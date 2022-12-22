https://ria.ru/20221222/test-1840532363.html

НИИ Пастера подал заявку на регистрацию теста на иммунитет к COVID-19

НИИ Пастера подал заявку на регистрацию теста на иммунитет к COVID-19 - РИА Новости, 22.12.2022

НИИ Пастера подал заявку на регистрацию теста на иммунитет к COVID-19

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора подал документы в Минздрав для регистрации... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:01

2022-12-22T14:01

2022-12-22T14:01

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора подал документы в Минздрав для регистрации кожного теста на иммунитет к коронавирусу "КоронаДерм-PS", следует из данных государственного реестра лекарственных средств. "Дата регистрации входящего номера: 21.12.2022. Торговое наименование: КоронаДерм-PS", - говорится в документе. В феврале этого года институт получил разрешение Минздрава на проведение клинических исследований теста. Директор института Арег Тотолян ранее сообщал, что преимуществами кожного теста являются простота исполнения и его информативность.

https://ria.ru/20221215/gripp-1838828781.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество