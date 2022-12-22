https://ria.ru/20221222/udary-1840585937.html
Ракетные удары парализовали работу украинского ВПК, отметил Герасимов
Ракетные удары парализовали работу украинского ВПК, отметил Герасимов - РИА Новости, 22.12.2022
Ракетные удары парализовали работу украинского ВПК, отметил Герасимов
Ракетные удары парализовали работу украинского ВПК, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:14
2022-12-22T16:14
2022-12-22T16:24
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824057409_0:0:1860:1046_1920x0_80_0_0_8a5a9850ea2b5f1195add4875f9acda3.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ракетные удары парализовали работу украинского ВПК, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов."В рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1300 критически важных объектов. Это позволило парализовать работу украинского военно-промышленного комплекса", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
https://ria.ru/20221220/ukraina-1839846956.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824057409_144:0:1539:1046_1920x0_80_0_0_5bdbc525f74a378472e3276ae344c89a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
16:14 22.12.2022 (обновлено: 16:24 22.12.2022)
Ракетные удары парализовали работу украинского ВПК, отметил Герасимов
Начальник Генштаба Герасимов отметил, что ракетные удары парализовали работу ВПК Украины