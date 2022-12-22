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Путин призвал поддержать порыв молодежи участвовать в волонтерских проектах - РИА Новости, 22.12.2022
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Путин призвал поддержать порыв молодежи участвовать в волонтерских проектах
Путин призвал поддержать порыв молодежи участвовать в волонтерских проектах - РИА Новости, 22.12.2022
Путин призвал поддержать порыв молодежи участвовать в волонтерских проектах
Участие в добровольческих проектах стало нормой для многих, нужно поддержать этот порыв и создать для студентов такие условия, в которых они смогут наравне с... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:55
2022-12-22T16:55
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Участие в добровольческих проектах стало нормой для многих, нужно поддержать этот порыв и создать для студентов такие условия, в которых они смогут наравне с учебой проходить практику в волонтерских центрах, заявил президент России Владимир Путин. "При этом подчеркну, что участие в добровольческих проектах уже стало нормой жизни для очень многих, и, конечно, нужно поддержать этот благородный порыв. В частности, создавать условия, при которых студенты колледжей и вузов могли бы проходить учебу и практику, проходить практику наряду с учебой в волонтерских центрах, благотворительных фондах, социально-ориентированных НКО, приобретать опыт гражданской ответственности и солидарности", - сказал он на заседании Государственного совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. Президент отметил, что за последние годы сделано много в сфере создания новых социальных лифтов.
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Юный волонтер. Как школьница из Северной Осетии спасает бездомных животных
Девятилетняя Соня Мрыкова, несмотря на свой юный возраст, уже несколько лет занимается спасением бездомных кошек и собак в станице Архонской в Северной Осетии. Вместе с мамой девочка выхаживают слабых или травмированных животных, после чего пристраивают их в добрые руки. Сейчас под опекой Мрыковых находится более 60 питомцев. Всех животных, которых приютила семья, проверяет ветеринар, каждый питомец привит и стерилизован. Новый дом для своих подопечных Соня находит с помощью волонтерских организаций. В будущем девочка мечтает стать ветеринаром.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
16:55 22.12.2022
 
Путин призвал поддержать порыв молодежи участвовать в волонтерских проектах

Путин: участие в добровольческих проектах стало нормой для многих, это нужно поддержать

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Участие в добровольческих проектах стало нормой для многих, нужно поддержать этот порыв и создать для студентов такие условия, в которых они смогут наравне с учебой проходить практику в волонтерских центрах, заявил президент России Владимир Путин.
"При этом подчеркну, что участие в добровольческих проектах уже стало нормой жизни для очень многих, и, конечно, нужно поддержать этот благородный порыв. В частности, создавать условия, при которых студенты колледжей и вузов могли бы проходить учебу и практику, проходить практику наряду с учебой в волонтерских центрах, благотворительных фондах, социально-ориентированных НКО, приобретать опыт гражданской ответственности и солидарности", - сказал он на заседании Государственного совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях.
Президент отметил, что за последние годы сделано много в сфере создания новых социальных лифтов.
 
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