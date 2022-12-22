https://ria.ru/20221222/vertolet-1840616020.html
Бойцы 1-й Славянской бригады показали, как сбили украинский вертолет
Бойцы 1-й Славянской бригады показали, как сбили украинский вертолет - РИА Новости, 22.12.2022
Бойцы 1-й Славянской бригады показали, как сбили украинский вертолет
Бойцы первой Славянской бригады сбили вертолет ВСУ недалеко от села Первомайское в ДНР, в распоряжении РИА Новости оказались кадры с места события. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:34
2022-12-22T17:34
2022-12-22T19:35
специальная военная операция на украине
безопасность
ми-8 амтш
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вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Бойцы первой Славянской бригады сбили вертолет ВСУ недалеко от села Первомайское в ДНР, в распоряжении РИА Новости оказались кадры с места события.Вылетевшая на боевое задание пара украинских вертолетов Ми-8 попыталась уйти из поля зрения российских военнослужащих, прикрывшись тепловыми ловушками, что показано на видео. Однако боец метким выстрелом из ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс) подбил одну машину. В результате вертолет загорелся и потерпел крушение.Село Первомайское находится неподалеку от населенного пункта Пески на Авдеевском направлении. Некоторое время назад позиции украинских военных на этой территории считались неприступными, но в августе были взяты войсками Народной милиции ДНР.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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РИА Новости
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Момент атаки первой Славянской бригады на вертолет ВСУ под Первомайским в ДНР
Бойцы первой Славянской бригады сбили вертолет ВСУ недалеко от села Первомайское в ДНР, в распоряжении РИА Новости оказались кадры с места события.
2022-12-22T17:34
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, ми-8 амтш, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ми-8 АМТШ, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
17:34 22.12.2022 (обновлено: 19:35 22.12.2022)
Бойцы 1-й Славянской бригады показали, как сбили украинский вертолет
Бойцы первой Славянской бригады опубликовали видео со сбитым в ДНР украинским вертолетом