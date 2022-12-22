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Зеленский, возвращаясь из США, встретился с президентом Польши Дудой - РИА Новости, 22.12.2022
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Зеленский, возвращаясь из США, встретился с президентом Польши Дудой
Зеленский, возвращаясь из США, встретился с президентом Польши Дудой - РИА Новости, 22.12.2022
Зеленский, возвращаясь из США, встретился с президентом Польши Дудой
Владимир Зеленский заявил в четверг, что, возвращаясь из США, встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:18
2022-12-22T18:18
в мире
владимир зеленский
анджей дуда
джо байден
сша
украина
польша
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в четверг, что, возвращаясь из США, встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. "По дороге домой встретился с другом Украины – президентом Польши Анджеем Дудой. Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Ранее СМИ сообщали, что ряд республиканцев в Конгрессе США, несмотря на теплый прием Зеленского, пока не готовы взять на себя обязательства по продолжению финансовой помощи Украине. Парламентский организатор в палате представителей республиканец Стивен Скэлис заявил, что существуют опасения о том, пойдут ли деньги по назначению. Присутствовавший на встрече лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, выступающий за сокращение американской помощи Украине, заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась после выступления Зеленского.
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840471678.html
https://ria.ru/20221222/ukraina-1840558976.html
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в мире, владимир зеленский, анджей дуда, джо байден, сша, украина, польша
В мире, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Джо Байден, США, Украина, Польша
18:18 22.12.2022
 
Зеленский, возвращаясь из США, встретился с президентом Польши Дудой

Президент Украины Зеленский, возвращаясь из США, встретился с главой Польши Дудой

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в четверг, что, возвращаясь из США, встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.
"По дороге домой встретился с другом Украины – президентом Польши Анджеем Дудой. Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 11:39
В Германии отметили важную деталь на встрече Зеленского и Байдена
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом.
Ранее СМИ сообщали, что ряд республиканцев в Конгрессе США, несмотря на теплый прием Зеленского, пока не готовы взять на себя обязательства по продолжению финансовой помощи Украине. Парламентский организатор в палате представителей республиканец Стивен Скэлис заявил, что существуют опасения о том, пойдут ли деньги по назначению. Присутствовавший на встрече лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, выступающий за сокращение американской помощи Украине, заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась после выступления Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 14:57Специальная военная операция на Украине
Зеленский попросил у США денег для "преступлений" Киева
 
В миреВладимир ЗеленскийАнджей ДудаДжо БайденСШАУкраинаПольша
 
 
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