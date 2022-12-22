https://ria.ru/20221222/ukraina-1840489008.html

Украины не стало после распада СССР, заявил Володин

Украины не стало после распада СССР, заявил Володин - РИА Новости, 22.12.2022

Украины не стало после распада СССР, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина за 30 лет после распада СССР превратилась в "географическое наименование", ее культура разрушена, русский... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:16

2022-12-22T12:16

2022-12-22T12:16

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина за 30 лет после распада СССР превратилась в "географическое наименование", ее культура разрушена, русский язык оказался под запретом, "ценности уничтожены", в итоге страны не стало. "Потеря суверенитета начинается с утери национальной идентичности, фундаментальных основ общества и семьи. Посмотрите, что произошло в странах, где это допустили. Украина буквально за 30 лет после распада Советского Союза превратилась в географическое наименование, (ее) история переписана, память предана, вера растоптана, культура разрушена, язык большинства населения - под запретом, духовно-нравственные ценности уничтожены, в итоге страны не стало", - сообщил Володин на пленарном заседании Госдумы. Также он рассказал, что сегодня многие европейские государства по факту являются колониями США, потому что отказались от своих ценностей и "исторической памяти". Такую же участь Вашингтон готовил и для России, отметил политик. "Эти планы потерпели крах, у нашей страны – свой путь", - сообщил Володин.

https://ria.ru/20221221/putin-1840288184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, ссср, сша, россия, госдума рф, вячеслав володин