https://ria.ru/20221222/ukraina-1840456353.html

Американского военного взбесило "завуалированное послание" Зеленского

Американского военного взбесило "завуалированное послание" Зеленского - РИА Новости, 22.12.2022

Американского военного взбесило "завуалированное послание" Зеленского

Конгресс должен потребовать от Белого дома четкого разъяснения того, как поддержка Украины связана с национальными интересами Штатов, заявил в статье для... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:56

2022-12-22T10:56

2022-12-22T12:24

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Конгресс должен потребовать от Белого дома четкого разъяснения того, как поддержка Украины связана с национальными интересами Штатов, заявил в статье для издания 19FortyFive американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.Так Дэвис раскритиковал недавнее требование украинского политика к Вашингтону, в котором тот назвал поддержку со стороны Соединенных Штатов "недостаточной"."По каким меркам недостаточная? Мы не обязаны ничего предоставлять Украине. Мы уже выделили колоссальную сумму денег и военной техники без каких-либо договоров или обязательств со стороны Киева по отношению к нам. И все это для государства, которое не назовешь нашим союзником по договору", — указал он.По данным Ukraine Support Tracker (трекер по отслеживанию предоставленной Киеву помощи — Прим. ред.), на который ссылается автор, Штаты оказали режиму Зеленского гораздо больше финансовой помощи, чем любая из европейских стран по отдельности.Накануне Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон для переговоров с Джо Байденом. В день визита политика Белый дом объявил о выделении нового пакета помощи Украине. В него, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Киев оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.

https://ria.ru/20221222/ukraina-1840443020.html

https://ria.ru/20221222/ukraina-1840410798.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, киев, россия