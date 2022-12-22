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Республиканцы в США не готовы гарантировать помощь Киеву, пишут СМИ

Республиканцы в США не готовы гарантировать помощь Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2022

Республиканцы в США не готовы гарантировать помощь Киеву, пишут СМИ

Ряд республиканцев в Конгрессе США, несмотря на теплый прием Владимира Зеленского, пока не готовы взять на себя обязательства по продолжению оказания финансовой РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T09:28

2022-12-22T09:28

2022-12-22T10:43

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ряд республиканцев в Конгрессе США, несмотря на теплый прием Владимира Зеленского, пока не готовы взять на себя обязательства по продолжению оказания финансовой помощи Украине, пишет газета Politico. Ранее Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. "Несмотря на в основном теплый прием, несколько законодателей-республиканцев, в том числе те, кто должен занять высшие руководящие должности, еще не были готовы взять на себя обязательство сохранить финансирование", - пишет газета. Как заявил изданию парламентский организатор в палате представителей республиканец Стивен Скэлис, покидая в среду Капитолий, существуют опасения по поводу того, пойдут ли деньги по назначению. "Ситуация, когда доллары налогоплательщиков идут куда-либо, будь то внутри страны или за границу, заслуживает пристального внимания", - заявил Скэлис. "Мы выразили заинтересованность в том, чтобы деньги были тщательно изучены. Это то, на чем мы все еще будем настаивать", - ответил он на вопрос о том, продолжит ли палата представителей оказывать поддержку Украине в следующем году. Еще один член палаты представителей республиканец Уоррен Дэвидсон перед выступлением Зеленского заявил по поводу увеличения финансирования, что "тут нет шансов". "Я поддержал бы голосование за генерального инспектора, чтобы выяснить, что они сделали со всеми деньгами, которые мы им уже отправили", - заявил он. Он также отметил, что "мы должны сосредоточиться на попытке сдержать" конфликт, "а не расширить", а подобного рода выступления "посылают сигнал, что мы согласны с расширением" конфликта. "Я думаю, что мы должны посылать другой сигнал", - добавил он. Еще один конгрессмен-республиканец Мэтт Гэтц написал в Twitter, что "Зеленского следует похвалить за то, что он ставит свою страну на первое место, но американские политики, которые удовлетворяют его просьбы, не желают делать то же самое для нашей (страны)". Он отметил, что выступление Зеленского не изменило его позиции по "приостановке помощи Украине и расследования мошенничества с уже осуществленными переводами". Ранее лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, выступающий за сокращение американской помощи Украине, заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась после выступления Зеленского.

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840405237.html

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840341746.html

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840148376.html

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в мире, владимир зеленский, джо байден, кевин маккарти, вашингтон (штат), сша, украина, twitter