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Бойцы 1-й Славянской бригады показали, как сбили украинский вертолет - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/vertolet-1840616020.html
Бойцы 1-й Славянской бригады показали, как сбили украинский вертолет
Бойцы 1-й Славянской бригады показали, как сбили украинский вертолет - РИА Новости, 22.12.2022
Бойцы 1-й Славянской бригады показали, как сбили украинский вертолет
Бойцы первой Славянской бригады сбили вертолет ВСУ недалеко от села Первомайское в ДНР, в распоряжении РИА Новости оказались кадры с места события. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:34
2022-12-22T19:35
специальная военная операция на украине
безопасность
ми-8 амтш
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ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Бойцы первой Славянской бригады сбили вертолет ВСУ недалеко от села Первомайское в ДНР, в распоряжении РИА Новости оказались кадры с места события.Вылетевшая на боевое задание пара украинских вертолетов Ми-8 попыталась уйти из поля зрения российских военнослужащих, прикрывшись тепловыми ловушками, что показано на видео. Однако боец метким выстрелом из ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс) подбил одну машину. В результате вертолет загорелся и потерпел крушение.Село Первомайское находится неподалеку от населенного пункта Пески на Авдеевском направлении. Некоторое время назад позиции украинских военных на этой территории считались неприступными, но в августе были взяты войсками Народной милиции ДНР.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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донецкая народная республика
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Момент атаки первой Славянской бригады на вертолет ВСУ под Первомайским в ДНР
Бойцы первой Славянской бригады сбили вертолет ВСУ недалеко от села Первомайское в ДНР, в распоряжении РИА Новости оказались кадры с места события.
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безопасность, ми-8 амтш, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ми-8 АМТШ, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
17:34 22.12.2022 (обновлено: 19:35 22.12.2022)
 
Бойцы 1-й Славянской бригады показали, как сбили украинский вертолет

Бойцы первой Славянской бригады опубликовали видео со сбитым в ДНР украинским вертолетом

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Бойцы первой Славянской бригады сбили вертолет ВСУ недалеко от села Первомайское в ДНР, в распоряжении РИА Новости оказались кадры с места события.
Вылетевшая на боевое задание пара украинских вертолетов Ми-8 попыталась уйти из поля зрения российских военнослужащих, прикрывшись тепловыми ловушками, что показано на видео. Однако боец метким выстрелом из ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс) подбил одну машину.
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В результате вертолет загорелся и потерпел крушение.
Село Первомайское находится неподалеку от населенного пункта Пески на Авдеевском направлении. Некоторое время назад позиции украинских военных на этой территории считались неприступными, но в августе были взяты войсками Народной милиции ДНР.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМи-8 АМТШДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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