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Песков: поставки вооружений Киеву продлевают страдания украинского народа - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/ukraina-1840518612.html
Песков: поставки вооружений Киеву продлевают страдания украинского народа
Песков: поставки вооружений Киеву продлевают страдания украинского народа - РИА Новости, 22.12.2022
Песков: поставки вооружений Киеву продлевают страдания украинского народа
Поставки вооружений Украине продлевают страдания украинского народа на дольше, чем это могло бы быть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:22
2022-12-22T13:22
специальная военная операция на украине
в мире
энтони блинкен
украина
россия
сша
нато
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Поставки вооружений Украине продлевают страдания украинского народа на дольше, чем это могло бы быть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это (поставки вооружений) не может помешать Российской Федерации достигать своих целей в ходе специальной военной операции, но это приводит к тому, что, к сожалению, страдания украинского народа будут продолжаться дольше, чем они могли бы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли новые поставки зенитных ракетных комплексов в Украину законной целью российских ВС. "Мы видим, что фактически Соединенные Штаты и другие страны идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня тех вооружений, которые они поставляют Украине, это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а наоборот", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли новые поставки зенитных ракетных комплексов на Украину законной целью российских ВС.Песков утвердительно ответил на вопрос о том, станут ли эти поставки целью ВС РФ. "Как и все другие виды вооружений, которые используют вооруженные силы Украины, все-таки демилитаризация является одной из целей специальной военной операции", - отметил он.Ранее в среду США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. Новый пакет помощи, среди прочего, включает в себя одну батарею ЗРК Patriot, которые ранее запрашивал Киев. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую США выделили Киеву при нынешней вашингтонской администрации, составит 21,9 миллиарда долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221222/ukraina-1840511012.html
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840414416.html
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в мире, энтони блинкен, украина, россия, сша, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энтони Блинкен, Украина, Россия, США, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Дмитрий Песков
13:22 22.12.2022
 
Песков: поставки вооружений Киеву продлевают страдания украинского народа

Песков: поставки Киеву западных вооружений только продлевают страдания украинского народа

© AP Photo / Alex BrandonСамолет, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр
Самолет, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Поставки вооружений Украине продлевают страдания украинского народа на дольше, чем это могло бы быть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это (поставки вооружений) не может помешать Российской Федерации достигать своих целей в ходе специальной военной операции, но это приводит к тому, что, к сожалению, страдания украинского народа будут продолжаться дольше, чем они могли бы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли новые поставки зенитных ракетных комплексов в Украину законной целью российских ВС.
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"Мы видим, что фактически Соединенные Штаты и другие страны идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня тех вооружений, которые они поставляют Украине, это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а наоборот", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли новые поставки зенитных ракетных комплексов на Украину законной целью российских ВС.
Песков утвердительно ответил на вопрос о том, станут ли эти поставки целью ВС РФ. "Как и все другие виды вооружений, которые используют вооруженные силы Украины, все-таки демилитаризация является одной из целей специальной военной операции", - отметил он.
Ранее в среду США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. Новый пакет помощи, среди прочего, включает в себя одну батарею ЗРК Patriot, которые ранее запрашивал Киев. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую США выделили Киеву при нынешней вашингтонской администрации, составит 21,9 миллиарда долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнтони БлинкенУкраинаРоссияСШАНАТОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Дмитрий Песков
 
 
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