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США ужесточили меры экспортного контроля в отношении группы "Вагнер" - РИА Новости, 22.12.2022
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США ужесточили меры экспортного контроля в отношении группы "Вагнер"
США ужесточили меры экспортного контроля в отношении группы "Вагнер" - РИА Новости, 22.12.2022
США ужесточили меры экспортного контроля в отношении группы "Вагнер"
Администрация США ужесточила меры экспортного контроля в отношении группы "Вагнер", говорится в распространенном в среду документе американского минторга. РИА Новости, 22.12.2022
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Администрация США ужесточила меры экспортного контроля в отношении группы "Вагнер", говорится в распространенном в среду документе американского минторга.Согласно документу, ведомство обозначило "Вагнер" в качестве "конечного военного пользователя", сделав невозможными поставки группе целого ряда товаров. Таким образом, как отмечается, министерство торговли США накладывает "дополнительные жесткие ограничения" на возможности группы приобретать снаряжение в интересах спецоперации РФ на Украине.Изначально же группа "Вагнер" была добавлена в черный список минторга США в 2017 году.
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США, Россия, Украина, В мире
00:27 22.12.2022 (обновлено: 00:47 22.12.2022)
 
США ужесточили меры экспортного контроля в отношении группы "Вагнер"

Администрация США ужесточила меры экспортного контроля в отношении группы "Вагнер"

CC BY 2.0 / John Sonderman / US Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
CC BY 2.0 / John Sonderman / US Department of Commerce
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Администрация США ужесточила меры экспортного контроля в отношении группы "Вагнер", говорится в распространенном в среду документе американского минторга.
Согласно документу, ведомство обозначило "Вагнер" в качестве "конечного военного пользователя", сделав невозможными поставки группе целого ряда товаров. Таким образом, как отмечается, министерство торговли США накладывает "дополнительные жесткие ограничения" на возможности группы приобретать снаряжение в интересах спецоперации РФ на Украине.
Боец артиллерийского расчета ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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Изначально же группа "Вагнер" была добавлена в черный список минторга США в 2017 году.
 
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