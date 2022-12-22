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Американского военного взбесило "завуалированное послание" Зеленского - РИА Новости, 22.12.2022
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Американского военного взбесило "завуалированное послание" Зеленского
Американского военного взбесило "завуалированное послание" Зеленского - РИА Новости, 22.12.2022
Американского военного взбесило "завуалированное послание" Зеленского
Конгресс должен потребовать от Белого дома четкого разъяснения того, как поддержка Украины связана с национальными интересами Штатов, заявил в статье для... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:56
2022-12-22T12:24
в мире
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Конгресс должен потребовать от Белого дома четкого разъяснения того, как поддержка Украины связана с национальными интересами Штатов, заявил в статье для издания 19FortyFive американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.Так Дэвис раскритиковал недавнее требование украинского политика к Вашингтону, в котором тот назвал поддержку со стороны Соединенных Штатов "недостаточной"."По каким меркам недостаточная? Мы не обязаны ничего предоставлять Украине. Мы уже выделили колоссальную сумму денег и военной техники без каких-либо договоров или обязательств со стороны Киева по отношению к нам. И все это для государства, которое не назовешь нашим союзником по договору", — указал он.По данным Ukraine Support Tracker (трекер по отслеживанию предоставленной Киеву помощи — Прим. ред.), на который ссылается автор, Штаты оказали режиму Зеленского гораздо больше финансовой помощи, чем любая из европейских стран по отдельности.Накануне Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон для переговоров с Джо Байденом. В день визита политика Белый дом объявил о выделении нового пакета помощи Украине. В него, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Киев оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, киев, россия
В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, США, Киев, Россия
10:56 22.12.2022 (обновлено: 12:24 22.12.2022)
 
Американского военного взбесило "завуалированное послание" Зеленского

Американский подполковник Дэвис раскритиковал завуалированное требование Зеленского

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом Джо Байденом в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом Джо Байденом в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом Джо Байденом в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Конгресс должен потребовать от Белого дома четкого разъяснения того, как поддержка Украины связана с национальными интересами Штатов, заявил в статье для издания 19FortyFive американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.
"Прежде чем члены палаты представителей и сената, увлеченные пламенной речью Зеленского, решат выделить Киеву еще больше денег налогоплательщиков, законодатели должны проанализировать, какие жизненно важные интересы США поставлены на карту", — подчеркнул военный.
Так Дэвис раскритиковал недавнее требование украинского политика к Вашингтону, в котором тот назвал поддержку со стороны Соединенных Штатов "недостаточной".
"По каким меркам недостаточная? Мы не обязаны ничего предоставлять Украине. Мы уже выделили колоссальную сумму денег и военной техники без каких-либо договоров или обязательств со стороны Киева по отношению к нам. И все это для государства, которое не назовешь нашим союзником по договору", — указал он.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси в Капитолии США - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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По данным Ukraine Support Tracker (трекер по отслеживанию предоставленной Киеву помощи — Прим. ред.), на который ссылается автор, Штаты оказали режиму Зеленского гораздо больше финансовой помощи, чем любая из европейских стран по отдельности.

"До тех пор, пока конгресс и Белый дом охотно готовы осыпать Киев деньгами, европейские столицы будут с готовностью сидеть сложа руки и аплодировать", — подытожил военный.

Накануне Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон для переговоров с Джо Байденом. В день визита политика Белый дом объявил о выделении нового пакета помощи Украине. В него, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Киев оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.
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