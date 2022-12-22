https://ria.ru/20221222/traty-1840409388.html
Стало известно, на что больше всего тратили россияне в 2022 году
Стало известно, на что больше всего тратили россияне в 2022 году - РИА Новости, 22.12.2022
Стало известно, на что больше всего тратили россияне в 2022 году
Россияне в уходящем году сильнее всего нарастили средний чек на покупки в книжных магазинах и зоомагазинах по сравнению с прошлым годом, кроме того наибольший... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T04:32
2022-12-22T04:32
2022-12-22T04:32
росбанк
новый год
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россияне в уходящем году сильнее всего нарастили средний чек на покупки в книжных магазинах и зоомагазинах по сравнению с прошлым годом, кроме того наибольший приток клиентов произошел в сферах азартных игр и туристических агентств, говорится в исследовании Росбанка, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Средний чек больше всего вырос в категориях: "книжные магазины" (+20,4%), "зоомагазины" (+15,3%), "интернет-магазины" (+19%), "медицина" (+15%). Почти не изменились средние чеки в ресторанах, барах, в салонах красоты, спортивных клубах, ювелирных магазинах (за исключением аномального марта)", - выяснили аналитики. Сильнее всего в 2022 году выросло количество клиентов в таких категориях, как "азартные игры" (+60%), "туристические агентства" (+50%), "интернет-магазины" (+48%), "развлечения" (+40%). В то же время больше всего клиентов "ушло" из таких категорий, как "цифровой контент" (-40%) и "кино" (-30%). Отмечается, что несмотря на новые ограничения в сфере туризма, россияне не отказались от путешествий. Так, траты на авиабилеты держатся стабильно на одном уровне, несмотря на проседание на 15% в марте-мае текущего года. При этом многие клиенты "переключились" с самолетов на поезда: в 2022 году количество трат на железнодорожные билеты превышает траты на авиабилеты более чем двое. В то же время траты на отели в текущем году упали на 20% по сравнению с прошлым годом, а на туристические агентства, наоборот, выросли в 1,5 раза. "Из приведенной статистики мы можем сделать вывод о том, что после закрытия доступа к удобным сервисам бронирования жилья за границей сегодня сложно обходиться без помощи турагентств, которым можно платить рублями по карте российского банка", - считают в Росбанке.
https://ria.ru/20221222/lotereya-1840408377.html
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росбанк, новый год
Стало известно, на что больше всего тратили россияне в 2022 году
По данным исследования, россияне в 2022 году стали больше тратить на книги и животных
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россияне в уходящем году сильнее всего нарастили средний чек на покупки в книжных магазинах и зоомагазинах по сравнению с прошлым годом, кроме того наибольший приток клиентов произошел в сферах азартных игр и туристических агентств, говорится в исследовании Росбанка, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Средний чек больше всего вырос в категориях: "книжные магазины" (+20,4%), "зоомагазины" (+15,3%), "интернет-магазины" (+19%), "медицина" (+15%). Почти не изменились средние чеки в ресторанах, барах, в салонах красоты, спортивных клубах, ювелирных магазинах (за исключением аномального марта)", - выяснили аналитики.
Сильнее всего в 2022 году выросло количество клиентов в таких категориях, как "азартные игры" (+60%), "туристические агентства" (+50%), "интернет-магазины" (+48%), "развлечения" (+40%). В то же время больше всего клиентов "ушло" из таких категорий, как "цифровой контент" (-40%) и "кино" (-30%).
Отмечается, что несмотря на новые ограничения в сфере туризма, россияне не отказались от путешествий. Так, траты на авиабилеты держатся стабильно на одном уровне, несмотря на проседание на 15% в марте-мае текущего года. При этом многие клиенты "переключились" с самолетов на поезда: в 2022 году количество трат на железнодорожные билеты превышает траты на авиабилеты более чем двое.
В то же время траты на отели в текущем году упали на 20% по сравнению с прошлым годом, а на туристические агентства, наоборот, выросли в 1,5 раза.
"Из приведенной статистики мы можем сделать вывод о том, что после закрытия доступа к удобным сервисам бронирования жилья за границей сегодня сложно обходиться без помощи турагентств, которым можно платить рублями по карте российского банка", - считают в Росбанке
.