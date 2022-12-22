https://ria.ru/20221222/ukraina-1840443020.html
Зеленский не смог достичь важной цели своей поездки в США, пишет WP
Зеленский не смог достичь важной цели своей поездки в США, пишет WP - РИА Новости, 22.12.2022
Зеленский не смог достичь важной цели своей поездки в США, пишет WP
Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться от США поставок более современного оружия, пишет издание The Washington Post. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:16
2022-12-22T10:16
2022-12-22T13:23
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться от США поставок более современного оружия, пишет издание The Washington Post.Представители Пентагона заявили политику, что в распоряжении ВСУ уже достаточно танков. А американские M1 Abrams, о которых он просил, чтобы совершить "серьезное наступление" против России в следующем году, слишком сложны в обслуживании и эксплуатации.При этом он утверждает, что администрация Джо Байдена пыталась обсудить "взгляды" украинского президента на дипломатию, так как Вашингтон хочет ускорить начало переговорного процесса и готов помочь Киеву занять в этом вопросе максимально сильную позицию.Одной из целей, которые все-таки совпали у политиков, было заручиться будущей поддержкой республиканцев в сенате, резюмировали журналисты.Накануне Владимир Зеленский прилетел в США для переговоров с Белым домом. В день визита политика Вашингтон объявил о выделении нового пакета помощи Украине. В него, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Киев оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.
https://ria.ru/20221222/ssha-1840403614.html
https://ria.ru/20221222/vizit-1840411770.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша, вооруженные силы украины, m1 abrams, россия
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, США, Вашингтон (штат), Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, M1 Abrams, Россия
10:16 22.12.2022 (обновлено: 13:23 22.12.2022)
Зеленский не смог достичь важной цели своей поездки в США, пишет WP
WP: визит в США не помог Зеленскому получить от Вашингтона более современное оружие
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться от США поставок более современного оружия, пишет издание The Washington Post
.
Представители Пентагона заявили политику, что в распоряжении ВСУ уже достаточно танков. А американские M1 Abrams, о которых он просил, чтобы совершить "серьезное наступление" против России в следующем году, слишком сложны в обслуживании и эксплуатации.
"Зеленскому было важно использовать харизму, чтобы донести до американских законодателей, что конфликт на Украине — это действительно борьба за демократию. Однако все указывает на то, что он едва ли в этом преуспел", — сообщил изданию высокопоставленный чиновник в Белом доме.
При этом он утверждает, что администрация Джо Байдена пыталась обсудить "взгляды" украинского президента на дипломатию, так как Вашингтон хочет ускорить начало переговорного процесса и готов помочь Киеву занять в этом вопросе максимально сильную позицию.
Одной из целей, которые все-таки совпали у политиков, было заручиться будущей поддержкой республиканцев в сенате, резюмировали журналисты.
Накануне Владимир Зеленский прилетел в США для переговоров с Белым домом. В день визита политика Вашингтон объявил о выделении нового пакета помощи Украине. В него, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Киев оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.