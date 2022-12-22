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Зеленский и Ермак встретились с Пелоси - РИА Новости, 22.12.2022
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Зеленский и Ермак встретились с Пелоси
Зеленский и Ермак встретились с Пелоси - РИА Новости, 22.12.2022
Зеленский и Ермак встретились с Пелоси
Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак провели встречу со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а также представителями республиканцев и... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:34
2022-12-22T17:34
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
андрей ермак
нэнси пелоси
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак провели встречу со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а также представителями республиканцев и демократов из сената и палаты представителей США. Ермак опубликовал фото встречи, охарактеризовав ее как "достаточно продуктивную" и отметив, что стороны обсуждали Украину, конфликт и "победу демократии над автократией". "Была достаточно продуктивная встреча президента Украины Владимира Зеленского со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, лидером республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконнеллом, лидером республиканского меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти и лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером", - написал Ермак в своем Telegram-канале. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Ранее СМИ сообщали, что ряд республиканцев в Конгрессе США, несмотря на теплый прием Зеленского, пока не готовы взять на себя обязательства по продолжению финансовой помощи Украине. Парламентский организатор в палате представителей республиканец Стивен Скэлис заявил, что существуют опасения о том, пойдут ли деньги по назначению. Присутствовавший на встрече лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, выступающий за сокращение американской помощи Украине, заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась после выступления Зеленского.
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840499775.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, андрей ермак, нэнси пелоси
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Нэнси Пелоси
17:34 22.12.2022
 
Зеленский и Ермак встретились с Пелоси

Зеленский и Ермак встретились с Пелоси и представителями республиканцев и демократов

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак провели встречу со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а также представителями республиканцев и демократов из сената и палаты представителей США.
Ермак опубликовал фото встречи, охарактеризовав ее как "достаточно продуктивную" и отметив, что стороны обсуждали Украину, конфликт и "победу демократии над автократией".
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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"Была достаточно продуктивная встреча президента Украины Владимира Зеленского со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, лидером республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконнеллом, лидером республиканского меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти и лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом.
Ранее СМИ сообщали, что ряд республиканцев в Конгрессе США, несмотря на теплый прием Зеленского, пока не готовы взять на себя обязательства по продолжению финансовой помощи Украине. Парламентский организатор в палате представителей республиканец Стивен Скэлис заявил, что существуют опасения о том, пойдут ли деньги по назначению. Присутствовавший на встрече лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, выступающий за сокращение американской помощи Украине, заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась после выступления Зеленского.
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В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийАндрей ЕрмакНэнси Пелоси
 
 
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