https://ria.ru/20221222/vagner-1840542568.html

Бойца "Вагнера" Меньшикова похоронят на Аллее Героев в Петербурге

Бойца "Вагнера" Меньшикова похоронят на Аллее Героев в Петербурге - РИА Новости, 22.12.2022

Бойца "Вагнера" Меньшикова похоронят на Аллее Героев в Петербурге

Бойца группы "Вагнер" Дмитрия Меньшикова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, похоронят на Аллее Героев Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:33

2022-12-22T14:33

2022-12-22T14:33

специальная военная операция на украине

общество

евгений пригожин

санкт-петербург

чвк "вагнер"

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бойца группы "Вагнер" Дмитрия Меньшикова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, похоронят на Аллее Героев Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге, говорится в заявлении бизнесмена Евгения Пригожина, опубликованном пресс-службой компании "Конкорд" во "ВКонтакте". В своих обращениях по поводу захоронения бойца Пригожин отмечал, что Меньшиков "эффективно и мужественно защищал интересы Родины на передовых рубежах и продемонстрировал невероятное мужество в боевых действиях", за что был посмертно награжден медалью "За отвагу". "Мы добились того, чтобы боец ЧВК "Вагнер" Дмитрий Меньшиков был захоронен на Аллее Героев Белоостровского кладбища, которое он и указал в своем предсмертном завещании. Похороны состоятся 24 декабря 2022 года в 12.00", - отметил Пригожин. Ранее он написал обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в которой рассказал, что администрация Санкт-Петербурга отказала в захоронении бойца "Группы Вагнер" на Аллее Славы. Володин ответил на него словами "на фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие" - по его мнению, нельзя их разделять "и когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину".

https://ria.ru/20221216/zakhoronenie-1839300383.html

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Кирилл Волков

общество, евгений пригожин, санкт-петербург, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр