https://ria.ru/20221222/territoriya-1840692444.html

В G7 призвали Минск прекратить "потворство" России

В G7 призвали Минск прекратить "потворство" России - РИА Новости, 22.12.2022

В G7 призвали Минск прекратить "потворство" России

Страны "Большой семерки" призывают власти Белоруссии прекратить поддерживать войска РФ и предоставлять им свою территорию для военных целей, заявила глава МИД... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T22:42

2022-12-22T22:42

2022-12-22T22:42

в мире

анналена бербок

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

россия

минск

g7

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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Страны "Большой семерки" призывают власти Белоруссии прекратить поддерживать войска РФ и предоставлять им свою территорию для военных целей, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок по итогам виртуальной встречи министров. Отмечается, что, если белорусские власти более прямо вовлекут страну в конфликт на Украине, G7 возложит на режим "огромные дополнительные расходы". Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, встречавшийся в Минске с Владимиром Путиным, заявил, что страны договорились, как вместе действовать во внешней политике, а также упомянул, что на боевое дежурство в Белоруссии поставлены переданные Россией система ПВО С-400 и ракетный комплекс "Искандер".

https://ria.ru/20221222/voyska-1840533001.html

белоруссия

россия

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