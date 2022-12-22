https://ria.ru/20221222/valyuta-1840652474.html

Минфин не исключил возвращения к покупке валюты в 2023 году

Минфин не исключил возвращения к покупке валюты в 2023 году - РИА Новости, 22.12.2022

Минфин не исключил возвращения к покупке валюты в 2023 году

Минфин России может вернуться к покупкам валюты в 2023 году, если нефтегазовые доходы бюджета будут выше 8 триллионов рублей, заявил журналистам глава... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:53

2022-12-22T18:53

2022-12-22T18:57

экономика

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824652695_0:30:3073:1759_1920x0_80_0_0_15385032e25792f361997df22b04d436.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Минфин России может вернуться к покупкам валюты в 2023 году, если нефтегазовые доходы бюджета будут выше 8 триллионов рублей, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов. "Мы не собираемся покупать (валюту - ред.) в этом году. В следующем - если цены будут приемлемыми и ожидания (нефтегазовых доходов – ред.) будут выше 8 триллионов, то, как и раньше, будем выходить на рынок", - сказал Силуанов. Президент России Владимир Путин в ноябре подписал закон о новом бюджетном правиле, предполагающий его смягчение на 2023-2024 годы для более высоких расходов бюджета. Документ фиксирует в Бюджетном кодексе объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, в 2023-2025 годах в абсолютном выражении на уровне 8 триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года. Такой объем соответствует умеренно-консервативным оценкам внешних условий при стабильном курсе в диапазоне 65-75 рублей за доллар. Это обеспечит стабильность бюджетных расходов вне зависимости от изменчивости конъюнктуры и минимизирует влияние волатильности нефтегазовых рентных доходов на экономику, говорилось в пояснительной записке. Предельный объем расходов бюджета РФ в рамках этого правила определяется как сумма ненефтегазовых доходов, базовых нефтегазовых доходов, расходов на обслуживание государственного долга, а также квази-фискальных операций. В 2023 и 2024 годах расходы смогут быть выше, чем предполагает эта формула, а дефицит бюджета - составить соответственно 2% и 1,4% ВВП.

https://ria.ru/20221213/dollar-1838209252.html

https://ria.ru/20221111/zoloto-1830587161.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), россия