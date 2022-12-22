https://ria.ru/20221222/ukraina-1840410798.html
Французский политик рассказал, с кого "мафии" из ЕС стоит брать пример
Французский политик рассказал, с кого "мафии" из ЕС стоит брать пример - РИА Новости, 22.12.2022
Французский политик рассказал, с кого "мафии" из ЕС стоит брать пример
Финансовую помощь Киеву нужно подвергать проверкам, в этом Евросоюз должен брать пример с Венгрии, заявил в Twitter французский политик Флориан Филиппо. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T05:22
2022-12-22T05:22
2022-12-22T11:32
в мире
владимир зеленский
украина
киев
венгрия
нато
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Финансовую помощь Киеву нужно подвергать проверкам, в этом Евросоюз должен брать пример с Венгрии, заявил в Twitter французский политик Флориан Филиппо.По мнению политика, ЕС закрывает глаза на реальное предназначение миллиардов, выделенных Владимиру Зеленскому."Мафия и коррупционеры! Остановитесь!" — заключил Филиппо.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, тратя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221221/sanktsii-1840380176.html
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в мире, владимир зеленский, украина, киев, венгрия, нато, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Венгрия, НАТО, Евросоюз, Санкции в отношении России
05:22 22.12.2022 (обновлено: 11:32 22.12.2022)
Французский политик рассказал, с кого "мафии" из ЕС стоит брать пример
Французский политик Филиппо: "мафия" из ЕС должна брать пример с Венгрии в вопросе Украины