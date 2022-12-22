https://ria.ru/20221222/treysi-1840396547.html

В Госдуме прокомментировали назначение нового посла США в России

В Госдуме прокомментировали назначение нового посла США в России - РИА Новости, 22.12.2022

В Госдуме прокомментировали назначение нового посла США в России

Должность посла США в России давно не дипломатическая, знания Линн Трейси на этом посту будут брошены на продвижение повестки, призванной ослабить Россию... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T00:01

2022-12-22T00:01

2022-12-22T00:01

политика

линн трейси

олег морозов

сша

россия

госдума рф

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Должность посла США в России давно не дипломатическая, знания Линн Трейси на этом посту будут брошены на продвижение повестки, призванной ослабить Россию политически и экономически, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Американские сенаторы утвердили назначение кадровой сотрудницы госдепартамента Трейси новым послом США в России. "Эта должность давно не дипломатическая. Это - спецпроект по фамилии Линн Трейси. И ее профессиональные знания - а они бесспорны - будут брошены на продвижение в нашей стране повестки, призванной ослабить нас политически и экономически", - сказал Морозов. Он отметил, что фамилия посла США в России "не имеет никакого значения". "Ибо это обязательно русофоб и потенциальный автор "оранжевых" сценариев. Других не берут в космонавты", - добавил депутат.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, линн трейси, олег морозов, сша, россия, госдума рф, единая россия