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В Генштабе рассказали о задачах российско-китайских учений - РИА Новости, 22.12.2022
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В Генштабе рассказали о задачах российско-китайских учений
В Генштабе рассказали о задачах российско-китайских учений - РИА Новости, 22.12.2022
В Генштабе рассказали о задачах российско-китайских учений
Совместные морские учения, воздушные патрулирования и прочие тренировки РФ и Китая - ответ на агрессивное наращивание военного потенциала США в регионе, заявил... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:22
2022-12-22T16:22
валерий герасимов
россия
китай
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Совместные морские учения, воздушные патрулирования и прочие тренировки РФ и Китая - ответ на агрессивное наращивание военного потенциала США в регионе, заявил в четверг начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Практической реализацией стратегического партнерства с КНР стали российско-китайские морские и воздушные патрулирования в АТР, а также учения и тренировки. Целью таких мероприятий является повышение боевой слаженности войск и сил двух стран и способности противостоять новым вызовам и угрозам", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе. "Это сотрудничество – закономерная реакция на агрессивное наращивание военного потенциала США в регионе. Вместе с тем, мы не собираемся по примеру Вашингтона создавать в регионе никаких союзов и новые разделительные линии. Учения проводим в строгом соответствии с международным правом", - добавил он.
https://ria.ru/20221222/kitay-1840430746.html
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валерий герасимов, россия, китай, сша
Валерий Герасимов, Россия, Китай, США
16:22 22.12.2022
 
В Генштабе рассказали о задачах российско-китайских учений

Начальник Генштаба Герасимов назвал учения с Китаем ответом на наращивание потенциала США

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФСовместные российско-китайские военные учения
Совместные российско-китайские военные учения - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Совместные российско-китайские военные учения. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Совместные морские учения, воздушные патрулирования и прочие тренировки РФ и Китая - ответ на агрессивное наращивание военного потенциала США в регионе, заявил в четверг начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Практической реализацией стратегического партнерства с КНР стали российско-китайские морские и воздушные патрулирования в АТР, а также учения и тренировки. Целью таких мероприятий является повышение боевой слаженности войск и сил двух стран и способности противостоять новым вызовам и угрозам", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.
"Это сотрудничество – закономерная реакция на агрессивное наращивание военного потенциала США в регионе. Вместе с тем, мы не собираемся по примеру Вашингтона создавать в регионе никаких союзов и новые разделительные линии. Учения проводим в строгом соответствии с международным правом", - добавил он.
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 09:29
Китай и Россия защищают мир от гегемонизма, заявил посол КНР в Москве
 
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