Роскомнадзор направлено свыше 13 тысяч требований по удалению противоправного контента, преимущественно речь идет о фейках по теме специальной военной операции, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. "Позволю себе просто привести цифры, которые перед нашей пресс-конференций запросил в Роскомнадзоре. В настоящее время администрацией YouTube не удалено 35 700 материалов, нарушающих российское законодательство. С 1 июля текущего года в Роскомнадзор на сегодняшний день направлено свыше 13 тысяч требований по удалению противоправного контента, преимущественно речь идет о фейках по теме специальной военной операции", - сказал депутат на пресс-конференции по итогам сессии в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По словам парламентария, часто российские пользователи и российские СМИ сталкиваются с автоцензурой исключительно по их политическим или идеологическим взглядам, а не из-за нарушения политики ресурса. "Таких случаев автоцензуры с июля 2022 года Роскомнадзором зафиксировано 15 и на системной основе, к сожалению, владелец площадки ограничивает доступ к контенту российских СМИ, органов власти, общественно-политических организаций, и целенаправленно моделируется антироссийский контент", – добавил депутат.
https://ria.ru/20221220/feyki-1840070842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, александр хинштейн, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube
Общество, Технологии, Александр Хинштейн, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), YouTube
YouTube не удалил материалы, нарушающие законы России, сообщил Хинштейн
Хинштейн: YouTube не удалил более 35 тысяч материалов, нарушающих законы России
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Администрация YouTube не удалила более 35 тысяч материалов, нарушающих российское законодательство, в Роскомнадзор направлено свыше 13 тысяч требований по удалению противоправного контента, преимущественно речь идет о фейках по теме специальной военной операции, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Позволю себе просто привести цифры, которые перед нашей пресс-конференций запросил в Роскомнадзоре. В настоящее время администрацией YouTube не удалено 35 700 материалов, нарушающих российское законодательство. С 1 июля текущего года в Роскомнадзор на сегодняшний день направлено свыше 13 тысяч требований по удалению противоправного контента, преимущественно речь идет о фейках по теме специальной военной операции", - сказал депутат на пресс-конференции по итогам сессии в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По словам парламентария, часто российские пользователи и российские СМИ сталкиваются с автоцензурой исключительно по их политическим или идеологическим взглядам, а не из-за нарушения политики ресурса.
"Таких случаев автоцензуры с июля 2022 года Роскомнадзором зафиксировано 15 и на системной основе, к сожалению, владелец площадки ограничивает доступ к контенту российских СМИ, органов власти, общественно-политических организаций, и целенаправленно моделируется антироссийский контент", – добавил депутат.