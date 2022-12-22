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Зеленский попросил у США денег для "преступлений" Киева - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/ukraina-1840558976.html
Зеленский попросил у США денег для "преступлений" Киева
Зеленский попросил у США денег для "преступлений" Киева - РИА Новости, 22.12.2022
Зеленский попросил у США денег для "преступлений" Киева
Переводчица Владимира Зеленского во время его выступления перед журналистами оговорилась, попросив конгресс от лица украинского лидера одобрить финансовую... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:57
2022-12-22T16:03
в мире
владимир зеленский
джо байден
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
сша
киев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Переводчица Владимира Зеленского во время его выступления перед журналистами оговорилась, попросив конгресс от лица украинского лидера одобрить финансовую помощь для "преступлений" Киева.Так, вместо country (в переводе с английского — "страна") она произнесла слово crimes ("преступления").Президент Украины выступал на совместной пресс-конференции с главой Белого дома Джо Байденом после встречи с конгрессом.Накануне Зеленский прилетел с визитом в США, где провел переговоры с президентом Джо Байденом, выступил перед конгрессом и дал совместную с главой Белого дома пресс-конференцию. В этот же день Вашингтон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. В него, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации западные страны во главе с Соединенными Штатами продолжают накачивать Киев оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.
https://ria.ru/20221222/ukraina-1840443020.html
https://ria.ru/20221222/ukraina-1840456353.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, киев
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, США, Киев, Специальная военная операция на Украине
14:57 22.12.2022 (обновлено: 16:03 22.12.2022)
 
Зеленский попросил у США денег для "преступлений" Киева

Переводчица Зеленского перепутала слова и попросила у США денег для преступлений Киева

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Переводчица Владимира Зеленского во время его выступления перед журналистами оговорилась, попросив конгресс от лица украинского лидера одобрить финансовую помощь для "преступлений" Киева.
Так, вместо country (в переводе с английского — "страна") она произнесла слово crimes ("преступления").

"Я надеюсь, что конгресс одобрит финансовую помощь для наших преступлений", — сказала переводчица.

Президент Украины выступал на совместной пресс-конференции с главой Белого дома Джо Байденом после встречи с конгрессом.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси в Капитолии США - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 10:16
Зеленский не смог достичь важной цели своей поездки в США, пишет WP
Накануне Зеленский прилетел с визитом в США, где провел переговоры с президентом Джо Байденом, выступил перед конгрессом и дал совместную с главой Белого дома пресс-конференцию. В этот же день Вашингтон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. В него, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации западные страны во главе с Соединенными Штатами продолжают накачивать Киев оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом Джо Байденом в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 10:56
Американского военного взбесило "завуалированное послание" Зеленского
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийДжо БайденДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаСШАКиев
 
 
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