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Зеленский, возвращаясь из США, встретился с президентом Польши Дудой
Зеленский, возвращаясь из США, встретился с президентом Польши Дудой - РИА Новости, 22.12.2022
Зеленский, возвращаясь из США, встретился с президентом Польши Дудой
Владимир Зеленский заявил в четверг, что, возвращаясь из США, встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:18
2022-12-22T18:18
2022-12-22T18:18
в мире
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в четверг, что, возвращаясь из США, встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. "По дороге домой встретился с другом Украины – президентом Польши Анджеем Дудой. Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Ранее СМИ сообщали, что ряд республиканцев в Конгрессе США, несмотря на теплый прием Зеленского, пока не готовы взять на себя обязательства по продолжению финансовой помощи Украине. Парламентский организатор в палате представителей республиканец Стивен Скэлис заявил, что существуют опасения о том, пойдут ли деньги по назначению. Присутствовавший на встрече лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, выступающий за сокращение американской помощи Украине, заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась после выступления Зеленского.
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840471678.html
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в мире, владимир зеленский, анджей дуда, джо байден, сша, украина, польша
В мире, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Джо Байден, США, Украина, Польша
Зеленский, возвращаясь из США, встретился с президентом Польши Дудой
Президент Украины Зеленский, возвращаясь из США, встретился с главой Польши Дудой