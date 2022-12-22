12:00 22.12.2022 (обновлено: 13:02 22.12.2022)
На авианосце "Адмирал Кузнецов" возник пожар
Глава ОСК Рахманов сообщил о пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов" во время ремонта
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов". Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Во время ремонта на авианосце "Адмирал Кузнецов" произошло небольшое возгорание, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Там маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ. Возгорание потушено. Штатно сработали все соответствующие пожарные системы. Ущерба и пострадавших нет", — сказал он.
Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" стоит на ремонте с 2017 года. В октябре 2018-го при спуске корабля на воду случилась авария: плавучий док ПД-50 резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть палубы.
Затем "Адмирала Кузнецова" перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске. Там 12 декабря 2019 года произошел пожар — искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. Тогда погибли два человека, более десятка пострадали.
Кроме того, ОСК пришлось расторгнуть контракт с компанией, которая строила на заводе в Мурманске новый сухой док. Работы продвигались в десять раз медленнее, чем было прописано в контракте, а подрядчик не смог отчитаться по авансу в 2,6 миллиарда рублей.
Сейчас авианосец по-прежнему находится на 35-м заводе. Летом Рахманов говорил, что корабль вернется в боевой состав флота в первом квартале 2024 года.