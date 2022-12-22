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Европа продолжает брать деньги за транзит российского газа, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022
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Европа продолжает брать деньги за транзит российского газа, заявил Путин
Европа продолжает брать деньги за транзит российского газа, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022
Европа продолжает брать деньги за транзит российского газа, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин отметил, что деньги за транзит российского газа через Украину берут, несмотря на то, что называют Россию агрессором, но "деньги для... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:35
2022-12-22T19:52
экономика
европа
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что деньги за транзит российского газа через Украину берут, несмотря на то, что называют Россию агрессором, но "деньги для них не пахнут"."Как обычно в таких случаях говорят: "Смотри, кто заинтересован". Вот кто заинтересован в том, чтобы только через Украину проходила линия подачи газа российского на европейский рынок. Кто заинтересован в том, чтобы Украина получала деньги... Деньги-то берут. И ничего. Деньги не пахнут", - сказал Путин журналистам.Он добавил, что Россия "агрессор-агрессором", но деньги от нее получают."Мы же им платим. И, несмотря на то, что они нас агрессорами называют, хотя сами агрессоры в отношении Донбасса. Мы противодействуем агрессии, а не наоборот", - подчеркнул глава государства.
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экономика, европа, россия, украина, владимир путин
Экономика, Европа, Россия, Украина, Владимир Путин
19:35 22.12.2022 (обновлено: 19:52 22.12.2022)
 
Европа продолжает брать деньги за транзит российского газа, заявил Путин

Путин: Европа продолжает брать деньги за транзит российского газа

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что деньги за транзит российского газа через Украину берут, несмотря на то, что называют Россию агрессором, но "деньги для них не пахнут".
"Как обычно в таких случаях говорят: "Смотри, кто заинтересован". Вот кто заинтересован в том, чтобы только через Украину проходила линия подачи газа российского на европейский рынок. Кто заинтересован в том, чтобы Украина получала деньги... Деньги-то берут. И ничего. Деньги не пахнут", - сказал Путин журналистам.
Он добавил, что Россия "агрессор-агрессором", но деньги от нее получают.
"Мы же им платим. И, несмотря на то, что они нас агрессорами называют, хотя сами агрессоры в отношении Донбасса. Мы противодействуем агрессии, а не наоборот", - подчеркнул глава государства.
Логотип Европейского центрального банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 08:00
Европейцы готовятся получать деньги за холод и тьму
 
ЭкономикаЕвропаРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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