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Путин призвал поддержать порыв молодежи участвовать в волонтерских проектах

Путин призвал поддержать порыв молодежи участвовать в волонтерских проектах - РИА Новости, 22.12.2022

Путин призвал поддержать порыв молодежи участвовать в волонтерских проектах

Участие в добровольческих проектах стало нормой для многих, нужно поддержать этот порыв и создать для студентов такие условия, в которых они смогут наравне с... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:55

2022-12-22T16:55

2022-12-22T16:55

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Участие в добровольческих проектах стало нормой для многих, нужно поддержать этот порыв и создать для студентов такие условия, в которых они смогут наравне с учебой проходить практику в волонтерских центрах, заявил президент России Владимир Путин. "При этом подчеркну, что участие в добровольческих проектах уже стало нормой жизни для очень многих, и, конечно, нужно поддержать этот благородный порыв. В частности, создавать условия, при которых студенты колледжей и вузов могли бы проходить учебу и практику, проходить практику наряду с учебой в волонтерских центрах, благотворительных фондах, социально-ориентированных НКО, приобретать опыт гражданской ответственности и солидарности", - сказал он на заседании Государственного совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. Президент отметил, что за последние годы сделано много в сфере создания новых социальных лифтов.

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Юный волонтер. Как школьница из Северной Осетии спасает бездомных животных Девятилетняя Соня Мрыкова, несмотря на свой юный возраст, уже несколько лет занимается спасением бездомных кошек и собак в станице Архонской в Северной Осетии. Вместе с мамой девочка выхаживают слабых или травмированных животных, после чего пристраивают их в добрые руки. Сейчас под опекой Мрыковых находится более 60 питомцев. Всех животных, которых приютила семья, проверяет ветеринар, каждый питомец привит и стерилизован. Новый дом для своих подопечных Соня находит с помощью волонтерских организаций. В будущем девочка мечтает стать ветеринаром. 2022-12-22T16:55 true PT1M43S

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общество, владимир путин, россия