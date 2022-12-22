https://ria.ru/20221222/yazyki-1840590617.html

Британские кибернетические силы ищут специалистов по русскому языку

Британские кибернетические силы ищут специалистов по русскому языку - РИА Новости, 22.12.2022

Британские кибернетические силы ищут специалистов по русскому языку

Британские национальные кибернетические силы (National Cyber Force, NCF) наряду со специалистами в области компьютерных наук ищут людей, которые... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:26

2022-12-22T16:26

2022-12-22T16:26

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Британские национальные кибернетические силы (National Cyber Force, NCF) наряду со специалистами в области компьютерных наук ищут людей, которые специализируются на английском, русском и арабском языках, сообщила газета Times со ссылкой на генерал-лейтенанта Тома Копинджера-Саймса. Копинджер-Саймс заявил изданию о необходимости создать команду хакеров на фоне "недавних предупреждений о растущей угрозе со стороны Китая, России, Северной Кореи и Ирана". Что касается РФ, то российских хакеров ранее "обвиняли в атаках на британские СМИ, телекоммуникационные и энергетические компании, а также в изнурительных кибератаках, направленных против Украины", поясняет газета. Отмечается, что потенциальным хакерам необходимы языки программирования, такие как Python, C++, Java, JavaScript и Rust. Однако, по словам Копинджера-Саймса, национальные кибернетические силы набирают также специалистов в области гуманитарных наук. "Нам нужны люди со степенями в области компьютерных наук, но нам также нужны люди со степенями по английскому, русскому и арабскому языкам. Некоторые из языков, с которыми мы работаем в NCF, являются машинными языками, а некоторые - человеческими. На самом деле это одно и то же, стоит только сделать шаг назад", - сказал Копинджер-Саймс. Газета отмечает, что национальные кибернетические силы были созданы в прошлом году, чтобы реагировать на кибератаки со стороны "враждебных государств". Россия не раз отвергала обвинения в организации кибератак в других государствах.

https://ria.ru/20221218/rakety-1839519344.html

https://ria.ru/20221209/britantsy-1837577421.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, россия, китай