https://ria.ru/20221222/ukraina-1840558976.html

Зеленский попросил у США денег для "преступлений" Киева

Зеленский попросил у США денег для "преступлений" Киева - РИА Новости, 22.12.2022

Зеленский попросил у США денег для "преступлений" Киева

Переводчица Владимира Зеленского во время его выступления перед журналистами оговорилась, попросив конгресс от лица украинского лидера одобрить финансовую... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:57

2022-12-22T14:57

2022-12-22T16:03

в мире

владимир зеленский

джо байден

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

сша

киев

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Переводчица Владимира Зеленского во время его выступления перед журналистами оговорилась, попросив конгресс от лица украинского лидера одобрить финансовую помощь для "преступлений" Киева.Так, вместо country (в переводе с английского — "страна") она произнесла слово crimes ("преступления").Президент Украины выступал на совместной пресс-конференции с главой Белого дома Джо Байденом после встречи с конгрессом.Накануне Зеленский прилетел с визитом в США, где провел переговоры с президентом Джо Байденом, выступил перед конгрессом и дал совместную с главой Белого дома пресс-конференцию. В этот же день Вашингтон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. В него, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации западные страны во главе с Соединенными Штатами продолжают накачивать Киев оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.

https://ria.ru/20221222/ukraina-1840443020.html

https://ria.ru/20221222/ukraina-1840456353.html

украина

сша

киев

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, киев