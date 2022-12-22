https://ria.ru/20221222/vstrecha-1840615715.html

Зеленский и Ермак встретились с Пелоси

Зеленский и Ермак встретились с Пелоси - РИА Новости, 22.12.2022

Зеленский и Ермак встретились с Пелоси

Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак провели встречу со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а также представителями республиканцев и... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:34

2022-12-22T17:34

2022-12-22T17:34

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владимир зеленский

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нэнси пелоси

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак провели встречу со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а также представителями республиканцев и демократов из сената и палаты представителей США. Ермак опубликовал фото встречи, охарактеризовав ее как "достаточно продуктивную" и отметив, что стороны обсуждали Украину, конфликт и "победу демократии над автократией". "Была достаточно продуктивная встреча президента Украины Владимира Зеленского со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, лидером республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконнеллом, лидером республиканского меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти и лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером", - написал Ермак в своем Telegram-канале. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Ранее СМИ сообщали, что ряд республиканцев в Конгрессе США, несмотря на теплый прием Зеленского, пока не готовы взять на себя обязательства по продолжению финансовой помощи Украине. Парламентский организатор в палате представителей республиканец Стивен Скэлис заявил, что существуют опасения о том, пойдут ли деньги по назначению. Присутствовавший на встрече лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, выступающий за сокращение американской помощи Украине, заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась после выступления Зеленского.

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840499775.html

https://ria.ru/20221222/bayden-1840604399.html

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сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, андрей ермак, нэнси пелоси