https://ria.ru/20221222/ukraina-1840457999.html

В Совфеде прокомментировали итоги поездки Зеленского в США

В Совфеде прокомментировали итоги поездки Зеленского в США - РИА Новости, 22.12.2022

В Совфеде прокомментировали итоги поездки Зеленского в США

Планы США продолжать поставки вооружения на Украину, включая ЗРК Patriot, говорят о дальнейшем вовлечении Вашингтона в конфликт, заявил вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T11:01

2022-12-22T11:01

2022-12-22T11:01

специальная военная операция на украине

в мире

сша

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нато

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Планы США продолжать поставки вооружения на Украину, включая ЗРК Patriot, говорят о дальнейшем вовлечении Вашингтона в конфликт, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Комментируя итоги визита Владимира Зеленского в США, сенатор отметил, что "оружие, конечно же – тема ключевая". "Особенно после того, как прежние "Джавелины" и "Байрактары", чьими именами называли детей, свою чудесную силу исчерпали", - написал политик в своем Telegram-канале.По словам Косачева, Patriot, конечно, мощный комплекс, хотя, "говорят, Киеву, поставят только одну батарею. И то неизвестно, когда, в рамках какой программы (а там сроки и условия разные), как она будет обслуживаться (подготовка расчета занимает много месяцев), и так далее".Но в любом случае, "что бы ни утверждал президент США про оборонительное оружие, мы имеем полное право рассматривать эту поставку как еще один весомый шаг по прямому вовлечению Америки в этот конфликт", подчеркнул он.По мнению Косачева, именно в контексте поставки вооружений главной, как ни странно, была вовсе не беседа двух президентов. "Зеленский был нужен Байдену в его профессиональном качестве актера для выступления перед Конгрессом", - считает политик.Он подчеркнул, что встреча в Белом доме - это была просто фотосессия по сравнению с той задачей, которую Зеленский решал, выступая перед конгрессменами - перед людьми, контролирующими кошелек с американской военной и экономической помощью."Будем, конечно, смотреть, что останется в сухом остатке, когда визит уйдет в прошлое и фанфары умолкнут. Сам факт, что Зеленского срочно "вызвали" в Вашингтон "с передовой", говорит о многом. Раз немедленно понадобилось это шоу, значит все не так гладко, как хочется представить миру Вашингтону и его подопечному", - написал законодатель.Ранее в среду США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. Новый пакет помощи, среди прочего, включает в себя одну батарею ЗРК Patriot, которые ранее запрашивал Киев. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую США выделили Киеву при нынешней вашингтонской администрации, составит 21,9 миллиарда долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840414416.html

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, россия, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), владимир зеленский, энтони блинкен, константин косачев