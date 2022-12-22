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В G7 призвали Минск прекратить "потворство" России
В G7 призвали Минск прекратить "потворство" России - РИА Новости, 22.12.2022
В G7 призвали Минск прекратить "потворство" России
Страны "Большой семерки" призывают власти Белоруссии прекратить поддерживать войска РФ и предоставлять им свою территорию для военных целей, заявила глава МИД... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T22:42
2022-12-22T22:42
2022-12-22T22:42
в мире
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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Страны "Большой семерки" призывают власти Белоруссии прекратить поддерживать войска РФ и предоставлять им свою территорию для военных целей, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок по итогам виртуальной встречи министров. Отмечается, что, если белорусские власти более прямо вовлекут страну в конфликт на Украине, G7 возложит на режим "огромные дополнительные расходы". Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, встречавшийся в Минске с Владимиром Путиным, заявил, что страны договорились, как вместе действовать во внешней политике, а также упомянул, что на боевое дежурство в Белоруссии поставлены переданные Россией система ПВО С-400 и ракетный комплекс "Искандер".
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в мире, анналена бербок, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, минск, g7, мид германии, с-400 «триумф»
В мире, Анналена Бербок, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Минск, G7, МИД Германии, С-400 «Триумф»
В G7 призвали Минск прекратить "потворство" России
В G7 призвали Минск запретить России использовать территорию Белоруссии в военных целях