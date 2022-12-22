https://ria.ru/20221222/tranzit-1840664059.html

Европа продолжает брать деньги за транзит российского газа, заявил Путин

Европа продолжает брать деньги за транзит российского газа, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022

Европа продолжает брать деньги за транзит российского газа, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин отметил, что деньги за транзит российского газа через Украину берут, несмотря на то, что называют Россию агрессором, но "деньги для... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T19:35

2022-12-22T19:35

2022-12-22T19:52

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россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что деньги за транзит российского газа через Украину берут, несмотря на то, что называют Россию агрессором, но "деньги для них не пахнут"."Как обычно в таких случаях говорят: "Смотри, кто заинтересован". Вот кто заинтересован в том, чтобы только через Украину проходила линия подачи газа российского на европейский рынок. Кто заинтересован в том, чтобы Украина получала деньги... Деньги-то берут. И ничего. Деньги не пахнут", - сказал Путин журналистам.Он добавил, что Россия "агрессор-агрессором", но деньги от нее получают."Мы же им платим. И, несмотря на то, что они нас агрессорами называют, хотя сами агрессоры в отношении Донбасса. Мы противодействуем агрессии, а не наоборот", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20221213/dengi-1838192645.html

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экономика, европа, россия, украина, владимир путин