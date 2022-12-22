06:09 22.12.2022 (обновлено: 09:02 22.12.2022)
СМИ: визит Зеленского в США говорит о расколе Запада из-за помощи Украине
The Telegraph: визит Зеленского в США говорит о расколе Запада из-за помощи Украине
Визит Владимира Зеленского в США. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США может свидетельствовать о том, что Запад начинает пересматривать свою политику поддержки киевского режима, пишет Telegraph.
Обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон предположил, что визит Зеленского может быть тревожным сигналом для США и их союзников.
"Если бы единство Запада не начало рушиться, лидер Украины, возможно, не счел бы необходимым покинуть свою осажденную страну", — написал автор.
Кроме того, он полагает, что этот визит может означать "неподдельную обеспокоенность украинского руководства" нынешней обстановкой.
Зеленский в среду прилетел в Вашингтон для переговоров с президентом США. В день переговоров Вашингтон объявил о выделении нового пакета помощи Украине. В него, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптику и приборы ночного видения, бронежилеты, средства спутниковой связи и другое снаряжение.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".