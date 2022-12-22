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В Чехии завершилось обучение первой группы украинских военных, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/vsu-1840602783.html
В Чехии завершилось обучение первой группы украинских военных, пишут СМИ
В Чехии завершилось обучение первой группы украинских военных, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2022
В Чехии завершилось обучение первой группы украинских военных, пишут СМИ
В Чехии завершилось обучение первой группы военнослужащих с Украины, которое проходило на военном полигоне Либава в Оломоуцком крае на северо-востоке... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:55
2022-12-22T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
александр грушко
яна чернохова
сергей рябков
россия
украина
чехия
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ПРАГА, 22 дек – РИА Новости. В Чехии завершилось обучение первой группы военнослужащих с Украины, которое проходило на военном полигоне Либава в Оломоуцком крае на северо-востоке республики, всего до конца 2023 года такое обучение пройдут 4 тысячи украинских военных, сообщило в четверг Чешское радио. Москва отрицательно относится к решению ЕС о создании тренировочной миссии для украинских военнослужащих, но сюрпризом для России это не стало, заявлял ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, действия Запада свидетельствуют о проводимой им линии на взвинчивание напряженности и эскалацию, что противоречит "тем заявлениям, которые мы слышим из разных столиц, о необходимости поиска переговорного решения, начале предметных переговоров". "Обучение украинских военнослужащих на территории Чехии было одобрено в ноябре решениями правительства и парламента республики. В общей сложности его пройдут 4 тысячи украинцев, занятия первой группы завершились в четверг. Проводить военнослужащих из Украины на полигон Либава прибыли глава минобороны Яна Чернохова и начальник генштаба чешской армии Карел Ржегка", - говорится в сообщении. В Чехии украинские военные обучались основным боевым навыкам, включая стрельбу из автоматов и вождение боевых машин пехоты, а также воспитанию лидерских качеств. В состав украинского подразделения размером примерно с батальон входили как новобранцы, так и те, кто уже участвовал в боевых действиях. Следующая группа украинских военнослужащих прибудет для обучения в Чехию в конце января 2023 года. В Москве с сожалением отмечают, что непрекращающаяся масштабная помощь Киеву все больше вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима, заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20221201/vsu-1835445875.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, александр грушко, яна чернохова, сергей рябков, россия, украина, чехия, чешское радио, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Грушко, Яна Чернохова, Сергей Рябков, Россия, Украина, Чехия, Чешское радио, Евросоюз
16:55 22.12.2022 (обновлено: 16:59 22.12.2022)
 
В Чехии завершилось обучение первой группы украинских военных, пишут СМИ

Чешское радио: на военном полигоне Либава завершилось обучение первой группы военных ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 22 дек – РИА Новости. В Чехии завершилось обучение первой группы военнослужащих с Украины, которое проходило на военном полигоне Либава в Оломоуцком крае на северо-востоке республики, всего до конца 2023 года такое обучение пройдут 4 тысячи украинских военных, сообщило в четверг Чешское радио.
Москва отрицательно относится к решению ЕС о создании тренировочной миссии для украинских военнослужащих, но сюрпризом для России это не стало, заявлял ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, действия Запада свидетельствуют о проводимой им линии на взвинчивание напряженности и эскалацию, что противоречит "тем заявлениям, которые мы слышим из разных столиц, о необходимости поиска переговорного решения, начале предметных переговоров".
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"Обучение украинских военнослужащих на территории Чехии было одобрено в ноябре решениями правительства и парламента республики. В общей сложности его пройдут 4 тысячи украинцев, занятия первой группы завершились в четверг. Проводить военнослужащих из Украины на полигон Либава прибыли глава минобороны Яна Чернохова и начальник генштаба чешской армии Карел Ржегка", - говорится в сообщении.
В Чехии украинские военные обучались основным боевым навыкам, включая стрельбу из автоматов и вождение боевых машин пехоты, а также воспитанию лидерских качеств. В состав украинского подразделения размером примерно с батальон входили как новобранцы, так и те, кто уже участвовал в боевых действиях.
Следующая группа украинских военнослужащих прибудет для обучения в Чехию в конце января 2023 года.
В Москве с сожалением отмечают, что непрекращающаяся масштабная помощь Киеву все больше вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима, заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр ГрушкоЯна ЧерноховаСергей РябковРоссияУкраинаЧехияЧешское радиоЕвросоюз
 
 
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