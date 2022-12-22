https://ria.ru/20221222/ukraina-1840678908.html

В США усомнились в честности Украины

В США усомнились в честности Украины - РИА Новости, 22.12.2022

В США усомнились в честности Украины

Украина не самая честная страна, поэтому Вашингтону следует пересмотреть свой подход к поддержке Киева, заявила обозреватель Джордан Бойд в статье для... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T21:00

2022-12-22T21:00

2022-12-22T23:22

в мире

энтони блинкен

украина

киев

сша

нато

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Украина не самая честная страна, поэтому Вашингтону следует пересмотреть свой подход к поддержке Киева, заявила обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist."С приходом Зеленского на Украине наблюдается все больше антидемократических тенденций: в стране ограничили свободу слова, чиновники стремятся наполнить свои карманы деньгами, а система правосудия оказалась полностью разрушена", — отметила она.По ее словам, конгресс, предоставляющий "коррумпированному режиму средства практически без надзора", сводит на нет аргументацию "ястребов войны", которые выступают за дальнейшую поддержку Киева.Помимо прочего, Бойд также добавила, что если политика в отношении Зеленского не будет пересмотрена, то это может привести к ситуации, схожей с той, которая произошла при выводе американский войск из Афганистана, когда "Талибан"* "унаследовал" американское оружие.В среду государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США выделят Украине дополнительную военную помощь на сумму около 1,85 миллиарда долларов, включая ЗРК Patriot.США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву вооружение на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20221222/bayden-1840604399.html

https://ria.ru/20221222/bayden-1840647185.html

https://ria.ru/20221222/ukraina-1840571697.html

украина

киев

сша

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в мире, энтони блинкен, украина, киев, сша, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )