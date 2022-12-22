https://ria.ru/20221222/ukraina-1840518612.html

Песков: поставки вооружений Киеву продлевают страдания украинского народа

Песков: поставки вооружений Киеву продлевают страдания украинского народа - РИА Новости, 22.12.2022

Песков: поставки вооружений Киеву продлевают страдания украинского народа

Поставки вооружений Украине продлевают страдания украинского народа на дольше, чем это могло бы быть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:22

2022-12-22T13:22

2022-12-22T13:22

специальная военная операция на украине

в мире

энтони блинкен

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пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Поставки вооружений Украине продлевают страдания украинского народа на дольше, чем это могло бы быть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это (поставки вооружений) не может помешать Российской Федерации достигать своих целей в ходе специальной военной операции, но это приводит к тому, что, к сожалению, страдания украинского народа будут продолжаться дольше, чем они могли бы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли новые поставки зенитных ракетных комплексов в Украину законной целью российских ВС. "Мы видим, что фактически Соединенные Штаты и другие страны идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня тех вооружений, которые они поставляют Украине, это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а наоборот", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли новые поставки зенитных ракетных комплексов на Украину законной целью российских ВС.Песков утвердительно ответил на вопрос о том, станут ли эти поставки целью ВС РФ. "Как и все другие виды вооружений, которые используют вооруженные силы Украины, все-таки демилитаризация является одной из целей специальной военной операции", - отметил он.Ранее в среду США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. Новый пакет помощи, среди прочего, включает в себя одну батарею ЗРК Patriot, которые ранее запрашивал Киев. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую США выделили Киеву при нынешней вашингтонской администрации, составит 21,9 миллиарда долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221222/ukraina-1840511012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энтони блинкен, украина, россия, сша, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), дмитрий песков