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Минфин не исключил возвращения к покупке валюты в 2023 году - РИА Новости, 22.12.2022
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Минфин не исключил возвращения к покупке валюты в 2023 году
Минфин не исключил возвращения к покупке валюты в 2023 году - РИА Новости, 22.12.2022
Минфин не исключил возвращения к покупке валюты в 2023 году
Минфин России может вернуться к покупкам валюты в 2023 году, если нефтегазовые доходы бюджета будут выше 8 триллионов рублей, заявил журналистам глава... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:53
2022-12-22T18:57
экономика
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Минфин России может вернуться к покупкам валюты в 2023 году, если нефтегазовые доходы бюджета будут выше 8 триллионов рублей, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов. "Мы не собираемся покупать (валюту - ред.) в этом году. В следующем - если цены будут приемлемыми и ожидания (нефтегазовых доходов – ред.) будут выше 8 триллионов, то, как и раньше, будем выходить на рынок", - сказал Силуанов. Президент России Владимир Путин в ноябре подписал закон о новом бюджетном правиле, предполагающий его смягчение на 2023-2024 годы для более высоких расходов бюджета. Документ фиксирует в Бюджетном кодексе объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, в 2023-2025 годах в абсолютном выражении на уровне 8 триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года. Такой объем соответствует умеренно-консервативным оценкам внешних условий при стабильном курсе в диапазоне 65-75 рублей за доллар. Это обеспечит стабильность бюджетных расходов вне зависимости от изменчивости конъюнктуры и минимизирует влияние волатильности нефтегазовых рентных доходов на экономику, говорилось в пояснительной записке. Предельный объем расходов бюджета РФ в рамках этого правила определяется как сумма ненефтегазовых доходов, базовых нефтегазовых доходов, расходов на обслуживание государственного долга, а также квази-фискальных операций. В 2023 и 2024 годах расходы смогут быть выше, чем предполагает эта формула, а дефицит бюджета - составить соответственно 2% и 1,4% ВВП.
https://ria.ru/20221213/dollar-1838209252.html
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экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), россия
Экономика, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия
18:53 22.12.2022 (обновлено: 18:57 22.12.2022)
 
Минфин не исключил возвращения к покупке валюты в 2023 году

Глава Минфина Силуанов допустил возвращение к покупке валюты в 2023 году

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Минфин России может вернуться к покупкам валюты в 2023 году, если нефтегазовые доходы бюджета будут выше 8 триллионов рублей, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов.
"Мы не собираемся покупать (валюту - ред.) в этом году. В следующем - если цены будут приемлемыми и ожидания (нефтегазовых доходов – ред.) будут выше 8 триллионов, то, как и раньше, будем выходить на рынок", - сказал Силуанов.
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Президент России Владимир Путин в ноябре подписал закон о новом бюджетном правиле, предполагающий его смягчение на 2023-2024 годы для более высоких расходов бюджета. Документ фиксирует в Бюджетном кодексе объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, в 2023-2025 годах в абсолютном выражении на уровне 8 триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года.
Такой объем соответствует умеренно-консервативным оценкам внешних условий при стабильном курсе в диапазоне 65-75 рублей за доллар. Это обеспечит стабильность бюджетных расходов вне зависимости от изменчивости конъюнктуры и минимизирует влияние волатильности нефтегазовых рентных доходов на экономику, говорилось в пояснительной записке.
Предельный объем расходов бюджета РФ в рамках этого правила определяется как сумма ненефтегазовых доходов, базовых нефтегазовых доходов, расходов на обслуживание государственного долга, а также квази-фискальных операций. В 2023 и 2024 годах расходы смогут быть выше, чем предполагает эта формула, а дефицит бюджета - составить соответственно 2% и 1,4% ВВП.
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