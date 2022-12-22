https://ria.ru/20221222/ukraina-1840410798.html

Французский политик рассказал, с кого "мафии" из ЕС стоит брать пример

Французский политик рассказал, с кого "мафии" из ЕС стоит брать пример - РИА Новости, 22.12.2022

Французский политик рассказал, с кого "мафии" из ЕС стоит брать пример

Финансовую помощь Киеву нужно подвергать проверкам, в этом Евросоюз должен брать пример с Венгрии, заявил в Twitter французский политик Флориан Филиппо. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T05:22

2022-12-22T05:22

2022-12-22T11:32

в мире

владимир зеленский

украина

киев

венгрия

нато

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Финансовую помощь Киеву нужно подвергать проверкам, в этом Евросоюз должен брать пример с Венгрии, заявил в Twitter французский политик Флориан Филиппо.По мнению политика, ЕС закрывает глаза на реальное предназначение миллиардов, выделенных Владимиру Зеленскому."Мафия и коррупционеры! Остановитесь!" — заключил Филиппо.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, тратя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221221/sanktsii-1840380176.html

украина

киев

венгрия

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в мире, владимир зеленский, украина, киев, венгрия, нато, евросоюз, санкции в отношении россии