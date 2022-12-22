https://ria.ru/20221222/ukraina-1840489008.html
Украины не стало после распада СССР, заявил Володин
Украины не стало после распада СССР, заявил Володин - РИА Новости, 22.12.2022
Украины не стало после распада СССР, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина за 30 лет после распада СССР превратилась в "географическое наименование", ее культура разрушена, русский... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:16
2022-12-22T12:16
2022-12-22T12:16
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина за 30 лет после распада СССР превратилась в "географическое наименование", ее культура разрушена, русский язык оказался под запретом, "ценности уничтожены", в итоге страны не стало. "Потеря суверенитета начинается с утери национальной идентичности, фундаментальных основ общества и семьи. Посмотрите, что произошло в странах, где это допустили. Украина буквально за 30 лет после распада Советского Союза превратилась в географическое наименование, (ее) история переписана, память предана, вера растоптана, культура разрушена, язык большинства населения - под запретом, духовно-нравственные ценности уничтожены, в итоге страны не стало", - сообщил Володин на пленарном заседании Госдумы. Также он рассказал, что сегодня многие европейские государства по факту являются колониями США, потому что отказались от своих ценностей и "исторической памяти". Такую же участь Вашингтон готовил и для России, отметил политик. "Эти планы потерпели крах, у нашей страны – свой путь", - сообщил Володин.
https://ria.ru/20221221/putin-1840288184.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ссср, сша, россия, госдума рф, вячеслав володин
В мире, Украина, СССР, США, Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин
Украины не стало после распада СССР, заявил Володин
Володин: Украина за 30 лет после распада СССР превратилась в географическое наименование
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина за 30 лет после распада СССР превратилась в "географическое наименование", ее культура разрушена, русский язык оказался под запретом, "ценности уничтожены", в итоге страны не стало.
"Потеря суверенитета начинается с утери национальной идентичности, фундаментальных основ общества и семьи. Посмотрите, что произошло в странах, где это допустили. Украина буквально за 30 лет после распада Советского Союза превратилась в географическое наименование, (ее) история переписана, память предана, вера растоптана, культура разрушена, язык большинства населения - под запретом, духовно-нравственные ценности уничтожены, в итоге страны не стало", - сообщил Володин на пленарном заседании Госдумы.
Также он рассказал, что сегодня многие европейские государства по факту являются колониями США
, потому что отказались от своих ценностей и "исторической памяти". Такую же участь Вашингтон
готовил и для России
, отметил политик.
"Эти планы потерпели крах, у нашей страны – свой путь", - сообщил Володин.