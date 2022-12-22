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Песков: США продолжают де-факто воевать с Россией до последнего украинца - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/ukraina-1840511012.html
Песков: США продолжают де-факто воевать с Россией до последнего украинца
Песков: США продолжают де-факто воевать с Россией до последнего украинца - РИА Новости, 22.12.2022
Песков: США продолжают де-факто воевать с Россией до последнего украинца
Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:03
2022-12-22T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
джо байден
америка
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета. "Соединенные Штаты продолжают свою линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html
америка
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в мире, владимир зеленский, джо байден, америка, россия, сша, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Америка, Россия, США, Дмитрий Песков
13:03 22.12.2022
 
Песков: США продолжают де-факто воевать с Россией до последнего украинца

Песков: США продолжают де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета ВВС США - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
"Соединенные Штаты продолжают свою линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца", - сказал Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийДжо БайденАмерикаРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
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