https://ria.ru/20221222/wildberries-1840563854.html

На складе Wildberries в Электростали идет проверка миграционного учета

На складе Wildberries в Электростали идет проверка миграционного учета - РИА Новости, 22.12.2022

На складе Wildberries в Электростали идет проверка миграционного учета

Проверка миграционного учета граждан проводится на складе Wildberries в Электростали, сама компания оказывает содействие правоохранительным органам, сообщили... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:14

2022-12-22T15:14

2022-12-22T15:14

электросталь

происшествия

wildberries

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Проверка миграционного учета граждан проводится на складе Wildberries в Электростали, сама компания оказывает содействие правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса."На одном из складов компании в Электростали проходит проверка миграционного учета граждан – в стандартном для данной процедуре режиме. Около 99% сотрудников склада - граждане РФ, а также есть граждане из стран ЕАЭС с официальным разрешением на работу. Мы оказываем необходимое содействие сотрудникам проверяющих ведомств", - говорится в сообщении."Работа склада продолжается по обычному графику: идет приемка товаров от предпринимателей, сортировка и упаковка товаров, заказы продолжают доставляться покупателям", - добавляется там же.

https://ria.ru/20221217/wildberries-1839343247.html

электросталь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

электросталь, происшествия, wildberries