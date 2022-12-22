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Учения России и КНР направлены на укрепление стабильности в АТР, пишут СМИ

Учения России и КНР направлены на укрепление стабильности в АТР, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2022

Учения России и КНР направлены на укрепление стабильности в АТР, пишут СМИ

Российско-китайские учения "Морское взаимодействие", которые проходят в акватории Восточно-Китайского моря, направлены на укрепление стабильности в... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T05:59

2022-12-22T05:59

2022-12-22T11:55

россия

китай

восточно-китайское море

военные учения - безопасность

безопасность

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ПЕКИН, 22 дек - РИА Новости. Российско-китайские учения "Морское взаимодействие", которые проходят в акватории Восточно-Китайского моря, направлены на укрепление стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), говорится в статье китайской государственной газеты Global Times. Российско-китайские учения "Морское взаимодействие" проходят 21-27 декабря. Ранее в министерстве обороны КНР уточнили, что учения пройдут в акватории Восточно-Китайского моря между городами Чжоушань и Тайчжоу восточной китайской провинции Чжэцзян. "Совместные китайско-российские военные учения направлены на укрепление стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - пишут авторы статьи. Эти учения повысят возможности двух стран в совместных операциях на море, что окажет сдерживающий эффект на планы США по подавлению Китая и России и участие в этом Японии, сообщается в статье. Авторы подчеркивают, что Китай и Россия поддерживают открытые, прозрачные и стабильные двусторонние отношения, которые не представляют угрозы для стран региона. "Укрепление стратегического взаимодействия между двумя странами поможет поддерживать честный и справедливый международный порядок, противодействовать гегемонизму, унилатерализму и силовой политике", - говорится в статье.

https://ria.ru/20221221/luna-1840240278.html

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840321083.html

россия

китай

восточно-китайское море

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"Морское взаимодействие 2022": учения кораблей РФ и Китая к югу от острова Чуджудо Российские и китайские корабли встретились в Восточно-Китайском море к югу от острова Чуджудо и начали учения "Морское взаимодействие 2022" 2022-12-22T05:59 true PT1M12S

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россия, китай, восточно-китайское море, военные учения - безопасность, безопасность