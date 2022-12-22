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В Будапеште рождественский трамвай украсили энергосберегающей иллюминацией - РИА Новости, 22.12.2022
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В Будапеште рождественский трамвай украсили энергосберегающей иллюминацией
В Будапеште рождественский трамвай украсили энергосберегающей иллюминацией - РИА Новости, 22.12.2022
В Будапеште рождественский трамвай украсили энергосберегающей иллюминацией
На улицах Будапешта появилась новая версия традиционного "Рождественского трамвая", украшенная энергосберегающей иллюминацией, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:35
2022-12-22T18:35
в мире
владимир путин
россия
будапешт
венгрия
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БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. На улицах Будапешта появилась новая версия традиционного "Рождественского трамвая", украшенная энергосберегающей иллюминацией, передает корреспондент РИА Новости. Ранее популярный у туристов "рождественский трамвай" в Будапеште в этом году вышел на маршруты без светодиодной подсветки, в целях экономии ее заменили украшением внутреннего пространства вагонов. Это вызвало разочарование жителей и гостей города, интернет-пользователи сравнили рождественский трамвай без подсветки с тефтелями без мяса и выразили сомнение, что такая мера сбережения оправдывает себя и компенсирует ущерб от оттока туристов, которых "рождественский трамвай" традиционно привлекал. Со второй половины декабря на улицах города появился новый, энергосберегающий трамвай, который является своеобразным компромиссом между двумя версиями "рождественского". Энергосберегающий трамвай, как и традиционный рождественский, украшен рядами мелких лампочек, однако не по всему пространству окон, а только сверху. При этом на окнах висят бумажные гирлянды, как и в новом рождественском. Энергосберегающий трамвай выходит на маршруты только во второй половине дня, чтобы иллюминация была заметна в темноте. "В этом году мы украсили один из трамваев световой занавеской в знак энергосбережения. Кинетическая энергия преобразуется в электрическую, которая возвращается в систему и в аккумулятор. Благодаря этому можно эксплуатировать определенное количество светодиодного освещения без использования дополнительной энергии и дополнительных затрат", - отметили в компании BKV Zrt., управляющей транспортом в венгерской столице. Ранее власти венгерской столицы приняли решение отказаться от рождественской иллюминации на улицах города в этом году, чтобы сэкономить почти 30 миллионов форинтов (около 70 тысяч евро). Однако обе традиционные ярмарки в центре Будапешта после дискуссий и смены организатора в результате решили провести, они открылись в середине ноября. Власти Венгрии летом объявили в стране чрезвычайное положение в сфере энергетики, а впоследствии также предписали государственным учреждениям сократить потребление газа на 25%, за исключением больниц и соцучреждений, и установили ограничения на температуру в госучреждениях в +18°C. Кроме того, в целях экономии было принято решение продлить школьникам и госслужащим на неделю зимние каникулы - они продлятся с 22 декабря до 8 января - за счет осенних. После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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в мире, владимир путин, россия, будапешт, венгрия
В мире, Владимир Путин, Россия, Будапешт, Венгрия
18:35 22.12.2022
 
В Будапеште рождественский трамвай украсили энергосберегающей иллюминацией

В Будапеште рождественский трамвай украсили энергосберегающей иллюминацией для экономии

© Фото : РИАНовости"Рождественский трамвай" в Будапеште, Венгрия
Рождественский трамвай в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : РИАНовости
"Рождественский трамвай" в Будапеште, Венгрия
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. На улицах Будапешта появилась новая версия традиционного "Рождественского трамвая", украшенная энергосберегающей иллюминацией, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее популярный у туристов "рождественский трамвай" в Будапеште в этом году вышел на маршруты без светодиодной подсветки, в целях экономии ее заменили украшением внутреннего пространства вагонов. Это вызвало разочарование жителей и гостей города, интернет-пользователи сравнили рождественский трамвай без подсветки с тефтелями без мяса и выразили сомнение, что такая мера сбережения оправдывает себя и компенсирует ущерб от оттока туристов, которых "рождественский трамвай" традиционно привлекал.
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Со второй половины декабря на улицах города появился новый, энергосберегающий трамвай, который является своеобразным компромиссом между двумя версиями "рождественского". Энергосберегающий трамвай, как и традиционный рождественский, украшен рядами мелких лампочек, однако не по всему пространству окон, а только сверху. При этом на окнах висят бумажные гирлянды, как и в новом рождественском. Энергосберегающий трамвай выходит на маршруты только во второй половине дня, чтобы иллюминация была заметна в темноте.
"В этом году мы украсили один из трамваев световой занавеской в знак энергосбережения. Кинетическая энергия преобразуется в электрическую, которая возвращается в систему и в аккумулятор. Благодаря этому можно эксплуатировать определенное количество светодиодного освещения без использования дополнительной энергии и дополнительных затрат", - отметили в компании BKV Zrt., управляющей транспортом в венгерской столице.
Ранее власти венгерской столицы приняли решение отказаться от рождественской иллюминации на улицах города в этом году, чтобы сэкономить почти 30 миллионов форинтов (около 70 тысяч евро). Однако обе традиционные ярмарки в центре Будапешта после дискуссий и смены организатора в результате решили провести, они открылись в середине ноября.
Власти Венгрии летом объявили в стране чрезвычайное положение в сфере энергетики, а впоследствии также предписали государственным учреждениям сократить потребление газа на 25%, за исключением больниц и соцучреждений, и установили ограничения на температуру в госучреждениях в +18°C. Кроме того, в целях экономии было принято решение продлить школьникам и госслужащим на неделю зимние каникулы - они продлятся с 22 декабря до 8 января - за счет осенних.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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