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Республиканцы в США не готовы гарантировать помощь Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/vizit-1840429944.html
Республиканцы в США не готовы гарантировать помощь Киеву, пишут СМИ
Республиканцы в США не готовы гарантировать помощь Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2022
Республиканцы в США не готовы гарантировать помощь Киеву, пишут СМИ
Ряд республиканцев в Конгрессе США, несмотря на теплый прием Владимира Зеленского, пока не готовы взять на себя обязательства по продолжению оказания финансовой РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T09:28
2022-12-22T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
джо байден
кевин маккарти
вашингтон (штат)
сша
украина
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ряд республиканцев в Конгрессе США, несмотря на теплый прием Владимира Зеленского, пока не готовы взять на себя обязательства по продолжению оказания финансовой помощи Украине, пишет газета Politico. Ранее Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. "Несмотря на в основном теплый прием, несколько законодателей-республиканцев, в том числе те, кто должен занять высшие руководящие должности, еще не были готовы взять на себя обязательство сохранить финансирование", - пишет газета. Как заявил изданию парламентский организатор в палате представителей республиканец Стивен Скэлис, покидая в среду Капитолий, существуют опасения по поводу того, пойдут ли деньги по назначению. "Ситуация, когда доллары налогоплательщиков идут куда-либо, будь то внутри страны или за границу, заслуживает пристального внимания", - заявил Скэлис. "Мы выразили заинтересованность в том, чтобы деньги были тщательно изучены. Это то, на чем мы все еще будем настаивать", - ответил он на вопрос о том, продолжит ли палата представителей оказывать поддержку Украине в следующем году. Еще один член палаты представителей республиканец Уоррен Дэвидсон перед выступлением Зеленского заявил по поводу увеличения финансирования, что "тут нет шансов". "Я поддержал бы голосование за генерального инспектора, чтобы выяснить, что они сделали со всеми деньгами, которые мы им уже отправили", - заявил он. Он также отметил, что "мы должны сосредоточиться на попытке сдержать" конфликт, "а не расширить", а подобного рода выступления "посылают сигнал, что мы согласны с расширением" конфликта. "Я думаю, что мы должны посылать другой сигнал", - добавил он. Еще один конгрессмен-республиканец Мэтт Гэтц написал в Twitter, что "Зеленского следует похвалить за то, что он ставит свою страну на первое место, но американские политики, которые удовлетворяют его просьбы, не желают делать то же самое для нашей (страны)". Он отметил, что выступление Зеленского не изменило его позиции по "приостановке помощи Украине и расследования мошенничества с уже осуществленными переводами". Ранее лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, выступающий за сокращение американской помощи Украине, заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась после выступления Зеленского.
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840405237.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, кевин маккарти, вашингтон (штат), сша, украина, twitter
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Кевин Маккарти, Вашингтон (штат), США, Украина, Twitter
09:28 22.12.2022 (обновлено: 10:43 22.12.2022)
 
Республиканцы в США не готовы гарантировать помощь Киеву, пишут СМИ

Politico: республиканцы в США не готовы гарантировать помощь Киеву после визита Зеленского

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США в Вашингтоне. 22 декабря 2022
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США в Вашингтоне. 22 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США в Вашингтоне. 22 декабря 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ряд республиканцев в Конгрессе США, несмотря на теплый прием Владимира Зеленского, пока не готовы взять на себя обязательства по продолжению оказания финансовой помощи Украине, пишет газета Politico.
Ранее Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. 22 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 03:08
Байден сделал нелепую оговорку во время встречи с Зеленским
"Несмотря на в основном теплый прием, несколько законодателей-республиканцев, в том числе те, кто должен занять высшие руководящие должности, еще не были готовы взять на себя обязательство сохранить финансирование", - пишет газета.
Как заявил изданию парламентский организатор в палате представителей республиканец Стивен Скэлис, покидая в среду Капитолий, существуют опасения по поводу того, пойдут ли деньги по назначению.
"Ситуация, когда доллары налогоплательщиков идут куда-либо, будь то внутри страны или за границу, заслуживает пристального внимания", - заявил Скэлис.
"Мы выразили заинтересованность в том, чтобы деньги были тщательно изучены. Это то, на чем мы все еще будем настаивать", - ответил он на вопрос о том, продолжит ли палата представителей оказывать поддержку Украине в следующем году.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 18:07
Псаки объяснила визит Зеленского в США
Еще один член палаты представителей республиканец Уоррен Дэвидсон перед выступлением Зеленского заявил по поводу увеличения финансирования, что "тут нет шансов". "Я поддержал бы голосование за генерального инспектора, чтобы выяснить, что они сделали со всеми деньгами, которые мы им уже отправили", - заявил он.
Он также отметил, что "мы должны сосредоточиться на попытке сдержать" конфликт, "а не расширить", а подобного рода выступления "посылают сигнал, что мы согласны с расширением" конфликта. "Я думаю, что мы должны посылать другой сигнал", - добавил он.
Еще один конгрессмен-республиканец Мэтт Гэтц написал в Twitter, что "Зеленского следует похвалить за то, что он ставит свою страну на первое место, но американские политики, которые удовлетворяют его просьбы, не желают делать то же самое для нашей (страны)".
Он отметил, что выступление Зеленского не изменило его позиции по "приостановке помощи Украине и расследования мошенничества с уже осуществленными переводами".
Ранее лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти, выступающий за сокращение американской помощи Украине, заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась после выступления Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 06:58
"Попрошайка забирает деньги": американцы высмеяли визит Зеленского в США
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийДжо БайденКевин МаккартиВашингтон (штат)СШАУкраинаTwitter
 
 
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