Рейтинг@Mail.ru
России нужна новая стратегия по сохранению биоразнообразия, заявили в WWF - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/wwf-1840406384.html
России нужна новая стратегия по сохранению биоразнообразия, заявили в WWF
России нужна новая стратегия по сохранению биоразнообразия, заявили в WWF - РИА Новости, 22.12.2022
России нужна новая стратегия по сохранению биоразнообразия, заявили в WWF
России нужна новая стратегия по сохранению биологического разнообразия после принятия Куньмин-Монреальской рамочной программы по итогам Конференции ООН, считает РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T03:48
2022-12-22T03:48
дмитрий горшков
россия
монреаль
оон
всемирный фонд дикой природы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838335220_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_26845e90a03f91f6e82a8b9be0cd7a51.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. России нужна новая стратегия по сохранению биологического разнообразия после принятия Куньмин-Монреальской рамочной программы по итогам Конференции ООН, считает директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков. "России, как и другим странам участницам Конвенции ООН по биоразнообразию, сейчас предстоит серьёзная работа. Необходимо будет принять новые стратегию и план действий по сохранению биологического разнообразия РФ, рассчитанную до 2030 года, в соответствии с теми амбициозными целями, которые были озвучены в Монреале. Такую же стратегию составляли в 2010-м после принятия Аитинских целей, которые предшествовали Куньминским", - сказал РИА Новости Горшков. Действие Айтинских целевых задач в области биоразнообразия закончилось в 2020 году. По итогу ни одна из поставленных целей не была выполнена полностью. В этом году на конференции ООН по биоразнообразию в Монреале был принят новый документ: Куньмин-Монреальская рамочная программа. Ее глобальная цель - десятикратное сокращение темпов и риска исчезновения всех видов к 2050 году. Создание соглашения поддержали 196 стран-участниц Конвенции ООН о биологическом разнообразии, в том числе и Россия.
https://ria.ru/20221219/primore-1839628075.html
россия
монреаль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838335220_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_41fd7debc57bf4e3aa0ed9fb9184ec1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий горшков, россия, монреаль, оон, всемирный фонд дикой природы
Дмитрий Горшков, Россия, Монреаль, ООН, Всемирный фонд дикой природы
03:48 22.12.2022
 
России нужна новая стратегия по сохранению биоразнообразия, заявили в WWF

Директор WWF России Горшков: России нужна новая стратегия по сохранению биоразнообразия

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДиректор WWF в России Дмитрий Горшков во время онлайн-конференции
Директор WWF в России Дмитрий Горшков во время онлайн-конференции - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Директор WWF в России Дмитрий Горшков во время онлайн-конференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. России нужна новая стратегия по сохранению биологического разнообразия после принятия Куньмин-Монреальской рамочной программы по итогам Конференции ООН, считает директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков.
"России, как и другим странам участницам Конвенции ООН по биоразнообразию, сейчас предстоит серьёзная работа. Необходимо будет принять новые стратегию и план действий по сохранению биологического разнообразия РФ, рассчитанную до 2030 года, в соответствии с теми амбициозными целями, которые были озвучены в Монреале. Такую же стратегию составляли в 2010-м после принятия Аитинских целей, которые предшествовали Куньминским", - сказал РИА Новости Горшков.
Тигр в вольере - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 03:45
В Приморье объявили охоту на убившего собаку тигра
Действие Айтинских целевых задач в области биоразнообразия закончилось в 2020 году. По итогу ни одна из поставленных целей не была выполнена полностью. В этом году на конференции ООН по биоразнообразию в Монреале был принят новый документ: Куньмин-Монреальская рамочная программа. Ее глобальная цель - десятикратное сокращение темпов и риска исчезновения всех видов к 2050 году. Создание соглашения поддержали 196 стран-участниц Конвенции ООН о биологическом разнообразии, в том числе и Россия.
 
Дмитрий ГоршковРоссияМонреальООНВсемирный фонд дикой природы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала