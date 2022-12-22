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США ужесточили меры экспортного контроля в отношении группы "Вагнер"
США ужесточили меры экспортного контроля в отношении группы "Вагнер" - РИА Новости, 22.12.2022
США ужесточили меры экспортного контроля в отношении группы "Вагнер"
Администрация США ужесточила меры экспортного контроля в отношении группы "Вагнер", говорится в распространенном в среду документе американского минторга. РИА Новости, 22.12.2022
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Администрация США ужесточила меры экспортного контроля в отношении группы "Вагнер", говорится в распространенном в среду документе американского минторга.Согласно документу, ведомство обозначило "Вагнер" в качестве "конечного военного пользователя", сделав невозможными поставки группе целого ряда товаров. Таким образом, как отмечается, министерство торговли США накладывает "дополнительные жесткие ограничения" на возможности группы приобретать снаряжение в интересах спецоперации РФ на Украине.Изначально же группа "Вагнер" была добавлена в черный список минторга США в 2017 году.
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00:27 22.12.2022 (обновлено: 00:47 22.12.2022)
США ужесточили меры экспортного контроля в отношении группы "Вагнер"
Администрация США ужесточила меры экспортного контроля в отношении группы "Вагнер"