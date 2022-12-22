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Половина россиян считает военнослужащих героями 2022 года, показал опрос - РИА Новости, 22.12.2022
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Половина россиян считает военнослужащих героями 2022 года, показал опрос
Половина россиян считает военнослужащих героями 2022 года, показал опрос - РИА Новости, 22.12.2022
Половина россиян считает военнослужащих героями 2022 года, показал опрос
Каждый второй россиянин (54%) считает героями 2022 года военнослужащих в горячих точках, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:44
2022-12-22T11:44
общество
владимир путин
украина
россия
вциом
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Каждый второй россиянин (54%) считает героями 2022 года военнослужащих в горячих точках, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Респондентов попросили назвать три главных события уходящего года в России. Больше половины опрошенных (62%) назвали главным событием спецоперацию на Украине, по 9% опрошенных отметили победу над ковидом и частичную мобилизацию, 6% - присоединение новых регионов, 4% - инфляцию и повышение цен, по 3% - санкции и экономическую стабильность, по 2% - события внешней политики, повышение тарифов и развитие промышленности и сельского хозяйства. Четверть (24%) респондентов назвала другие события, 28% затруднились с ответом. Кроме того, россиян попросили описать "героя/героиню 2022 года", 10% сообщили, что это участники специальной военной операции, военные и добровольцы. Герои, по мнению граждан, обладают такими качествами, как отважность, смелость, храбрость, героизм (9%), верность родине, преданность, патриотизм (7%), столько же граждан назвали имена конкретных героев. Также "герои 2022 года" - искренние и порядочные (6%), решительные, целеустремлённые, настойчивые (6%), добрые, дружелюбные, милосердные (5%), мужественные, стойкие (4%), грамотные, образованные (4%). Среди ответов о героях 2022 года был назван и президент России Владимир Путин (4%). Помимо этого, герой 2022 года, по мнению россиян, обладает такими качествами, как надежность, ответственность, спокойствие, уверенность в себе, любовь к семье, самоотверженность. Половина (55%) опрошенных затруднились с ответом, 22% назвали другой вариант. Каждый второй респондент (54%) назвал героем 2022 года военнослужащих в горячих точках, 38% - медработников и врачей, 32% - сотрудников МЧС, спасающих попавших в чрезвычайные ситуации, 20% - волонтеров и соцработников, 13% - ученых-вирусологов, разработчиков вакцины, 12% - полицейских, рисковавших своей жизнью при обезвреживании преступников, 11% - учителей, 9% - режиссёров, писателей, журналистов, открыто говорящих о проблемах общества, 9% - предпринимателей, создающих новые рабочие места, 7% - политиков, которые борются с несправедливостью в обществе, 7% - предпринимателей, вкладывающих собственные средства в социальные программы и благотворительность, 4% - спортсменов, добившихся особых результатов, 4% - представителей власти, принявших современные меры. Всех перечисленных можно назвать героями 2022 года, считают 3% опрошенных. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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РИА Новости
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общество, владимир путин, украина, россия, вциом, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Владимир Путин, Украина, Россия, ВЦИОМ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:44 22.12.2022
 
Половина россиян считает военнослужащих героями 2022 года, показал опрос

ВЦИОМ: половина россиян считает военнослужащих в горячих точках героями 2022 года

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Каждый второй россиянин (54%) считает героями 2022 года военнослужащих в горячих точках, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Респондентов попросили назвать три главных события уходящего года в России. Больше половины опрошенных (62%) назвали главным событием спецоперацию на Украине, по 9% опрошенных отметили победу над ковидом и частичную мобилизацию, 6% - присоединение новых регионов, 4% - инфляцию и повышение цен, по 3% - санкции и экономическую стабильность, по 2% - события внешней политики, повышение тарифов и развитие промышленности и сельского хозяйства. Четверть (24%) респондентов назвала другие события, 28% затруднились с ответом.
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Кроме того, россиян попросили описать "героя/героиню 2022 года", 10% сообщили, что это участники специальной военной операции, военные и добровольцы. Герои, по мнению граждан, обладают такими качествами, как отважность, смелость, храбрость, героизм (9%), верность родине, преданность, патриотизм (7%), столько же граждан назвали имена конкретных героев.
Также "герои 2022 года" - искренние и порядочные (6%), решительные, целеустремлённые, настойчивые (6%), добрые, дружелюбные, милосердные (5%), мужественные, стойкие (4%), грамотные, образованные (4%). Среди ответов о героях 2022 года был назван и президент России Владимир Путин (4%).
Помимо этого, герой 2022 года, по мнению россиян, обладает такими качествами, как надежность, ответственность, спокойствие, уверенность в себе, любовь к семье, самоотверженность. Половина (55%) опрошенных затруднились с ответом, 22% назвали другой вариант.
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Каждый второй респондент (54%) назвал героем 2022 года военнослужащих в горячих точках, 38% - медработников и врачей, 32% - сотрудников МЧС, спасающих попавших в чрезвычайные ситуации, 20% - волонтеров и соцработников, 13% - ученых-вирусологов, разработчиков вакцины, 12% - полицейских, рисковавших своей жизнью при обезвреживании преступников, 11% - учителей, 9% - режиссёров, писателей, журналистов, открыто говорящих о проблемах общества, 9% - предпринимателей, создающих новые рабочие места, 7% - политиков, которые борются с несправедливостью в обществе, 7% - предпринимателей, вкладывающих собственные средства в социальные программы и благотворительность, 4% - спортсменов, добившихся особых результатов, 4% - представителей власти, принявших современные меры. Всех перечисленных можно назвать героями 2022 года, считают 3% опрошенных.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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