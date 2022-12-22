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Французский политик рассказал, с кого "мафии" из ЕС стоит брать пример - РИА Новости, 22.12.2022
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Французский политик рассказал, с кого "мафии" из ЕС стоит брать пример
Французский политик рассказал, с кого "мафии" из ЕС стоит брать пример - РИА Новости, 22.12.2022
Французский политик рассказал, с кого "мафии" из ЕС стоит брать пример
Финансовую помощь Киеву нужно подвергать проверкам, в этом Евросоюз должен брать пример с Венгрии, заявил в Twitter французский политик Флориан Филиппо. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T05:22
2022-12-22T11:32
в мире
владимир зеленский
украина
киев
венгрия
нато
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Финансовую помощь Киеву нужно подвергать проверкам, в этом Евросоюз должен брать пример с Венгрии, заявил в Twitter французский политик Флориан Филиппо.По мнению политика, ЕС закрывает глаза на реальное предназначение миллиардов, выделенных Владимиру Зеленскому."Мафия и коррупционеры! Остановитесь!" — заключил Филиппо.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, тратя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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украина
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в мире, владимир зеленский, украина, киев, венгрия, нато, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Венгрия, НАТО, Евросоюз, Санкции в отношении России
05:22 22.12.2022 (обновлено: 11:32 22.12.2022)
 
Французский политик рассказал, с кого "мафии" из ЕС стоит брать пример

Французский политик Филиппо: "мафия" из ЕС должна брать пример с Венгрии в вопросе Украины

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Финансовую помощь Киеву нужно подвергать проверкам, в этом Евросоюз должен брать пример с Венгрии, заявил в Twitter французский политик Флориан Филиппо.

"Венгрия — единственная европейская страна, которая запросила оценку средств и вооружений, отправленных Украине!" — пояснил он.

По мнению политика, ЕС закрывает глаза на реальное предназначение миллиардов, выделенных Владимиру Зеленскому.
"Мафия и коррупционеры! Остановитесь!" — заключил Филиппо.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, тратя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 21:28
Орбан заявил, что Венгрия всегда была против антироссийских санкций
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаКиевВенгрияНАТОЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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