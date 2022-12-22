Рейтинг@Mail.ru
В G7 призвали Минск прекратить "потворство" России - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/territoriya-1840692444.html
В G7 призвали Минск прекратить "потворство" России
В G7 призвали Минск прекратить "потворство" России - РИА Новости, 22.12.2022
В G7 призвали Минск прекратить "потворство" России
Страны "Большой семерки" призывают власти Белоруссии прекратить поддерживать войска РФ и предоставлять им свою территорию для военных целей, заявила глава МИД... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T22:42
2022-12-22T22:42
в мире
анналена бербок
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
россия
минск
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798427972_0:249:2932:1898_1920x0_80_0_0_796c2c2e9e3920149cb34b9ce6d9d74e.jpg
БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Страны "Большой семерки" призывают власти Белоруссии прекратить поддерживать войска РФ и предоставлять им свою территорию для военных целей, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок по итогам виртуальной встречи министров. Отмечается, что, если белорусские власти более прямо вовлекут страну в конфликт на Украине, G7 возложит на режим "огромные дополнительные расходы". Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, встречавшийся в Минске с Владимиром Путиным, заявил, что страны договорились, как вместе действовать во внешней политике, а также упомянул, что на боевое дежурство в Белоруссии поставлены переданные Россией система ПВО С-400 и ракетный комплекс "Искандер".
https://ria.ru/20221222/voyska-1840533001.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798427972_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_28a5268bc55ddd518e12df40fbb3281d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анналена бербок, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, минск, g7, мид германии, с-400 «триумф»
В мире, Анналена Бербок, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Минск, G7, МИД Германии, С-400 «Триумф»
22:42 22.12.2022
 
В G7 призвали Минск прекратить "потворство" России

В G7 призвали Минск запретить России использовать территорию Белоруссии в военных целях

© AP Photo / Pool / Lukas BarthВстреча лидеров стран "Большой семерки"
Встреча лидеров стран Большой семерки - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Pool / Lukas Barth
Встреча лидеров стран "Большой семерки" . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Страны "Большой семерки" призывают власти Белоруссии прекратить поддерживать войска РФ и предоставлять им свою территорию для военных целей, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок по итогам виртуальной встречи министров.
"Члены G7 продолжают призывать белорусские власти прекратить потворство... разрешив российским вооруженным силам использовать территорию Белоруссии и оказывая поддержку российским военным", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Германии.
Отмечается, что, если белорусские власти более прямо вовлекут страну в конфликт на Украине, G7 возложит на режим "огромные дополнительные расходы".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, встречавшийся в Минске с Владимиром Путиным, заявил, что страны договорились, как вместе действовать во внешней политике, а также упомянул, что на боевое дежурство в Белоруссии поставлены переданные Россией система ПВО С-400 и ракетный комплекс "Искандер".
Белорусские и российские летчики провели патрулирование границ Союзного государства на многоцелевых истребителях Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 14:02
Захарова назвала развертывание войск России и Белоруссии ответом НАТО
 
В миреАнналена БербокАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияМинскG7МИД ГерманииС-400 «Триумф»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала