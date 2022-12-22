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Епископ предложил устроить встречу главы РПЦ и папы римского в Марокко - РИА Новости, 22.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221222/vstrecha-1840527202.html
Епископ предложил устроить встречу главы РПЦ и папы римского в Марокко
Епископ предложил устроить встречу главы РПЦ и папы римского в Марокко - РИА Новости, 22.12.2022
Епископ предложил устроить встречу главы РПЦ и папы римского в Марокко
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска на территории Африки, в частности в Королевстве Марокко, могла бы стать посланием... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:43
2022-12-22T13:43
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
африка
рабат
римско-католическая церковь
марокко
московский патриархат
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска на территории Африки, в частности в Королевстве Марокко, могла бы стать посланием всем людям о поиске путей к миру, континент был бы замечательным местом для их встречи, сказал РИА Новости католический архиепископ Рабата и апостольский администратор Танжера кардинал Кристобаль Лопес Ромеро. “Любое усилие, любая инициатива по достижению мира на Украине и во всем мире должна быть благосклонно воспринята и поддержана. Было бы замечательно, если бы Африка, а конкретнее Марокко, стало бы местом этой желанной встречи. Это стало бы посланием всему миру: в основном мусульманская страна примет у себя двух глав христианских церквей для совместного поиска путей к миру. Традиция гостеприимства и открытого и умеренного ислама типична для Марокко”, – сказал РИА Новости кардинал Лопес. Он отметил, что у него нет информации о возможной встрече папы Франциска и патриарха Кирилла, однако понтифик неоднократно выражал желание, чтобы эта встреча стала реальностью. Тем не менее, по мнению кардинала, необходимо признать, что эта идея – мечта, для воплощения которой нужно совпадение нескольких факторов: ясного и твердого намерения встретиться и поговорить, приглашения и приема со стороны Королевства Марокко, физических и духовных условий для диалога и других. “Мы, христиане, живущие в Марокко, католики и православные, были бы очень рады и горды, если бы эта встреча состоялась”, – заключил кардинал Лопес. С 17 по 19 декабря по случаю 90-летия Воскресенского храма в столице Марокко Рабате состоялся визит в королевство патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида (Горбачева). В ходе поездки митрополит Леонид совершил литургию в Воскресенском храме и провел первые хиротонии духовенства экзархата на Африканском континенте, при которых присутствовал и кардинал Лопес, а также встретился с соотечественниками. Кроме того, в католическом кафедральном соборе святого Петра в столице Марокко, которому в 2022 году исполняется 100 лет, состоялся концерт солистов ансамбля “Вера”. Ранее председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) заявлял, что отношения Русской православной и Римско-католической церквей в настоящее время фактически заморожены. Подготовка новой встречи патриарха и папы, возможность проведения которой в Иерусалиме Ватикан изучал весной, по словам митрополита, была приостановлена ватиканской стороной. Первая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.
https://ria.ru/20221214/kosovo-1838579277.html
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африка
рабат
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франциск (хорхе марио бергольо), африка, рабат, римско-католическая церковь, марокко, московский патриархат
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Африка, Рабат, Римско-католическая церковь, Марокко, Московский Патриархат
13:43 22.12.2022
 
Епископ предложил устроить встречу главы РПЦ и папы римского в Марокко

Кардинал Ромеро предложил устроить встречу патриарха Кирилла и папы римского в Марокко

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкВстреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска на территории Африки, в частности в Королевстве Марокко, могла бы стать посланием всем людям о поиске путей к миру, континент был бы замечательным местом для их встречи, сказал РИА Новости католический архиепископ Рабата и апостольский администратор Танжера кардинал Кристобаль Лопес Ромеро.
“Любое усилие, любая инициатива по достижению мира на Украине и во всем мире должна быть благосклонно воспринята и поддержана. Было бы замечательно, если бы Африка, а конкретнее Марокко, стало бы местом этой желанной встречи. Это стало бы посланием всему миру: в основном мусульманская страна примет у себя двух глав христианских церквей для совместного поиска путей к миру. Традиция гостеприимства и открытого и умеренного ислама типична для Марокко”, – сказал РИА Новости кардинал Лопес.
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Он отметил, что у него нет информации о возможной встрече папы Франциска и патриарха Кирилла, однако понтифик неоднократно выражал желание, чтобы эта встреча стала реальностью. Тем не менее, по мнению кардинала, необходимо признать, что эта идея – мечта, для воплощения которой нужно совпадение нескольких факторов: ясного и твердого намерения встретиться и поговорить, приглашения и приема со стороны Королевства Марокко, физических и духовных условий для диалога и других.
“Мы, христиане, живущие в Марокко, католики и православные, были бы очень рады и горды, если бы эта встреча состоялась”, – заключил кардинал Лопес.
С 17 по 19 декабря по случаю 90-летия Воскресенского храма в столице Марокко Рабате состоялся визит в королевство патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида (Горбачева). В ходе поездки митрополит Леонид совершил литургию в Воскресенском храме и провел первые хиротонии духовенства экзархата на Африканском континенте, при которых присутствовал и кардинал Лопес, а также встретился с соотечественниками. Кроме того, в католическом кафедральном соборе святого Петра в столице Марокко, которому в 2022 году исполняется 100 лет, состоялся концерт солистов ансамбля “Вера”.
Ранее председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) заявлял, что отношения Русской православной и Римско-католической церквей в настоящее время фактически заморожены. Подготовка новой встречи патриарха и папы, возможность проведения которой в Иерусалиме Ватикан изучал весной, по словам митрополита, была приостановлена ватиканской стороной.
Первая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.
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РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)АфрикаРабатРимско-католическая церковьМароккоМосковский Патриархат
 
 
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