Рейтинг@Mail.ru
Ракетные удары парализовали работу украинского ВПК, отметил Герасимов - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/udary-1840585937.html
Ракетные удары парализовали работу украинского ВПК, отметил Герасимов
Ракетные удары парализовали работу украинского ВПК, отметил Герасимов - РИА Новости, 22.12.2022
Ракетные удары парализовали работу украинского ВПК, отметил Герасимов
Ракетные удары парализовали работу украинского ВПК, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:14
2022-12-22T16:24
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824057409_0:0:1860:1046_1920x0_80_0_0_8a5a9850ea2b5f1195add4875f9acda3.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ракетные удары парализовали работу украинского ВПК, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов."В рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1300 критически важных объектов. Это позволило парализовать работу украинского военно-промышленного комплекса", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
https://ria.ru/20221220/ukraina-1839846956.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824057409_144:0:1539:1046_1920x0_80_0_0_5bdbc525f74a378472e3276ae344c89a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
16:14 22.12.2022 (обновлено: 16:24 22.12.2022)
 
Ракетные удары парализовали работу украинского ВПК, отметил Герасимов

Начальник Генштаба Герасимов отметил, что ракетные удары парализовали работу ВПК Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуск ракет с корабля ВМФ РФ
Пуск ракет с корабля ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Пуск ракет с корабля ВМФ РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ракетные удары парализовали работу украинского ВПК, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"В рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1300 критически важных объектов. Это позволило парализовать работу украинского военно-промышленного комплекса", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
Ровненская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 08:00
Окончательное ядерное разоружение Украины началось
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала