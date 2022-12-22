https://ria.ru/20221222/vizit-1840411770.html

СМИ: визит Зеленского в США говорит о расколе Запада из-за помощи Украине

СМИ: визит Зеленского в США говорит о расколе Запада из-за помощи Украине - РИА Новости, 22.12.2022

СМИ: визит Зеленского в США говорит о расколе Запада из-за помощи Украине

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США может свидетельствовать о том, что Запад начинает пересматривать свою политику поддержки киевского режима,... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T06:09

2022-12-22T06:09

2022-12-22T09:02

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США может свидетельствовать о том, что Запад начинает пересматривать свою политику поддержки киевского режима, пишет Telegraph.Обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон предположил, что визит Зеленского может быть тревожным сигналом для США и их союзников.Кроме того, он полагает, что этот визит может означать "неподдельную обеспокоенность украинского руководства" нынешней обстановкой.Зеленский в среду прилетел в Вашингтон для переговоров с президентом США. В день переговоров Вашингтон объявил о выделении нового пакета помощи Украине. В него, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптику и приборы ночного видения, бронежилеты, средства спутниковой связи и другое снаряжение.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840407496.html

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, киев, сша, украина, нато