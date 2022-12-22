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На складе Wildberries в Электростали идет проверка миграционного учета - РИА Новости, 22.12.2022
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На складе Wildberries в Электростали идет проверка миграционного учета
На складе Wildberries в Электростали идет проверка миграционного учета - РИА Новости, 22.12.2022
На складе Wildberries в Электростали идет проверка миграционного учета
Проверка миграционного учета граждан проводится на складе Wildberries в Электростали, сама компания оказывает содействие правоохранительным органам, сообщили... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:14
2022-12-22T15:14
электросталь
происшествия
wildberries
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Проверка миграционного учета граждан проводится на складе Wildberries в Электростали, сама компания оказывает содействие правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса."На одном из складов компании в Электростали проходит проверка миграционного учета граждан – в стандартном для данной процедуре режиме. Около 99% сотрудников склада - граждане РФ, а также есть граждане из стран ЕАЭС с официальным разрешением на работу. Мы оказываем необходимое содействие сотрудникам проверяющих ведомств", - говорится в сообщении."Работа склада продолжается по обычному графику: идет приемка товаров от предпринимателей, сортировка и упаковка товаров, заказы продолжают доставляться покупателям", - добавляется там же.
https://ria.ru/20221217/wildberries-1839343247.html
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электросталь, происшествия, wildberries
Электросталь, Происшествия, Wildberries
15:14 22.12.2022
 
На складе Wildberries в Электростали идет проверка миграционного учета

На складе Wildberries идет проверка миграционного учета, компания оказывает содействие

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина "Wildberries"
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина "Wildberries". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Проверка миграционного учета граждан проводится на складе Wildberries в Электростали, сама компания оказывает содействие правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"На одном из складов компании в Электростали проходит проверка миграционного учета граждан – в стандартном для данной процедуре режиме. Около 99% сотрудников склада - граждане РФ, а также есть граждане из стран ЕАЭС с официальным разрешением на работу. Мы оказываем необходимое содействие сотрудникам проверяющих ведомств", - говорится в сообщении.
"Работа склада продолжается по обычному графику: идет приемка товаров от предпринимателей, сортировка и упаковка товаров, заказы продолжают доставляться покупателям", - добавляется там же.
Название интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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