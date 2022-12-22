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НИИ Пастера подал заявку на регистрацию теста на иммунитет к COVID-19 - РИА Новости, 22.12.2022
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НИИ Пастера подал заявку на регистрацию теста на иммунитет к COVID-19
НИИ Пастера подал заявку на регистрацию теста на иммунитет к COVID-19 - РИА Новости, 22.12.2022
НИИ Пастера подал заявку на регистрацию теста на иммунитет к COVID-19
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора подал документы в Минздрав для регистрации... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:01
2022-12-22T14:01
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора подал документы в Минздрав для регистрации кожного теста на иммунитет к коронавирусу "КоронаДерм-PS", следует из данных государственного реестра лекарственных средств. "Дата регистрации входящего номера: 21.12.2022. Торговое наименование: КоронаДерм-PS", - говорится в документе. В феврале этого года институт получил разрешение Минздрава на проведение клинических исследований теста. Директор института Арег Тотолян ранее сообщал, что преимуществами кожного теста являются простота исполнения и его информативность.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Здоровье - Общество
14:01 22.12.2022
 
НИИ Пастера подал заявку на регистрацию теста на иммунитет к COVID-19

НИИ имени Пастера подал заявку на регистрацию кожного теста на иммунитет к COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкОбразцы для исследования на коронавирусную инфекцию covid-19
Образцы для исследования на коронавирусную инфекцию covid-19 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Образцы для исследования на коронавирусную инфекцию covid-19. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора подал документы в Минздрав для регистрации кожного теста на иммунитет к коронавирусу "КоронаДерм-PS", следует из данных государственного реестра лекарственных средств.
"Дата регистрации входящего номера: 21.12.2022. Торговое наименование: КоронаДерм-PS", - говорится в документе.
В феврале этого года институт получил разрешение Минздрава на проведение клинических исследований теста. Директор института Арег Тотолян ранее сообщал, что преимуществами кожного теста являются простота исполнения и его информативность.
Исследование крови на наличие вирусов гриппа - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 12:06
Тесты на грипп по ОМС позволят быстрее назначать лечение, считает эксперт
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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