https://ria.ru/20221222/vertolet-1840616020.html

Бойцы 1-й Славянской бригады показали, как сбили украинский вертолет

Бойцы 1-й Славянской бригады показали, как сбили украинский вертолет - РИА Новости, 22.12.2022

Бойцы 1-й Славянской бригады показали, как сбили украинский вертолет

Бойцы первой Славянской бригады сбили вертолет ВСУ недалеко от села Первомайское в ДНР, в распоряжении РИА Новости оказались кадры с места события. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:34

2022-12-22T17:34

2022-12-22T19:35

специальная военная операция на украине

безопасность

ми-8 амтш

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840655090_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_77b479454832babf5dcbf5ffded3d674.jpg

ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Бойцы первой Славянской бригады сбили вертолет ВСУ недалеко от села Первомайское в ДНР, в распоряжении РИА Новости оказались кадры с места события.Вылетевшая на боевое задание пара украинских вертолетов Ми-8 попыталась уйти из поля зрения российских военнослужащих, прикрывшись тепловыми ловушками, что показано на видео. Однако боец метким выстрелом из ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс) подбил одну машину. В результате вертолет загорелся и потерпел крушение.Село Первомайское находится неподалеку от населенного пункта Пески на Авдеевском направлении. Некоторое время назад позиции украинских военных на этой территории считались неприступными, но в августе были взяты войсками Народной милиции ДНР.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221222/gaubitsa-1840398521.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент атаки первой Славянской бригады на вертолет ВСУ под Первомайским в ДНР Бойцы первой Славянской бригады сбили вертолет ВСУ недалеко от села Первомайское в ДНР, в распоряжении РИА Новости оказались кадры с места события. 2022-12-22T17:34 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, ми-8 амтш, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф