https://ria.ru/20221222/trubetskoy-1840636751.html

Трубецкой: в Сургутском районе планируем не "прожекты", а реальные дела

Трубецкой: в Сургутском районе планируем не "прожекты", а реальные дела - РИА Новости, 22.12.2022

Трубецкой: в Сургутском районе планируем не "прожекты", а реальные дела

Зачем нужен интернет на стойбище, какова стоимость строительства школы на Севере, а также легко ли переселить людей из аварийного жилья в комфортные квартиры... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:14

2022-12-22T18:14

2022-12-22T18:14

ханты-мансийский автономный округ

интервью

сургутский район

белый яр

солнечный

жилье

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Зачем нужен интернет на стойбище, какова стоимость строительства школы на Севере, а также легко ли переселить людей из аварийного жилья в комфортные квартиры РИА Новости рассказал глава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой.- Андрей Александрович, начнем с социально-культурного аспекта жизни Сургутского района - какие объекты появятся у вас в 2023 году?- Как и в текущем году, в 2023 году мы сделаем акцент на спортивных сооружениях: в планах пять спортивных объектов и три площадки для занятий спортом. Это и спортивный комплекс с универсальным игровым залом, и крытый хоккейный корт в Русскинской. Аналогичные объекты будут в Ляминой, а в Угуте откроется ледовый каток со спортплощадкой под навесом. Также построим три больших уличных площадки: в Тундрино, Фёдоровском, и в Солнечном.В двух крупных поселениях района планируется создать культурно-досуговые центры (КДЦ) - в Солнечном строительство начнется в 2023 году, а в Белом Яре долгострой КДЦ, который возводят еще с 2007 года, всё-таки надеемся достроить.В следующем году также начнется возведение школы в Белом Яре. Это будет уже третье образовательное учреждение в районе, строящееся по концессии.- На всероссийском форуме в Санкт-Петербурге команда района представила стратегию "Маршрут в благополучие", которая была признана лучшей. Насколько это живой документ и как идет его реализация?- Действительно, в ноябре наш проект развития района был признан лучшим. Работа над этим планом началась еще в 2014 году и в начале этого года была проведена небольшая плановая корректировка, которая помогла ему стать более жизненным и востребованным населением.В проекте нет "мостов на Луну" - в разрезе каждого поселения построен конкретный план работы по годам, где прописаны мероприятия и какая работа будет произведена. Так что это документ достаточно живой и действенный. Этот краеугольный камень, в котором заложены все наши инициативы, а также стратегии развития района. Понятно, что сначала формулируется стратегия, потом закладывается бюджет на ее осуществление, а затем - реализация и показатели исполнения.- Производится ли корректировка стратегии по конкретным объектам?- Верно, корректировки производятся, адресно обсуждается каждый объект. Как раз сейчас решается вопрос по строительству молодежного центра в Русскинской. С учетом планов строительства в этом поселении хоккейного корта и универсального спортивного зала, о которых я говорил, а также с учетом того, что там уже есть один молодежный центр, встал вопрос: есть ли смысл сегодня строить второй молодежный центр стоимостью 100 миллионов рублей в достаточно небольшом поселении? Вполне возможно, что по итогам обсуждений будет принято решение о перенаправлении средств на другие цели.- Одно из важных направлений деятельности любого муниципалитета – строительство школ. Как идет работа в этом направлении?- В 2023 году мы начинаем строительство школы в Белом Яре. Современное учреждение с безбарьерной средой, рассчитанное на 1100 мест. Этот проект аналогичен школам в Солнечном и Нижнесортымском. Он также будет строиться по концессии.На сегодня остается открытым вопрос по двум школам - на 1500 мест в городе Лянтор и на 1100 мест – в поселке Федоровский. Отмечу, что строительство подорожало - если ранее строительство школы нам обходилось по итогу в 1,9 миллиарда рублей, то аналогичная школа в городском поселении Белый Яр – уже в 3,6 миллиарда рублей.Так что необходимо проанализировать ситуацию - процент детей, занимающихся во вторую смену и в Лянторе, и в Федоровском не настолько высокий, чтобы без раздумий принимать решение о строительстве в каждом из них еще одной школы. Сегодняшняя цена строительства составляет уже порядка 5 миллиардов рублей. Поэтому будем принимать решение с учетом демографической ситуации, загруженности и востребованности.Отмечу, что в этом году строительство всех объектов, заложенных в программе, происходило в "ручном режиме", что связано с серьезным удорожанием стройматериалов и самого строительства.- Как внедряется ваш проект "ИТ-стойбища"?- Буквально недавно мы представили на федеральном уровне инициативный проект "ИТ-стойбища", который предусматривает обеспечение стойбищ мобильным интернетом. В первую очередь, проект направлен на удовлетворение образовательных нужд - ребенок, оставаясь в своем традиционном кругу, может дистанционно получать дошкольное, либо школьное образование. Воспитатели и педагоги общаются с ним посредством спутникового интернета.Появление ИТ-стойбищ позволит детям из числа коренных малочисленных народов Севера не уезжать в интернаты при школах, где они сейчас получают образование и вынуждены девять месяцев в году проводить вдали от семьи, а учиться и помогать семье в ведении хозяйства на месте, не теряя связи с традициями и культурой.В период с 2019 по 2022 год проектом удалось охватить более 1400 человек, проживающих на 65 территориях традиционного природопользования народов ханты и манси в Сургутском районе. На сегодняшний день проектом охвачено 29 стойбищ, на следующий год есть еще одна заявка для участия в этом проекте.- Как проходит в районе процесс расселения аварийного жилья?- Следующий год мы начинаем с примерно равных 2022 году стартовых условий. На следующий год округ нам выделяет на эти цели 150 миллионов рублей и еще 300 миллионов рублей заложено в бюджете района. Наша задача – активная работа с округом по продолжению финансирования района в оказании адресной помощи по переселению из аварийного жилья. Я очень благодарен нашему губернатору за поддержку в этом вопросе.Помимо аварийного жилья, у нас большое количество так называемых "фенольных" домов, когда при строительстве в 70-80-е годы прошлого века в бетон добавляли опасный фенолформальдегид, что должно было ускорить его затвердевание. Это без малого две тысячи квартир, порядка 80 тысяч квадратных метров.Подчеркну, что Сургутский район стал первым муниципальным образованием в ХМАО, который получил деньги на расселение граждан из фенольного жилья, это стало возможным в рамках федеральной программы. Реализация проекта рассчитана на 2022–2025 годы.На покупку квартир планируется потратить около 270 миллионов рублей - 107,2 миллиона рублей из федерального бюджета, 131,1 миллиона - из регионального, и 30,6 миллиона - из муниципального бюджетов. Уже приобретено 45 квартир и первые ключи люди получат из рук губернатора Югры Натальи Комаровой уже 27декабря. Мы очень надеемся, что будет принято решение о продолжении программы на следующий год.

https://ria.ru/20221216/konkurs-1839229109.html

https://ria.ru/20221214/pochet-1838563526.html

https://ria.ru/20221215/yugra-1838950648.html

https://ria.ru/20221215/semi-1838929511.html

сургутский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, сургутский район, белый яр, солнечный, жилье