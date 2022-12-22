https://ria.ru/20221222/ukraina-1840511012.html

Песков: США продолжают де-факто воевать с Россией до последнего украинца

Песков: США продолжают де-факто воевать с Россией до последнего украинца - РИА Новости, 22.12.2022

Песков: США продолжают де-факто воевать с Россией до последнего украинца

Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:03

2022-12-22T13:03

2022-12-22T13:03

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

джо байден

америка

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета. "Соединенные Штаты продолжают свою линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

америка

россия

сша

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Ольга Фомченкова

в мире, владимир зеленский, джо байден, америка, россия, сша, дмитрий песков