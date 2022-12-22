https://ria.ru/20221222/ucheniya-1840412252.html
Учения России и КНР направлены на укрепление стабильности в АТР, пишут СМИ
Учения России и КНР направлены на укрепление стабильности в АТР, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2022
Учения России и КНР направлены на укрепление стабильности в АТР, пишут СМИ
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие", которые проходят в акватории Восточно-Китайского моря, направлены на укрепление стабильности в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T05:59
2022-12-22T05:59
2022-12-22T11:55
россия
китай
восточно-китайское море
военные учения - безопасность
безопасность
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ПЕКИН, 22 дек - РИА Новости. Российско-китайские учения "Морское взаимодействие", которые проходят в акватории Восточно-Китайского моря, направлены на укрепление стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), говорится в статье китайской государственной газеты Global Times. Российско-китайские учения "Морское взаимодействие" проходят 21-27 декабря. Ранее в министерстве обороны КНР уточнили, что учения пройдут в акватории Восточно-Китайского моря между городами Чжоушань и Тайчжоу восточной китайской провинции Чжэцзян. "Совместные китайско-российские военные учения направлены на укрепление стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - пишут авторы статьи. Эти учения повысят возможности двух стран в совместных операциях на море, что окажет сдерживающий эффект на планы США по подавлению Китая и России и участие в этом Японии, сообщается в статье. Авторы подчеркивают, что Китай и Россия поддерживают открытые, прозрачные и стабильные двусторонние отношения, которые не представляют угрозы для стран региона. "Укрепление стратегического взаимодействия между двумя странами поможет поддерживать честный и справедливый международный порядок, противодействовать гегемонизму, унилатерализму и силовой политике", - говорится в статье.
https://ria.ru/20221221/luna-1840240278.html
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"Морское взаимодействие 2022": учения кораблей РФ и Китая к югу от острова Чуджудо
Российские и китайские корабли встретились в Восточно-Китайском море к югу от острова Чуджудо и начали учения "Морское взаимодействие 2022"
2022-12-22T05:59
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россия, китай, восточно-китайское море, военные учения - безопасность, безопасность
Россия, Китай, Восточно-Китайское море, Военные учения - Безопасность, Безопасность
05:59 22.12.2022 (обновлено: 11:55 22.12.2022)
Учения России и КНР направлены на укрепление стабильности в АТР, пишут СМИ
Global Times: российско-китайские учения направлены на укрепление стабильности в АТР