https://ria.ru/20221222/yazyki-1840590617.html
Британские кибернетические силы ищут специалистов по русскому языку
Британские кибернетические силы ищут специалистов по русскому языку - РИА Новости, 22.12.2022
Британские кибернетические силы ищут специалистов по русскому языку
Британские национальные кибернетические силы (National Cyber Force, NCF) наряду со специалистами в области компьютерных наук ищут людей, которые... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:26
2022-12-22T16:26
2022-12-22T16:26
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Британские национальные кибернетические силы (National Cyber Force, NCF) наряду со специалистами в области компьютерных наук ищут людей, которые специализируются на английском, русском и арабском языках, сообщила газета Times со ссылкой на генерал-лейтенанта Тома Копинджера-Саймса. Копинджер-Саймс заявил изданию о необходимости создать команду хакеров на фоне "недавних предупреждений о растущей угрозе со стороны Китая, России, Северной Кореи и Ирана". Что касается РФ, то российских хакеров ранее "обвиняли в атаках на британские СМИ, телекоммуникационные и энергетические компании, а также в изнурительных кибератаках, направленных против Украины", поясняет газета. Отмечается, что потенциальным хакерам необходимы языки программирования, такие как Python, C++, Java, JavaScript и Rust. Однако, по словам Копинджера-Саймса, национальные кибернетические силы набирают также специалистов в области гуманитарных наук. "Нам нужны люди со степенями в области компьютерных наук, но нам также нужны люди со степенями по английскому, русскому и арабскому языкам. Некоторые из языков, с которыми мы работаем в NCF, являются машинными языками, а некоторые - человеческими. На самом деле это одно и то же, стоит только сделать шаг назад", - сказал Копинджер-Саймс. Газета отмечает, что национальные кибернетические силы были созданы в прошлом году, чтобы реагировать на кибератаки со стороны "враждебных государств". Россия не раз отвергала обвинения в организации кибератак в других государствах.
https://ria.ru/20221218/rakety-1839519344.html
https://ria.ru/20221209/britantsy-1837577421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, россия, китай
В мире, Великобритания, Россия, Китай
Британские кибернетические силы ищут специалистов по русскому языку
Британские кибернетические силы ищут специалистов в области русского и арабского языков
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Британские национальные кибернетические силы (National Cyber Force, NCF) наряду со специалистами в области компьютерных наук ищут людей, которые специализируются на английском, русском и арабском языках, сообщила газета Times
со ссылкой на генерал-лейтенанта Тома Копинджера-Саймса.
Копинджер-Саймс заявил изданию о необходимости создать команду хакеров на фоне "недавних предупреждений о растущей угрозе со стороны Китая
, России
, Северной Кореи и Ирана". Что касается РФ, то российских хакеров ранее "обвиняли в атаках на британские СМИ, телекоммуникационные и энергетические компании, а также в изнурительных кибератаках, направленных против Украины", поясняет газета.
Отмечается, что потенциальным хакерам необходимы языки программирования, такие как Python, C++, Java, JavaScript и Rust. Однако, по словам Копинджера-Саймса, национальные кибернетические силы набирают также специалистов в области гуманитарных наук.
"Нам нужны люди со степенями в области компьютерных наук, но нам также нужны люди со степенями по английскому, русскому и арабскому языкам. Некоторые из языков, с которыми мы работаем в NCF, являются машинными языками, а некоторые - человеческими. На самом деле это одно и то же, стоит только сделать шаг назад", - сказал Копинджер-Саймс.
Газета отмечает, что национальные кибернетические силы были созданы в прошлом году, чтобы реагировать на кибератаки со стороны "враждебных государств". Россия не раз отвергала обвинения в организации кибератак в других государствах.