https://ria.ru/20221222/ukraina-1840571697.html
Турецкая газета раскрыла, на какие жертвы пошли США из страха перед Россией
Турецкая газета раскрыла, на какие жертвы пошли США из страха перед Россией - РИА Новости, 22.12.2022
Турецкая газета раскрыла, на какие жертвы пошли США из страха перед Россией
Соединенные Штаты побоялись вступить в прямой конфликт с Россией, решив пожертвовать Украиной ради собственных целей в отношении Москвы, написал обозреватель... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:31
2022-12-22T15:31
2022-12-22T17:58
в мире
джон кирби
джо байден
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
сша
нато
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты побоялись вступить в прямой конфликт с Россией, решив пожертвовать Украиной ради собственных целей в отношении Москвы, написал обозреватель Берджан Тутар в статье для турецкой газеты Sabah."Запад действительно безжалостно принес Украину в жертву ради мечты о России без Путина", — пояснил автор.По его словам, США и союзники открыто говорят о стремлении избежать прямой конфронтации с Москвой. При этом западные лидеры мотивируют свое желание тем, что Украина не входит в НАТО."Другими словами, у них не хватает смелости, чтобы воевать с Россией, и совести с достоинством, чтобы не бросить слабую и беспомощную страну в огонь ради пустой мечты", — подытожил Тутар.Американские власти не раз заявляли, что военнослужащие США не будут принимать участие в военных действиях на территории Украины. На прошлой неделе об этом в очередной раз заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, Джо Байден не менял решения не отправлять войска в республику.На этом фоне некоторые американские политики призывают прекратить оказывать военную помощь киевским властям. Об этом, в частности, говорила кандидат в сенаторы Дайан Сэйр. Конгрессмен Пол Госар, в свою очередь, заявлял, что Вашингтон должен не вмешиваться в конфликт, а способствовать достижению мира.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что России де-факто противостоит блок НАТО со всеми своими логистическими возможностями.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20221221/ssha-1840195725.html
https://ria.ru/20221222/ssha-1840491305.html
https://ria.ru/20221222/ukraina-1840558976.html
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в мире, джон кирби, джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, сша, нато
В мире, Джон Кирби, Джо Байден, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Украина, США, НАТО, Специальная военная операция на Украине
15:31 22.12.2022 (обновлено: 17:58 22.12.2022)
Турецкая газета раскрыла, на какие жертвы пошли США из страха перед Россией
Sabah: Запад принес Украину в жертву из страха вступить в противостояние с Россией