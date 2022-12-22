14:57 22.12.2022 (обновлено: 16:03 22.12.2022)
Зеленский попросил у США денег для "преступлений" Киева
Переводчица Зеленского перепутала слова и попросила у США денег для преступлений Киева
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Переводчица Владимира Зеленского во время его выступления перед журналистами оговорилась, попросив конгресс от лица украинского лидера одобрить финансовую помощь для "преступлений" Киева.
Так, вместо country (в переводе с английского — "страна") она произнесла слово crimes ("преступления").
"Я надеюсь, что конгресс одобрит финансовую помощь для наших преступлений", — сказала переводчица.
Президент Украины выступал на совместной пресс-конференции с главой Белого дома Джо Байденом после встречи с конгрессом.
Накануне Зеленский прилетел с визитом в США, где провел переговоры с президентом Джо Байденом, выступил перед конгрессом и дал совместную с главой Белого дома пресс-конференцию. В этот же день Вашингтон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. В него, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации западные страны во главе с Соединенными Штатами продолжают накачивать Киев оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.