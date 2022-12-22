России нужна новая стратегия по сохранению биоразнообразия, заявили в WWF
Директор WWF России Горшков: России нужна новая стратегия по сохранению биоразнообразия
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДиректор WWF в России Дмитрий Горшков во время онлайн-конференции
Директор WWF в России Дмитрий Горшков во время онлайн-конференции. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. России нужна новая стратегия по сохранению биологического разнообразия после принятия Куньмин-Монреальской рамочной программы по итогам Конференции ООН, считает директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков.
"России, как и другим странам участницам Конвенции ООН по биоразнообразию, сейчас предстоит серьёзная работа. Необходимо будет принять новые стратегию и план действий по сохранению биологического разнообразия РФ, рассчитанную до 2030 года, в соответствии с теми амбициозными целями, которые были озвучены в Монреале. Такую же стратегию составляли в 2010-м после принятия Аитинских целей, которые предшествовали Куньминским", - сказал РИА Новости Горшков.
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Действие Айтинских целевых задач в области биоразнообразия закончилось в 2020 году. По итогу ни одна из поставленных целей не была выполнена полностью. В этом году на конференции ООН по биоразнообразию в Монреале был принят новый документ: Куньмин-Монреальская рамочная программа. Ее глобальная цель - десятикратное сокращение темпов и риска исчезновения всех видов к 2050 году. Создание соглашения поддержали 196 стран-участниц Конвенции ООН о биологическом разнообразии, в том числе и Россия.