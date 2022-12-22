Рейтинг@Mail.ru
Украины не стало после распада СССР, заявил Володин - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/ukraina-1840489008.html
Украины не стало после распада СССР, заявил Володин
Украины не стало после распада СССР, заявил Володин - РИА Новости, 22.12.2022
Украины не стало после распада СССР, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина за 30 лет после распада СССР превратилась в "географическое наименование", ее культура разрушена, русский... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:16
2022-12-22T12:16
в мире
украина
ссср
сша
россия
госдума рф
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:23:2582:1475_1920x0_80_0_0_3cf23e068442581908da644c137124aa.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина за 30 лет после распада СССР превратилась в "географическое наименование", ее культура разрушена, русский язык оказался под запретом, "ценности уничтожены", в итоге страны не стало. "Потеря суверенитета начинается с утери национальной идентичности, фундаментальных основ общества и семьи. Посмотрите, что произошло в странах, где это допустили. Украина буквально за 30 лет после распада Советского Союза превратилась в географическое наименование, (ее) история переписана, память предана, вера растоптана, культура разрушена, язык большинства населения - под запретом, духовно-нравственные ценности уничтожены, в итоге страны не стало", - сообщил Володин на пленарном заседании Госдумы. Также он рассказал, что сегодня многие европейские государства по факту являются колониями США, потому что отказались от своих ценностей и "исторической памяти". Такую же участь Вашингтон готовил и для России, отметил политик. "Эти планы потерпели крах, у нашей страны – свой путь", - сообщил Володин.
https://ria.ru/20221221/putin-1840288184.html
украина
ссср
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_73:0:2422:1762_1920x0_80_0_0_aa590bd83b0073982fb91e176da3828e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ссср, сша, россия, госдума рф, вячеслав володин
В мире, Украина, СССР, США, Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин
12:16 22.12.2022
 
Украины не стало после распада СССР, заявил Володин

Володин: Украина за 30 лет после распада СССР превратилась в географическое наименование

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина за 30 лет после распада СССР превратилась в "географическое наименование", ее культура разрушена, русский язык оказался под запретом, "ценности уничтожены", в итоге страны не стало.
"Потеря суверенитета начинается с утери национальной идентичности, фундаментальных основ общества и семьи. Посмотрите, что произошло в странах, где это допустили. Украина буквально за 30 лет после распада Советского Союза превратилась в географическое наименование, (ее) история переписана, память предана, вера растоптана, культура разрушена, язык большинства населения - под запретом, духовно-нравственные ценности уничтожены, в итоге страны не стало", - сообщил Володин на пленарном заседании Госдумы.
Также он рассказал, что сегодня многие европейские государства по факту являются колониями США, потому что отказались от своих ценностей и "исторической памяти". Такую же участь Вашингтон готовил и для России, отметил политик.
"Эти планы потерпели крах, у нашей страны – свой путь", - сообщил Володин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 16:00
Россию не ждали в "цивилизованном мире", заявил Путин
 
В миреУкраинаСССРСШАРоссияГосдума РФВячеслав Володин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала