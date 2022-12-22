https://ria.ru/20221222/wildberries-1840563854.html
На складе Wildberries в Электростали идет проверка миграционного учета
На складе Wildberries в Электростали идет проверка миграционного учета - РИА Новости, 22.12.2022
На складе Wildberries в Электростали идет проверка миграционного учета
Проверка миграционного учета граждан проводится на складе Wildberries в Электростали, сама компания оказывает содействие правоохранительным органам, сообщили... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:14
2022-12-22T15:14
2022-12-22T15:14
электросталь
происшествия
wildberries
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Проверка миграционного учета граждан проводится на складе Wildberries в Электростали, сама компания оказывает содействие правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса."На одном из складов компании в Электростали проходит проверка миграционного учета граждан – в стандартном для данной процедуре режиме. Около 99% сотрудников склада - граждане РФ, а также есть граждане из стран ЕАЭС с официальным разрешением на работу. Мы оказываем необходимое содействие сотрудникам проверяющих ведомств", - говорится в сообщении."Работа склада продолжается по обычному графику: идет приемка товаров от предпринимателей, сортировка и упаковка товаров, заказы продолжают доставляться покупателям", - добавляется там же.
https://ria.ru/20221217/wildberries-1839343247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
электросталь, происшествия, wildberries
Электросталь, Происшествия, Wildberries
На складе Wildberries в Электростали идет проверка миграционного учета
На складе Wildberries идет проверка миграционного учета, компания оказывает содействие