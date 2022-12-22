Зеленский и Ермак встретились с Пелоси
Зеленский и Ермак встретились с Пелоси и представителями республиканцев и демократов
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак провели встречу со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а также представителями республиканцев и демократов из сената и палаты представителей США.
Ермак опубликовал фото встречи, охарактеризовав ее как "достаточно продуктивную" и отметив, что стороны обсуждали Украину, конфликт и "победу демократии над автократией".
"Была достаточно продуктивная встреча президента Украины Владимира Зеленского со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, лидером республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконнеллом, лидером республиканского меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти и лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом.
Ранее СМИ сообщали, что ряд республиканцев в Конгрессе США, несмотря на теплый прием Зеленского, пока не готовы взять на себя обязательства по продолжению финансовой помощи Украине. Парламентский организатор в палате представителей республиканец Стивен Скэлис заявил, что существуют опасения о том, пойдут ли деньги по назначению. Присутствовавший на встрече лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, выступающий за сокращение американской помощи Украине, заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась после выступления Зеленского.