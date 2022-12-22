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СБУ открыла более 50 уголовных дел против священников канонической УПЦ - РИА Новости, 22.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221222/upts-1840631533.html
СБУ открыла более 50 уголовных дел против священников канонической УПЦ
СБУ открыла более 50 уголовных дел против священников канонической УПЦ - РИА Новости, 22.12.2022
СБУ открыла более 50 уголовных дел против священников канонической УПЦ
Служба безопасности Украины (СБУ) открыла более 50 уголовных дел против священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил глава ведомства... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:02
2022-12-22T18:02
религия
россия
ровненская область
московский патриархат
служба безопасности украины
украина
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) открыла более 50 уголовных дел против священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил глава ведомства Василий Малюк. "Мы должны вычистить всю ту среду вражеских "кротов" в рясах. Все, без вариантов... Кстати, у нас более 50 уголовных дел, по состоянию на сегодняшний день, 19 подозрений, пять приговоров в суде и так далее", - заявил он в интервью телеканалу "1+1", комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг УПЦ. Ранее Служба безопасности Украины обвинила митрополита Кировоградской епархии канонической УПЦ в подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни. Также ведомство сообщило о подозрении священникам из Киево-Печерской лавры, якобы прославлявшим Россию. СБУ провела 22 ноября "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области. С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
https://ria.ru/20221221/pytki-1840365494.html
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россия, ровненская область, московский патриархат, служба безопасности украины, украина, ситуация вокруг упц
Религия, Россия, Ровненская область, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины, Украина, Ситуация вокруг УПЦ
18:02 22.12.2022
 
СБУ открыла более 50 уголовных дел против священников канонической УПЦ

СБУ открыла более 50 уголовных дел против священников канонической Украинской церкви

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : СБУ
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) открыла более 50 уголовных дел против священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил глава ведомства Василий Малюк.
"Мы должны вычистить всю ту среду вражеских "кротов" в рясах. Все, без вариантов... Кстати, у нас более 50 уголовных дел, по состоянию на сегодняшний день, 19 подозрений, пять приговоров в суде и так далее", - заявил он в интервью телеканалу "1+1", комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг УПЦ.
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Ранее Служба безопасности Украины обвинила митрополита Кировоградской епархии канонической УПЦ в подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни. Также ведомство сообщило о подозрении священникам из Киево-Печерской лавры, якобы прославлявшим Россию.
СБУ провела 22 ноября "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.
Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области. С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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РелигияРоссияРовненская областьМосковский ПатриархатСлужба безопасности УкраиныУкраинаСитуация вокруг УПЦ
 
 
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