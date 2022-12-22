https://ria.ru/20221222/ukraina-1840443020.html

Зеленский не смог достичь важной цели своей поездки в США, пишет WP

Зеленский не смог достичь важной цели своей поездки в США, пишет WP - РИА Новости, 22.12.2022

Зеленский не смог достичь важной цели своей поездки в США, пишет WP

Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться от США поставок более современного оружия, пишет издание The Washington Post. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:16

2022-12-22T10:16

2022-12-22T13:23

в мире

владимир зеленский

джо байден

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

сша

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться от США поставок более современного оружия, пишет издание The Washington Post.Представители Пентагона заявили политику, что в распоряжении ВСУ уже достаточно танков. А американские M1 Abrams, о которых он просил, чтобы совершить "серьезное наступление" против России в следующем году, слишком сложны в обслуживании и эксплуатации.При этом он утверждает, что администрация Джо Байдена пыталась обсудить "взгляды" украинского президента на дипломатию, так как Вашингтон хочет ускорить начало переговорного процесса и готов помочь Киеву занять в этом вопросе максимально сильную позицию.Одной из целей, которые все-таки совпали у политиков, было заручиться будущей поддержкой республиканцев в сенате, резюмировали журналисты.Накануне Владимир Зеленский прилетел в США для переговоров с Белым домом. В день визита политика Вашингтон объявил о выделении нового пакета помощи Украине. В него, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Киев оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.

https://ria.ru/20221222/ssha-1840403614.html

https://ria.ru/20221222/vizit-1840411770.html

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сша

вашингтон (штат)

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша, вооруженные силы украины, m1 abrams, россия