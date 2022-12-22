https://ria.ru/20221222/wwf-1840406384.html

России нужна новая стратегия по сохранению биоразнообразия, заявили в WWF

России нужна новая стратегия по сохранению биоразнообразия, заявили в WWF - РИА Новости, 22.12.2022

России нужна новая стратегия по сохранению биоразнообразия, заявили в WWF

России нужна новая стратегия по сохранению биологического разнообразия после принятия Куньмин-Монреальской рамочной программы по итогам Конференции ООН, считает РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T03:48

2022-12-22T03:48

2022-12-22T03:48

дмитрий горшков

россия

монреаль

оон

всемирный фонд дикой природы

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. России нужна новая стратегия по сохранению биологического разнообразия после принятия Куньмин-Монреальской рамочной программы по итогам Конференции ООН, считает директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков. "России, как и другим странам участницам Конвенции ООН по биоразнообразию, сейчас предстоит серьёзная работа. Необходимо будет принять новые стратегию и план действий по сохранению биологического разнообразия РФ, рассчитанную до 2030 года, в соответствии с теми амбициозными целями, которые были озвучены в Монреале. Такую же стратегию составляли в 2010-м после принятия Аитинских целей, которые предшествовали Куньминским", - сказал РИА Новости Горшков. Действие Айтинских целевых задач в области биоразнообразия закончилось в 2020 году. По итогу ни одна из поставленных целей не была выполнена полностью. В этом году на конференции ООН по биоразнообразию в Монреале был принят новый документ: Куньмин-Монреальская рамочная программа. Ее глобальная цель - десятикратное сокращение темпов и риска исчезновения всех видов к 2050 году. Создание соглашения поддержали 196 стран-участниц Конвенции ООН о биологическом разнообразии, в том числе и Россия.

https://ria.ru/20221219/primore-1839628075.html

россия

монреаль

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дмитрий горшков, россия, монреаль, оон, всемирный фонд дикой природы