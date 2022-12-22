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Белый дом заявил, что посчитал людей и деньги группы "Вагнер" - РИА Новости, 22.12.2022
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Белый дом заявил, что посчитал людей и деньги группы "Вагнер"
Белый дом заявил, что посчитал людей и деньги группы "Вагнер" - РИА Новости, 22.12.2022
Белый дом заявил, что посчитал людей и деньги группы "Вагнер"
Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что, по американским оценкам,... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T20:33
2022-12-22T22:03
в мире
джон кирби
сша
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что, по американским оценкам, численность группы "Вагнер" в рамках спецоперации составляет 50 тысяч человек, а ежемесячные расходы достигают 100 миллионов долларов, но при этом никак не пояснил, на основании чего сделаны такие выводы. "Расходы составляют более чем 100 миллионов долларов на финансирование операций "Вагнера" на Украине", - добавил он. Представитель Белого дома также заявил, что, по данным США, КНДР в ноябре якобы поставила России ракеты специально для их использования группой "Вагнер". В сентябре в минобороны Северной Кореи говорили, что КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляют США, эти необоснованные обвинения призваны подорвать имидж Пхеньяна. Власти США ранее уже внесли группу "Вагнер" в санкционный список.
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в мире, джон кирби, сша, россия, пхеньян
В мире, Джон Кирби, США, Россия, Пхеньян
20:33 22.12.2022 (обновлено: 22:03 22.12.2022)
 
Белый дом заявил, что посчитал людей и деньги группы "Вагнер"

Координатор Кирби: Белый дом посчитал людей и деньги группы "Вагнер"

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что, по американским оценкам, численность группы "Вагнер" в рамках спецоперации составляет 50 тысяч человек, а ежемесячные расходы достигают 100 миллионов долларов, но при этом никак не пояснил, на основании чего сделаны такие выводы.
"Мы оцениваем, что (численность) "Вагнера" сейчас составляет около 50 тысяч человек", - утверждает Кирби.
"Расходы составляют более чем 100 миллионов долларов на финансирование операций "Вагнера" на Украине", - добавил он.
Представитель Белого дома также заявил, что, по данным США, КНДР в ноябре якобы поставила России ракеты специально для их использования группой "Вагнер". В сентябре в минобороны Северной Кореи говорили, что КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляют США, эти необоснованные обвинения призваны подорвать имидж Пхеньяна.
Власти США ранее уже внесли группу "Вагнер" в санкционный список.
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 00:27
США ужесточили меры экспортного контроля в отношении группы "Вагнер"
 
В миреДжон КирбиСШАРоссияПхеньян
 
 
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