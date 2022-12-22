https://ria.ru/20221222/test-1840532363.html
НИИ Пастера подал заявку на регистрацию теста на иммунитет к COVID-19
НИИ Пастера подал заявку на регистрацию теста на иммунитет к COVID-19 - РИА Новости, 22.12.2022
НИИ Пастера подал заявку на регистрацию теста на иммунитет к COVID-19
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора подал документы в Минздрав для регистрации... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:01
2022-12-22T14:01
2022-12-22T14:01
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора подал документы в Минздрав для регистрации кожного теста на иммунитет к коронавирусу "КоронаДерм-PS", следует из данных государственного реестра лекарственных средств. "Дата регистрации входящего номера: 21.12.2022. Торговое наименование: КоронаДерм-PS", - говорится в документе. В феврале этого года институт получил разрешение Минздрава на проведение клинических исследований теста. Директор института Арег Тотолян ранее сообщал, что преимуществами кожного теста являются простота исполнения и его информативность.
https://ria.ru/20221215/gripp-1838828781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Здоровье - Общество
НИИ Пастера подал заявку на регистрацию теста на иммунитет к COVID-19
НИИ имени Пастера подал заявку на регистрацию кожного теста на иммунитет к COVID-19