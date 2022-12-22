https://ria.ru/20221222/vstrecha-1840641027.html

Зеленский, возвращаясь из США, встретился с президентом Польши Дудой

Зеленский, возвращаясь из США, встретился с президентом Польши Дудой - РИА Новости, 22.12.2022

Зеленский, возвращаясь из США, встретился с президентом Польши Дудой

Владимир Зеленский заявил в четверг, что, возвращаясь из США, встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:18

2022-12-22T18:18

2022-12-22T18:18

в мире

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анджей дуда

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в четверг, что, возвращаясь из США, встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. "По дороге домой встретился с другом Украины – президентом Польши Анджеем Дудой. Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Ранее СМИ сообщали, что ряд республиканцев в Конгрессе США, несмотря на теплый прием Зеленского, пока не готовы взять на себя обязательства по продолжению финансовой помощи Украине. Парламентский организатор в палате представителей республиканец Стивен Скэлис заявил, что существуют опасения о том, пойдут ли деньги по назначению. Присутствовавший на встрече лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, выступающий за сокращение американской помощи Украине, заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась после выступления Зеленского.

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840471678.html

https://ria.ru/20221222/ukraina-1840558976.html

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в мире, владимир зеленский, анджей дуда, джо байден, сша, украина, польша