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Бойца "Вагнера" Меньшикова похоронят на Аллее Героев в Петербурге - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/vagner-1840542568.html
Бойца "Вагнера" Меньшикова похоронят на Аллее Героев в Петербурге
Бойца "Вагнера" Меньшикова похоронят на Аллее Героев в Петербурге - РИА Новости, 22.12.2022
Бойца "Вагнера" Меньшикова похоронят на Аллее Героев в Петербурге
Бойца группы "Вагнер" Дмитрия Меньшикова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, похоронят на Аллее Героев Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:33
2022-12-22T14:33
специальная военная операция на украине
общество
евгений пригожин
санкт-петербург
чвк "вагнер"
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бойца группы "Вагнер" Дмитрия Меньшикова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, похоронят на Аллее Героев Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге, говорится в заявлении бизнесмена Евгения Пригожина, опубликованном пресс-службой компании "Конкорд" во "ВКонтакте". В своих обращениях по поводу захоронения бойца Пригожин отмечал, что Меньшиков "эффективно и мужественно защищал интересы Родины на передовых рубежах и продемонстрировал невероятное мужество в боевых действиях", за что был посмертно награжден медалью "За отвагу". "Мы добились того, чтобы боец ЧВК "Вагнер" Дмитрий Меньшиков был захоронен на Аллее Героев Белоостровского кладбища, которое он и указал в своем предсмертном завещании. Похороны состоятся 24 декабря 2022 года в 12.00", - отметил Пригожин. Ранее он написал обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в которой рассказал, что администрация Санкт-Петербурга отказала в захоронении бойца "Группы Вагнер" на Аллее Славы. Володин ответил на него словами "на фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие" - по его мнению, нельзя их разделять "и когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину".
https://ria.ru/20221216/zakhoronenie-1839300383.html
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общество, евгений пригожин, санкт-петербург, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Евгений Пригожин, Санкт-Петербург, ЧВК "Вагнер", Ситуация в ДНР и ЛНР
14:33 22.12.2022
 
Бойца "Вагнера" Меньшикова похоронят на Аллее Героев в Петербурге

Бойца группы "Вагнер" Меньшикова разрешили похоронить на Аллее Героев в Петербурге

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бойца группы "Вагнер" Дмитрия Меньшикова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, похоронят на Аллее Героев Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге, говорится в заявлении бизнесмена Евгения Пригожина, опубликованном пресс-службой компании "Конкорд" во "ВКонтакте".
В своих обращениях по поводу захоронения бойца Пригожин отмечал, что Меньшиков "эффективно и мужественно защищал интересы Родины на передовых рубежах и продемонстрировал невероятное мужество в боевых действиях", за что был посмертно награжден медалью "За отвагу".
"Мы добились того, чтобы боец ЧВК "Вагнер" Дмитрий Меньшиков был захоронен на Аллее Героев Белоостровского кладбища, которое он и указал в своем предсмертном завещании. Похороны состоятся 24 декабря 2022 года в 12.00", - отметил Пригожин. Ранее он написал обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в которой рассказал, что администрация Санкт-Петербурга отказала в захоронении бойца "Группы Вагнер" на Аллее Славы.
Володин ответил на него словами "на фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие" - по его мнению, нельзя их разделять "и когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину".
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 20:00Специальная военная операция на Украине
В Госдуме ответили на вопрос о захоронении бойцов группы "Вагнер"
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЕвгений ПригожинСанкт-ПетербургЧВК "Вагнер"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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