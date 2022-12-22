https://ria.ru/20221222/ukraina-1840511012.html
Песков: США продолжают де-факто воевать с Россией до последнего украинца
Песков: США продолжают де-факто воевать с Россией до последнего украинца - РИА Новости, 22.12.2022
Песков: США продолжают де-факто воевать с Россией до последнего украинца
Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:03
2022-12-22T13:03
2022-12-22T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
джо байден
америка
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета. "Соединенные Штаты продолжают свою линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, джо байден, америка, россия, сша, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Америка, Россия, США, Дмитрий Песков
Песков: США продолжают де-факто воевать с Россией до последнего украинца
Песков: США продолжают де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца