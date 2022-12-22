https://ria.ru/20221222/vozgoranie-1840482365.html

На авианосце "Адмирал Кузнецов" возник пожар

На авианосце "Адмирал Кузнецов" возник пожар - РИА Новости, 22.12.2022

На авианосце "Адмирал Кузнецов" возник пожар

Во время ремонта на авианосце "Адмирал Кузнецов" произошло небольшое возгорание, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК)... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:00

2022-12-22T12:00

2022-12-22T13:02

объединенная судостроительная корпорация

тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"

происшествия

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Во время ремонта на авианосце "Адмирал Кузнецов" произошло небольшое возгорание, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" стоит на ремонте с 2017 года. В октябре 2018-го при спуске корабля на воду случилась авария: плавучий док ПД-50 резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть палубы.Затем "Адмирала Кузнецова" перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске. Там 12 декабря 2019 года произошел пожар — искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. Тогда погибли два человека, более десятка пострадали.Кроме того, ОСК пришлось расторгнуть контракт с компанией, которая строила на заводе в Мурманске новый сухой док. Работы продвигались в десять раз медленнее, чем было прописано в контракте, а подрядчик не смог отчитаться по авансу в 2,6 миллиарда рублей.Сейчас авианосец по-прежнему находится на 35-м заводе. Летом Рахманов говорил, что корабль вернется в боевой состав флота в первом квартале 2024 года.

https://ria.ru/20220802/avarii-1806662779.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

объединенная судостроительная корпорация, тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", происшествия